10 мультфильмов про монстров, которые понравятся и взрослым, и детям

26 сентября в широкий прокат по всей стране выйдет мультфильм «Команда монстров». Семейная анимация расскажет о девочке-призраке Элли, которая день за днем изучает «привидениеведение» — науку о том, как пугать людей. Впрочем, ей это вовсе не по душе. Среди родни Элли — лишь дядя Чемберлен, и когда он неожиданно пропадает, героиня решает отправиться в полное опасностей путешествие в загадочный и волшебный город, где знакомится со многими причудливыми монстрами.

«Команда монстров» — мультфильм, который, наверняка, понравится как взрослым, так и детям. В ожидании премьеры вспоминаем лучшие анимационные проекты о милых и не очень монстрах, которые отлично подойдут для семейного просмотра.

Красавица и чудовище

Год: 1991.

Страна: США.

Режиссеры: Гари Труздейл, Кирк Уайз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

Этот мультфильм основан на одноименной сказке писательницы Жанны-Мари Лепренс де Бомон и рассказывает историю девушки по имени Белль. Чтобы спасти своего отца, юная красавица соглашается на заточение в замке Чудовища. Вскоре Бель влюбляется в монстра и открывает его истинную сущность — внешне грозное чудище оказывается доброжелательным принцем. «Красавица и чудовище» считается визитной карточкой студией Disney — волнующая история о любви и самопожертвовании до сих пор пользуется популярностью по всему миру. В том числе благодаря великолепному саундтреку.

Корпорация монстров

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Пит Доктер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из мультфильма «Корпорация монстров»

Один из лучших мультфильмов Pixar 2000-х повествует о двух монстрах, Майке и Салли, работающих на фабрике по извлечению страха. Их жизнь круто меняется, когда на предприятие пробирается маленькая девочка по имени Бу. «Корпорация монстров» стала классикой сразу после выхода и получила четыре номинации на «Оскар», взяв одну статуэтку — за лучшую песню (If I Didn't Have You). Создатели мультфильма покорили публику яркими добродушными героями, причудливым миром и трогательным сюжетом.

Монстры на каникулах

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссер: Геннди Тартаковски.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из мультфильма «Монстры на каникулах»

Фильм Sony Pictures рассказывает о графе Дракуле, владельце отеля «Трансильвания» — месте, где монстры могут укрыться от людей. Молодая аудитория быстро полюбила эту вселенную, и «Монстры на каникулах» получили не только номинацию на «Золотой глобус», но и три продолжения. Блестящим ходом стало превращение таких героев, как Дракула, Франкенштейн, Мумия, в современных персонажей. Это позволило новому поколению открыть для себя весь шарм этих монстров, а взрослым — познакомиться с новой версией любимых чудищ.

Дом-монстр

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Гил Кинан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из мультфильма «Дом-монстр»

Три приятеля ДиДжей, Чедер и Дженни обнаруживают, что соседний дом — загадочное чудовище, но никто из взрослых им не верит. «Дом-монстр» стал хитом как среди критиков, так и среди зрителей благодаря своему безостановочному юмору, нагнетающему саспенсу и захватывающим визуальным эффектам. Это подтверждают и сборы — при бюджете в 75 млн долларов картина заработала в прокате 142 млн. Награды тоже не обошли «Дом монстров» стороной — мультфильм был номинирован на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Энни».

Монстры против пришельцев

Год: 2009.

Страна: США.

Режиссеры: Роб Леттерман, Конрад Вернон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из мультфильма «Монстры против пришельцев»

Комедийный мультфильм производства DreamWorks Animation повествует о группе монстров-неудачников, нанятых вооруженными силами США, чтобы остановить вторжение инопланетян. Пусть «Монстры против пришельцев» и используют старые сюжетные перипетии, открытые еще в фильме о Годзилле, но эта картина — душевная история о том, что любой человек может преодолеть неудачи, если в него поверят близкие. В мультфильме особенно располагают к себе тщательно прописанные персонажи, а также юмор, понятный любому поколению.

Игорь

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Тони Леондис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из мультфильма «Игорь»

Картина рассказывает о помощнике злого ученого по имени Игорь. Он мечтает стать таким, как его руководитель, но во время эксперимента случайно создает симпатичного монстра. Несмотря на средние кассовые сборы, главный герой мультфильма был настолько обаятельным, что быстро влюбил в себя зрителей. На момент выпуска ленты от небольшой студии Exodus Film Group анимационные проекты все еще делились на две категории: детские и взрослые. «Игорь» стер эту грань и доказал, что хороший мультфильм может подарить сильные эмоции всем членам семьи.

Кошмар перед Рождеством

Год: 1993.

Страна: США.

Режиссер: Генри Селик.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из мультфильма «Кошмар перед Рождеством»

В городе с говорящим названием Хэллоуин живут одни монстры. Все время они только и занимаются тем, что придумывают, как пугать людей. Управляет поселением король ужасов Джек Скеллингтон. Однажды он попадает в город Рождество, где узнает, что в мире есть радость, добро и веселье. Скеллингтон решает похитить Санта Клауса, чтобы занять его место. Сценарий к «Кошмару перед Рождеством», номинированному на «Оскар» за визуальные эффекты, написал Тим Бертон — мастер черного юмора и мистических сюжетов. Для школьников младшего возраста картина, возможно, будет мрачноватой, но зрители десяти лет и старше точно получат от мультфильма большое удовольствие.

Труп невесты

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссеры: Тим Бертон, Майк Джонсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из мультфильма «Труп невесты»

Этим проектом Бертон занимался от начала и до конца — сам написал сценарий, спродюсировал и выступил режиссером. В общей сложности мастер потратил на создание мультфильма десять лет. По сюжету Виктор прямо перед своей свадьбой попадает в царство мертвых и влюбляется там в девушку Викторию. Персонажей картины о любви, не знающей границ — даже с загробным миром, озвучили суперзвезды своего времени: Джонни Депп, Хелена Бонем Картер и Эмили Уотсон. В списке самых кассовых кукольных и пластилиновых мультфильмов «Труп невесты» с показателем сборов в 117 млн долларов занимает пятое место.

Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня

Год: 2005.

Страна: Великобритания.

Режиссеры: Стив Бокс, Ник Парк.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из мультфильма «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня»

На второй позиции в упомянутом рейтинге располагается британский мультфильм о сотрудниках компании по ловле грызунов — чудаке Уоллесе и собаке Громите. Друзья вместе решают сколотить состояние и разрабатывают уникальный прибор, внушающий грызунам отвращение к овощам. Однако внезапно в округе появляется огромный кролик-мутант, съедающий весь урожай. Впечатляющий факт об «Уоллесе и Громите» — на создание этого необычного детективного мультфильма создатели потратили 2,8 тонны пластилина, полностью отказавшись от компьютерной графики. И не зря — в 2006 году картина взяла «Оскар» как лучший анимационный фильм.

Тайна Коко

Год: 2017.

Страна: США, Мексика.

Режиссеры: Ли Анкрич, Эдриан Молина.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из мультфильма «Тайна Коко»

Этот мультфильм общепризнанно считается одним из лучших в XXI веке. Подтверждение тому — множество наград (среди них два «Оскара», за лучшую песню и лучшую анимационную картину), и высочайшие рейтинги на агрегаторах. Так, на сайте Rotten Tomatoes положительные отзывы о «Тайне Коко» оставили 97% пользователей. В центре сюжета — 12-летний Мигель, живущий в мексиканской деревушке и мечтающий стать музыкантом. Однако все его родственники против этой профессии — чтобы понять причины такой позиции и познакомиться со своим кумиром певцом Эрнесто де ла Крусом, мальчик отправляется в Страну мертвых, где встречает души предков.