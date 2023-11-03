Что посмотреть у Вуди Аллена: 10 интересных картин режиссера

В четверг, 28 сентября, в официальный прокат в России вышел 50-й фильм Вуди Аллена. Кинолента, снятая на французском языке, может стать последней работой режиссера. Дело в том, что приемная дочь обвинила Вуди Аллена в сексуализированном насилии. И хотя его вину не доказали, американские прокатчики не решились выдавать разрешение для «Великой иронии». Последним фильмом режиссера, который показывали в американских кинотеатрах, был «Дождливый день в Нью-Йорке» в 2020 году.

Тем не менее Вуди Аллен остается одним из величайших режиссеров современности. Собрали подборку его фильмов, которые можно посмотреть после «Великой иронии».

Вики Кристина Барселона

Год: 2008.

Страна: Испания, США.

Режиссер: Вуди Аллен.

В ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Хавьер Бардем, Пенелопа Крус и другие.

Рейтинг "Кинопоиска": 7.2.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Фото Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона»

Две молодые студентки-американки Вики (Ребекка Холл) и Кристина (Скарлетт Йоханссон) проводят летние каникулы в Барселоне. Девушки очарованы столицей Каталонии, а также молодым художником Антонио в исполнении Хавьера Бардема. Обе девушки мечтают быть вместе с юношей, только вот намерения у них разные. Вики настроена на серьезные отношения: бесконечные ухаживания, свидания и свадебную фату. Кристина тем временем жаждет легкого романа без особых обязательств. Антонио не может определиться: его привлекают обе девушки. Отношения в любовном треугольнике становятся еще более запутанными, когда возвращается бывшая жена Антонио Мария (Пенелопа Крус).

В 2009 году критики номинировали картину Вуди Аллена на «Золотой глобус» в четырех категориях: «Лучшая мужская роль» (Хавьер Бардем), «Лучшая женская роль» (Ребекка Холл), «Лучшая женская роль второго плана» (Пенелопа Крус). Сам режиссер получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)». А Пенелопа Крус выиграла «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Светская жизнь

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Вуди Аллен.

В ролях: Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт, Стив Карелл и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.

Рейтинг IMDb: 6.6.

Фото Кадр из фильма «Светская жизнь»

Действие «Светской жизни» происходит в 1930-е годы в двух американских мегаполисах: в Нью-Йорке, который обожает Аллен, и в Лос-Анджелесе, вызывающем противоположные эмоции у режиссера.

Молодой человек Бобби в исполнении Джесси Айзенберга приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре бурной светской жизни и событий, определивших дух того времени.

Голливудский финал

Год: 2002.

Страна: США.

Режиссер: Вуди Аллен.

В ролях: Вуди Аллен, Теа Леони, Джордж Хэмилтон, Дебра Мессинг, Нил Хафф и другие.

Рейтинг "Кинопоиска": 6.9.

Рейтинг IMDb: 6.5.

Фото Кадр из фильма «Голливудский финал»

В этой картине Вуди Аллен сам исполнил главную роль. В центре сюжета — режиссер Вэл Ваксан, который десять лет назад был на волне популярности и получил два «Оскара». Теперь дела у него идут не так хорошо, и герой вынужден снимать даже рекламу дезодоранта.

Неожиданно Вэл получает предложение от бывшей жены снять большое кино. Герой не хочет упустить шанс напомнить Голливуду о себе. Но из-за перенапряжения его поражает редкая болезнь — истерическая слепота.

Теперь несчастному режиссеру придется во всем положиться на помощь верных друзей. Никто не знает, что ждет Вэла — успех или провал, поскольку раньше никто не снимал фильм вслепую.

Дождливый день в Нью-Йорке

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Вуди Аллен.

В ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу и другие.

Рейтинг "Кинопоиска": 7.2.

Рейтинг IMDb: 6.5.

Фото Кадр из фильма «Дождливый день в Нью-Йорке»

Молодой парень Гэтсби (Тимоти Шаламе) — из состоятельной нью-йоркской семьи, а его девушка Эшли (Эль Фаннинг) — дочь банкира из Аризоны. Оба учатся в колледже Ярдли. Когда местное издание отправляет Эшли в Нью-Йорк взять интервью у известного режиссера, Гэтсби приходит в восторг. Молодой человек хочет показать возлюбленной родной город. Парочка заселяется в номер с видом на Центральный парк и строит многочисленные планы. Но судьба распоряжается иначе.

Римские приключения

Год: 2012.

Страна: США, Италия, Испания.

Режиссер: Вуди Аллен.

В ролях: Вуди Аллен, Роберто Бениньи, Пенелопа Крус, Джесси Айзенберг и другие.

Рейтинг "Кинопоиска": 7.0.

Рейтинг IMDb: 6.3.

Фото Кадр из фильма «Римские приключения»

Сюжет киноленты разворачивается в Риме. В «Римских приключениях» режиссер рассказывает не одну, а сразу четыре истории.

В центре внимания — архитектор из Америки, переживающий вторую юность, простой обыватель, проснувшийся знаменитостью, провинциальные молодожены и американский оперный постановщик.

Сенсация

Год: 2006.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Вуди Аллен.

В ролях: Вуди Аллен, Скарлетт Йоханссон, Хью Джекман, Ромола Гарай, Иэн Макшейн и другие.

Рейтинг "Кинопоиска": 7.1.

Рейтинг IMDb: 6.6.

Фото Кадр из фильма «Сенсация»

Погибшего британского журналиста Джо Стромбела в исполнении Иэна Макшейна оплакивают его друзья и коллеги. Душа репортера тем временем покоя не нашла: еще при жизни он узнал важную информацию об убийце из Лондона и теперь хочет рассказать об этом всему миру.

Параллельно с этим рассказывается история амбициозной студентки из Бруклина Сондры Прански (Скарлетт Йоханссон). Она приезжает к друзьям в Лондон, чтобы побеседовать с одним знаменитым режиссером, но интервью проваливается. Несмотря на это, удача все-таки улыбается студентке. Ее навещает дух недавно скончавшегося репортера Стромбела, который дает ей наводку на сенсацию года.

Премьера фильма в США состоялась 28 июля 2006 года, через год после начала съемок. Киноленту называли наиболее вероятным конкурсантом Каннского фестиваля, однако она не попала в программу. Согласно официальному заявлению, по причине технической неготовности.

Матч-пойнт

Год: 2005.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Вуди Аллен.

В ролях: Джонатан Риз Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили Мортимер и другие.

Рейтинг "Кинопоиска": 7.6.

Рейтинг IMDb: 7.6.

Фото Кадр из фильма «Матч-пойнт»

Когда-то известный теннисист Крис (Джонатан Риз Майерс) переживает профессиональный кризис из-за заката карьеры. В этот тяжелый период герой встречает роковую женщину Нолу, которую сыграла Скарлетт Йоханссон. Крис без памяти влюбляется в нее, а она тем временем встречается с его другом Томом (Мэттью Гуд).

В 2006 году критики номинировали фильм Вуди Аллена на «Золотой глобус» в четырех категориях: «Лучший драматический фильм», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». Кинолента американского режиссера выиграла одну статуэтку «Гойя» — главную кинематографическую премию Испании, в номинации «Лучший европейский фильм».

Полночь в Париже

Год: 2011.

Страна: США, Испания.

Режиссер: Вуди Аллен.

В ролях: Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел Макадамс, Леа Сейду, Эдриан Броуди и другие.

Рейтинг "Кинопоиска": 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.6.

Фото Кадр из фильма «Полночь в Париже»

Писатель и безнадежный романтик Гил (Оуэн Уилсон) уверен, что родился в неправильную эпоху и должен жить в 1920-е годы. Мысли героя становятся материальными, и он попадает в прошлое. Там Гил встречается с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральд, Гертрудой Стайн. Герой понимает, что принадлежит этому времени, и хочет остаться в нем навсегда. Но получится ли у него это?

В 2012 году фильм номинировали на «Оскар» в четырех категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшие декорации», и наградили статуэткой за лучший сценарий. Также Вуди Аллен получит «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий».

Любовь и смерть

Год: 1975.

Страна: Франция, США.

Режиссер: Вуди Аллен.

В ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон, Жорж Аде, Фрэнк Китон, Эдмон Адриссон и другие.

Рейтинг "Кинопоиска": 8.1.

Рейтинг IMDb: 7.7.

Фото Кадр из фильма «Любовь и смерть»

Молодой провинциальный дворянин Борис (Вуди Аллен) испытывает неразделенную страсть к начитанной двоюродной сестре Соне (Дайан Китон). Героям интересно друг с другом: они бесконечно ведут дискуссии о Боге и смысле жизни.

Когда приходит известие о войне в Австрии, патриархальная семья отправляет молодого человека на военную службу. Со временем Борис и Соня воссоединяются, но семейная идиллия нарушается известием о вторжении Наполеона в Российскую империю.

В 1975 году кинолента Вуди Аллена на Берлинском кинофестивале победила в премии международного союза кинокритиков. Также фильм номинировали на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

Манхэттен

Год: 1979.

Страна: США.

Режиссер: Вуди Аллен.

В ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон, Майкл Мерфи, Мэриэл Хемингуэй, Мэрил Стрип и другие.

Рейтинг "Кинопоиска": 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Фото Кадр из фильма «Манхэттен»

Действие фильма разворачивается на фоне большого города — кипящего жизнью Манхэттена, одного из центральных районов Нью-Йорка. Телевизионный сценарист и интеллигент Исаак (Вуди Аллен) хочет бросить привычную работу и поменять жизнь. Главный герой заводит роман с любовницей друга, вновь оказываясь в замкнутом круге лжи и лицемерия, из которого так хотел вырваться. Неожиданно для себя Исаак делает открытие.

В 1980 году критики номинировали киноленту Вуди Аллена на «Оскар» за лучший сценарий и лучшую женскую роль второго плана (Мэриэл Хемингуэй). Фильм Аллена получил награды Британской киноакадемии в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий». Также работа режиссера выиграла премию «Сезар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».