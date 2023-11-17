Рэйчел Макадамс — 45: 10 отличных фильмов с ее участием

Сегодня, 17 ноября, канадская актриса отмечает день рождения. К 45 годам Рэйчел Макадамс успела засветиться примерно в пятидесяти различных проектах, среди которых — популярные ромкомы, супергеройские блокбастеры и мрачные детективные сериалы.

Фото Кадр из фильма «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет»

В последнее время Макадамс снимается гораздо реже, чем раньше. Так, например, в 2022 и 2023 годах вышло всего по одному фильму с ее участием: продолжение ленты «Доктор Стрэндж», получившее подзаголовок «В мультивселенной безумия», и комедийная драма «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет».

О будущих проектах актрисы пока ничего не известно. Однако многие надеются, что она все же вернется к роли Ирэн Адлер в третьей части «Шерлока Холмса» (основные аргументы поклонников сводятся к тому, что в «Игре теней» о смерти Ирэн стало известно лишь со слов Мориарти). Ну а пока рассказываем о самых ярких картинах, в которых снялась Рэйчел Макадамс.

Дневник памяти

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Ник Кассаветис.

В главных ролях: Райан Гослинг, Рэйчел Макадамс, Джеймс Гарнер, Джина Роулендс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Дневник памяти»

Пожалуй, главным суперхитом в карьере Макадамс по праву считается экранизация дебютного романа Николаса Спаркса «Дневник памяти». История любви дочери богатых аристократов Элли и простого парня Ноя прославила и Райана Гослинга. Любопытно, что актеры родились в одном городе (Лондон в канадской провинции Онтарио) и даже в одной больнице, а после съемок стали встречаться в реальной жизни.

Шерлок Холмс

Год: 2009.

Страна: США, Германия, Великобритания, Австралия.

Режиссер: Гай Ричи.

В главных ролях: Роберт Дауни мл., Джуд Лоу, Рэйчел Макадамс, Марк Стронг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Шерлок Холмс»

В детективном боевике Гая Ричи актрисе достался образ Ирэн Адлер — аферистки, которую связывают сложные отношения с самим Шерлоком Холмсом. Эта роль принесла Макадамс номинацию на премию «Сатурн», однако победу тогда одержала Сигурни Уивер. В 2011 году Макадамс вновь перевоплотилась в Ирэн Адлер — на этот раз в сиквеле картины, которая вышла с подзаголовком «Игра теней».

Бойфренд из будущего

Год: 2013.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Ричард Кертис.

В главных ролях: Донал Глисон, Рэйчел Макадамс, Билл Найи, Том Холландер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Бойфренд из будущего»

Так уж вышло, что Рэйчел Макадамс несколько раз играла возлюбленных персонажей, которые могут путешествовать во времени. Например, в мелодраме «Бойфренд из будущего» этой способностью обладает главный герой Тим. На роль его девушки Мэри изначально рассматривалась Зои Дешанель («Новенькая», «500 дней лета»), но из-за проблем с графиком съемок она выбыла из проекта, а к работе над фильмом привлекли сегодняшнюю героиню.

На фестивале в Сан-Себастьяне лента получила приз зрительских симпатий как лучший европейский фильм.

Полночь в Париже

Год: 2011.

Страна: США, Испания.

Режиссер: Вуди Аллен.

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел Макадамс, Майкл Шин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Полночь в Париже»

«Полночь в Париже» — еще одна картина, в которой главный герой путешествует во времени. По сюжету голливудский сценарист Гил Пендер, мечтающий стать писателем, получает возможность перенестись в 1920-е и познакомиться со своими литературными кумирами: Эрнестом Хемингуэем, Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, Гертрудой Стайн и другими. Только вот Инэс, которую и сыграла Макадамс, не верит рассказам своего жениха.

Напомним, что фильм Вуди Аллена получил «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший сценарий».

В центре внимания

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Том Маккарти.

В главных ролях: Марк Руффало, Майкл Китон, Рэйчел Макадамс, Лив Шрайбер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «В центре внимания»

Единственную номинацию на «Оскар» актриса заработала благодаря драме «В центре внимания», которую отметили заветной статуэткой в категориях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий». В основу ленты легло журналистское расследование, выявившее многочисленные случаи насилия над детьми в католической церкви.

Макадамс сыграла сотрудницу газеты The Boston Globe Сашу Пфайффер, на роль которой также рассматривались Марго Робби, Эми Адамс и Мишель Уильямс.

Доктор Стрэндж

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Скотт Дерриксон.

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Чиветель Эджиофор.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

В 2016-м Рэйчел Макадамс присоединилась к киновселенной Marvel, сыграв в сольном фильме о Стивене Стрэндже его коллегу и бывшую возлюбленную — хирурга Кристину Палмер. В прошлом году она засветилась в ленте «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». На этот раз сюжетная линия ее героини была построена на решении Стивена больше не видеться с Кристиной.

Левша

Год: 2015.

Страна: США, Гонконг.

Режиссер: Антуан Фукуа.

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Рэйчел Макадамс, Форест Уитакер, Уна Лоуренс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Левша»

В спортивной драме «Левша» актриса изобразила Морин, чей супруг — чемпион мира по боксу Билли Хоуп. Мужчина принимает решение уйти из спорта, чтобы больше времени проводить с семьей, но трагическая гибель жены кардинально меняет его жизнь. Теперь Билли предстоит вернуться на ринг, а в реальной жизни — побороться за дочь, которую забрала служба опеки.

Стоит отметить, что первоначальным претендентом на главную роль был рэпер Эминем, но в итоге он лишь написал для фильма несколько треков.

Доброе утро

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Роджер Мичелл.

В главных ролях: Рэйчел Макадамс, Харрисон Форд, Дайан Китон, Патрик Уилсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Доброе утро»

Комедия «Доброе утро» повествует о неутомимом продюсере Бекки Фуллер (Рэйчел Макадамс). Вылетев из новостей, она получает работу в утреннем шоу, рейтинги которого оставляют желать лучшего. Девушка решает вернуть проекту былую славу и приглашает на должность ветерана журналистики Майка Помероя. Однако легендарный специалист не горит желанием обсуждать в эфире моду, рецепты и звездные сплетни.

Несговорчивую телезвезду сыграл Харрисон Форд, а его соведущую — оскароносная Дайан Китон. Среди продюсеров фильма значится Джей Джей Абрамс, режиссер «Звездного пути» и одного из эпизодов «Звездных войн».

Дрянные девчонки

Год: 2004.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Марк Уотерс.

В главных ролях: Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс, Лэйси Шабер, Аманда Сайфред.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки»

Когда речь заходит о Рэйчел Макадамс, разумеется, нельзя не упомянуть «Дрянных девчонок». Знаковая молодежная комедия рассказывает о 16-летней Кэйди: в новой школе она вливается в компанию популярных девчонок, которую возглавляет Реджина Джордж. Именно эта роль и прославила канадскую актрису, а также принесла ей премию канала MTV в номинации «Прорыв года». Кроме того, вместе с коллегами по съемкам Макадамс одержала победу еще и в категории «Лучшая экранная команда».

Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga

Год: 2020.

Страна: США, Исландия, Канада.

Режиссер: Дэвид Добкин.

В главных ролях: Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс, Дэн Стивенс, Пирс Броснан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga»

В музыкальной комедии, посвященной популярному песенному конкурсу, Рэйчел Макадамс и Уилл Феррелл сыграли исландцев Сигрит и Ларса, которым выпал шанс принять участие в «Евровидении». Неудивительно, что фильм отметили номинацией на «Оскар» в категории «Лучшая песня».

В картине также засветились реальные участники и победители конкурса разных лет, в частности — Александр Рыбак (Норвегия), Лорин (Швеция), Салвадор Собрал (Португалия) и другие.