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Лучшие фильмы с Анджелой Бассетт
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10 главных фильмов с Анджелой Бассетт

Анджела Бассетт получит «Оскар» за роль в фильме «Черная пантера: Ваканда навеки»
Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия».
Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»
Кадр из фильма «Душа».
Фото Кадр из фильма «Душа»
Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия».
Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»
Кадр из фильма «Черная Пантера».
Фото Кадр из фильма «Черная Пантера»
Кадр из фильма «Медвежатник».
Фото Кадр из фильма «Медвежатник»
Кадр из фильма «Музыка сердца».
Фото Кадр из фильма «Музыка сердца»
Кадр из фильма «В ожидании выдоха».
Фото Кадр из фильма «В ожидании выдоха»
Кадр из фильма «Странные дни».
Фото Кадр из фильма «Странные дни»
Кадр из фильма «На что способна любовь».
Фото Кадр из фильма «На что способна любовь»
Кадр из фильма «Малкольм Икс».
Фото Кадр из фильма «Малкольм Икс»
Кадр из фильма «Ребята с улицы».
Фото Кадр из фильма «Ребята с улицы»
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9 января в Лос-Анджелесе пройдет церемония, на которой раздадут почетные «Оскары». Имена лауреатов по традиции огласили заранее, и в этом году среди них — американская актриса Анджела Бассетт.

За долгие годы своей карьеры Бассетт, начавшая сниматься в середине 80-х, дважды боролась за заветную статуэтку, но в 1994-м она уступила Холли Хантер («Пианино»), а в 2023-м — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»). И вот теперь киноакадемики все-таки решили отметить актрису.

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По такому случаю вспоминаем главные проекты Анджелы Бассетт, в фильмографии которой нашлось место пронзительным драмам, биографическим картинам и даже супергеройским блокбастерам.

Ребята с улицы

Год: 1991.
Страна: США.
Режиссер: Джон Синглтон.
В главных ролях: Кьюба Гудинг мл., Айс Кьюб, Моррис Честнат, Лоренс Фишебрн, Анджела Бассетт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Ребята с улицы»

Первую по-настоящему заметную роль Анджела Бассетт сыграла в драме «Ребята с улицы», действие которой разворачивается в криминальном районе Лос-Анджелеса под названием Южный Централ. Сюжет строится вокруг друзей: кто-то из них мечтает выбиться в люди, а кто-то поддается влиянию улиц.

В копилке картины — премия канала MTV в категории «Лучший режиссер-дебютант» и две номинации на «Оскар» («Лучший режиссер» и «Лучший сценарий»).

Малкольм Икс

Год: 1992.
Страна: США, Япония.
Режиссер: Спайк Ли.
В главных ролях: Дензел Вашингтон, Анджела Бассетт, Альберт Холл, Эл Фримен мл., Делрой Линдо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Малкольм Икс»

Биографическая драма Спайка Ли посвящена деятельности Малкольма Икса — борца за права темнокожего населения. Роль известного активиста принесла Дензелу Вашингтону «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля и номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

Анджела Бассетт сыграла Бетти Шабазз — правозащитницу и супругу Малкольма Икса. Кстати, прообраз героини лично консультировала создателей в работе над фильмом.

На что способна любовь

Год: 1993.
Страна: США.
Режиссер: Брайан Гибсон.
В главных ролях: Анджела Бассетт, РаВен Лерримор Келли, Кора Ли Дэй, Кэнди Александр.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «На что способна любовь»

В ленте «На что способна любовь» Бассетт наконец-то вышла на первый план: актриса сыграла королеву рок-н-ролла Тину Тернер. Стоит отметить, что на роль певицы претендовали Уитни Хьюстон и Холли Берри. Но Лоренс Фишберн согласился играть Айка Тернера только после того, как узнал, что Тину сыграет Анджела Бассетт (до этого они вместе снимались в «Ребятах с улицы»).

Музыкальный байопик принес актрисе «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» (за заветную статуэтку боролся и Фишберн, но уступил Тому Хэнксу). К слову, Бассетт стала первой афроамериканкой, победившей в категории «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)».

Странные дни

Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Кэтрин Бигелоу.
В главных ролях: Рэйф Файнс, Анджела Бассетт, Джульетт Льюис, Том Сайзмор.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Странные дни»

Научно-фантастический триллер «Странные дни» чуть не поставил крест на карьере кинематографистки Кэтрин Бигелоу, которая несколько лет спустя стала первой женщиной, получившей «Оскар» в режиссерской категории. Фильм провалился в прокате и получил противоречивые отзывы.

Однако и Бигелоу, и Бассетт получили по премии «Сатурн»: Бассетт — за роль Мейс, которая помогает главному герою — Ленни Неро в исполнении Рэйфа Файнса — расследовать убийство его знакомой с помощью устройства, записывающего воспоминания и эмоции.

В ожидании выдоха

Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Форест Уитакер.
В главных ролях: Уитни Хьюстон, Анджела Бассетт, Лоретта Дивайн, Лела Рошон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.
Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «В ожидании выдоха»

Режиссерская работа Фореста Уитакера («Последний король Шотландии», «Дворецкий», «Изгой-один») стала неожиданным коммерческим успехом. Экранизация одноименного романа Терри Макмиллан повествует о четырех подругах в непростых жизненных ситуациях.

Бассетт сыграла Бернадин Харрис, отказавшуюся от собственной карьеры ради семьи и поддержки мужа, а тот ушел от нее к белой женщине, с которой познакомился на работе.

Музыка сердца

Год: 1999.
Страна: США.
Режиссер: Уэс Крэйвен.
В главных ролях: Мэрил Стрип, Айдан Куинн, Анджела Бассетт, Глория Эстефан.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Музыка сердца»

Уэс Крэйвен подарил миру несколько культовых ужастиков, однако в его фильмографии нашлось место и другим жанрам. Так, например, в 1999 году он выпустил мелодраму «Музыка сердца» о женщине, которая после развода решает круто изменить свою жизнь: она переезжает в Восточный Гарлем и устраивается учителем музыки.

Главная роль в картине принесла Мэрил Стрип номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии актеров, а вот Анджела Бассетт сыграла директора школы.

Медвежатник

Год: 2001.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Фрэнк Оз.
В главных ролях: Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон, Марлон Брандо, Анджела Бассетт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Медвежатник»

Центральным персонажем криминальной ленты «Медвежатник» выступает Ник Уэллс — профессиональный взломщик сейфов, который мечтает покончить с темным прошлым, но все же соглашается еще на одно дело.

Ника сыграл Роберт Де Ниро, а Бассетт досталась роль его подружки Дианы, которая, разумеется, разочарована решением мужчины. Фильм принес актрисе премию NAACP Image Award от Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения: ранее она выигрывала ее и за «Музыку сердца», и за «В ожидании выдоха», и за «Малкольма Икса».

Черная Пантера

Год: 2018.
Страна: США.
Режиссер: Райан Куглер.
В главных ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Летиша Райт, Анджела Бассетт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Черная Пантера»

В 2018 году Анджела Бассетт присоединилась к киновселенной Marvel, сыграв в супергеройской картине «Черная Пантера». Актриса перевоплотилась в Рамонду — королеву Ваканды и мать Т'Чаллы (Чедвик Боузман) и Шури (Летиша Райт).

Первая часть принесла Бассетт и ее коллегам премию Гильдии актеров в категории «Лучший актерский состав», а вот сиквел с подзаголовком «Ваканда навеки» — уже личный «Золотой глобус» и номинации на «Оскар» и BAFTA. Стоит отметить, что она стала первой актрисой из проектов Marvel, получившей признание Американской киноакадемии.

Миссия невыполнима: Последствия

Год: 2018.
Страна: США, Китай, Франция, Норвегия, Великобритания.
Режиссер: Кристофер Маккуорри.
В главных ролях: Том Круз, Генри Кавилл, Саймон Пегг, Винг Реймз, Ребекка Фергюсон, Анджела Бассетт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

В том же году Бассетт присоединилась еще к одной масштабной франшизе: в боевике «Миссия невыполнима: Последствия» она сыграла директора ЦРУ Эрику Слоун, которая отправляет в команду Итана Ханта своего агента — Августа Уокера в исполнении Генри Кавилла.

Этим летом на экраны вышло продолжение шпионской истории, но в первой части «Смертельной расплаты» места для героини Бассетт не нашлось. Однако нельзя исключать ее возможного возвращения в будущем.

Душа

Год: 2020.
Страна: США, Япония.
Режиссер: Пит Доктер, Кемп Пауэрс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Душа»

Бассетт не раз занималась озвучкой игровых и анимационных проектов: так, например, ее голосом говорит один из трансформеров в фантастическом боевике «Бамблби». Пару лет назад актриса приняла участие в работе над мультфильмом «Душа», который в итоге получил «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Главного героя — учителя музыки Джо Гарднера — озвучил Джейми Фокс, а Бассетт подарила свой голос саксофонистке Доротее Уильямс.

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