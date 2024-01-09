10 главных фильмов с Анджелой Бассетт
9 января в Лос-Анджелесе пройдет церемония, на которой раздадут почетные «Оскары». Имена лауреатов по традиции огласили заранее, и в этом году среди них — американская актриса Анджела Бассетт.
За долгие годы своей карьеры Бассетт, начавшая сниматься в середине 80-х, дважды боролась за заветную статуэтку, но в 1994-м она уступила Холли Хантер («Пианино»), а в 2023-м — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»). И вот теперь киноакадемики все-таки решили отметить актрису.
По такому случаю вспоминаем главные проекты Анджелы Бассетт, в фильмографии которой нашлось место пронзительным драмам, биографическим картинам и даже супергеройским блокбастерам.
Ребята с улицы
Год: 1991.
Страна: США.
Режиссер: Джон Синглтон.
В главных ролях: Кьюба Гудинг мл., Айс Кьюб, Моррис Честнат, Лоренс Фишебрн, Анджела Бассетт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,8.
Первую по-настоящему заметную роль Анджела Бассетт сыграла в драме «Ребята с улицы», действие которой разворачивается в криминальном районе Лос-Анджелеса под названием Южный Централ. Сюжет строится вокруг друзей: кто-то из них мечтает выбиться в люди, а кто-то поддается влиянию улиц.
В копилке картины — премия канала MTV в категории «Лучший режиссер-дебютант» и две номинации на «Оскар» («Лучший режиссер» и «Лучший сценарий»).
Малкольм Икс
Год: 1992.
Страна: США, Япония.
Режиссер: Спайк Ли.
В главных ролях: Дензел Вашингтон, Анджела Бассетт, Альберт Холл, Эл Фримен мл., Делрой Линдо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Биографическая драма Спайка Ли посвящена деятельности Малкольма Икса — борца за права темнокожего населения. Роль известного активиста принесла Дензелу Вашингтону «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля и номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».
Анджела Бассетт сыграла Бетти Шабазз — правозащитницу и супругу Малкольма Икса. Кстати, прообраз героини лично консультировала создателей в работе над фильмом.
На что способна любовь
Год: 1993.
Страна: США.
Режиссер: Брайан Гибсон.
В главных ролях: Анджела Бассетт, РаВен Лерримор Келли, Кора Ли Дэй, Кэнди Александр.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,3.
В ленте «На что способна любовь» Бассетт наконец-то вышла на первый план: актриса сыграла королеву рок-н-ролла Тину Тернер. Стоит отметить, что на роль певицы претендовали Уитни Хьюстон и Холли Берри. Но Лоренс Фишберн согласился играть Айка Тернера только после того, как узнал, что Тину сыграет Анджела Бассетт (до этого они вместе снимались в «Ребятах с улицы»).
Музыкальный байопик принес актрисе «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» (за заветную статуэтку боролся и Фишберн, но уступил Тому Хэнксу). К слову, Бассетт стала первой афроамериканкой, победившей в категории «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)».
Странные дни
Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Кэтрин Бигелоу.
В главных ролях: Рэйф Файнс, Анджела Бассетт, Джульетт Льюис, Том Сайзмор.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 7,2.
Научно-фантастический триллер «Странные дни» чуть не поставил крест на карьере кинематографистки Кэтрин Бигелоу, которая несколько лет спустя стала первой женщиной, получившей «Оскар» в режиссерской категории. Фильм провалился в прокате и получил противоречивые отзывы.
Однако и Бигелоу, и Бассетт получили по премии «Сатурн»: Бассетт — за роль Мейс, которая помогает главному герою — Ленни Неро в исполнении Рэйфа Файнса — расследовать убийство его знакомой с помощью устройства, записывающего воспоминания и эмоции.
В ожидании выдоха
Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Форест Уитакер.
В главных ролях: Уитни Хьюстон, Анджела Бассетт, Лоретта Дивайн, Лела Рошон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.
Рейтинг IMDb: 6,0.
Режиссерская работа Фореста Уитакера («Последний король Шотландии», «Дворецкий», «Изгой-один») стала неожиданным коммерческим успехом. Экранизация одноименного романа Терри Макмиллан повествует о четырех подругах в непростых жизненных ситуациях.
Бассетт сыграла Бернадин Харрис, отказавшуюся от собственной карьеры ради семьи и поддержки мужа, а тот ушел от нее к белой женщине, с которой познакомился на работе.
Музыка сердца
Год: 1999.
Страна: США.
Режиссер: Уэс Крэйвен.
В главных ролях: Мэрил Стрип, Айдан Куинн, Анджела Бассетт, Глория Эстефан.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Уэс Крэйвен подарил миру несколько культовых ужастиков, однако в его фильмографии нашлось место и другим жанрам. Так, например, в 1999 году он выпустил мелодраму «Музыка сердца» о женщине, которая после развода решает круто изменить свою жизнь: она переезжает в Восточный Гарлем и устраивается учителем музыки.
Главная роль в картине принесла Мэрил Стрип номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии актеров, а вот Анджела Бассетт сыграла директора школы.
Медвежатник
Год: 2001.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Фрэнк Оз.
В главных ролях: Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон, Марлон Брандо, Анджела Бассетт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Центральным персонажем криминальной ленты «Медвежатник» выступает Ник Уэллс — профессиональный взломщик сейфов, который мечтает покончить с темным прошлым, но все же соглашается еще на одно дело.
Ника сыграл Роберт Де Ниро, а Бассетт досталась роль его подружки Дианы, которая, разумеется, разочарована решением мужчины. Фильм принес актрисе премию NAACP Image Award от Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения: ранее она выигрывала ее и за «Музыку сердца», и за «В ожидании выдоха», и за «Малкольма Икса».
Черная Пантера
Год: 2018.
Страна: США.
Режиссер: Райан Куглер.
В главных ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Летиша Райт, Анджела Бассетт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 7,3.
В 2018 году Анджела Бассетт присоединилась к киновселенной Marvel, сыграв в супергеройской картине «Черная Пантера». Актриса перевоплотилась в Рамонду — королеву Ваканды и мать Т'Чаллы (Чедвик Боузман) и Шури (Летиша Райт).
Первая часть принесла Бассетт и ее коллегам премию Гильдии актеров в категории «Лучший актерский состав», а вот сиквел с подзаголовком «Ваканда навеки» — уже личный «Золотой глобус» и номинации на «Оскар» и BAFTA. Стоит отметить, что она стала первой актрисой из проектов Marvel, получившей признание Американской киноакадемии.
Миссия невыполнима: Последствия
Год: 2018.
Страна: США, Китай, Франция, Норвегия, Великобритания.
Режиссер: Кристофер Маккуорри.
В главных ролях: Том Круз, Генри Кавилл, Саймон Пегг, Винг Реймз, Ребекка Фергюсон, Анджела Бассетт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,7.
В том же году Бассетт присоединилась еще к одной масштабной франшизе: в боевике «Миссия невыполнима: Последствия» она сыграла директора ЦРУ Эрику Слоун, которая отправляет в команду Итана Ханта своего агента — Августа Уокера в исполнении Генри Кавилла.
Этим летом на экраны вышло продолжение шпионской истории, но в первой части «Смертельной расплаты» места для героини Бассетт не нашлось. Однако нельзя исключать ее возможного возвращения в будущем.
Душа
Год: 2020.
Страна: США, Япония.
Режиссер: Пит Доктер, Кемп Пауэрс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.
Рейтинг IMDb: 8,0.
Бассетт не раз занималась озвучкой игровых и анимационных проектов: так, например, ее голосом говорит один из трансформеров в фантастическом боевике «Бамблби». Пару лет назад актриса приняла участие в работе над мультфильмом «Душа», который в итоге получил «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
Главного героя — учителя музыки Джо Гарднера — озвучил Джейми Фокс, а Бассетт подарила свой голос саксофонистке Доротее Уильямс.