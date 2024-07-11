8 лучших фильмов про напарников

Лучшие друзья, коллеги, а порой — враги, вынужденные работать вместе: собрали несколько картин о напарниках, которые борются с преступностью, охотятся за серийными убийцами и даже распутывают масштабные заговоры.

Семь

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Брэд Питт, Морган Фриман, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси, Р. Ли Эрми.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из фильма «Семь»

Культовый триллер Дэвида Финчера повествует о работе двух полицейских: за несколько дней до выхода на пенсию Уильям Сомерсет получает в напарники начинающего детектива Дэвида Миллза. Вдвоем им предстоит найти изощренного маньяка, каждое убийство которого связано с одним из семи смертных грехов.

Морган Фриман и Брэд Питт, сыгравшие напарников, получили номинацию на премию канала MTV в категории «Лучший экранный дуэт». Чуть больше повезло Кевину Спейси, который забрал награду «Лучший злодей», а сама картина одержала победу в категории «Лучший фильм». Также в копилке «Семи» есть номинации на «Оскар» и BAFTA.

Плохие парни

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Бэй.

В главных ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Теа Леони, Чеки Карио, Джо Пантольяно.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Плохие парни»

В 1995 году Майкл Бэй выпустил комедийный боевик «Плохие парни», который положил начало целой франшизе: в 2003-м Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернулись в сиквеле «Плохие парни 2», в 2020-м вышел третий фильм «Плохие парни навсегда», ну а самая свежая часть — «Плохие парни до конца» — датируется июнем этого года.

Напомним, что в центре сюжета два детектива из Майами. Маркус Бернетт — примерный семьянин, а Майк Лоури — плейбой. Чтобы поймать жестокого наркобарона и спасти девушку, друзьям предстоит на время поменяться местами. Стоит отметить, что на премии канала MTV в 1996 году Уилл Смит и Мартин Лоуренс оказались в той же номинации («Лучший экранный дуэт»), что и звезды триллера «Семь».

Тренировочный день

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Антуан Фукуа.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Итан Хоук, Скотт Гленн, Том Беренджер, Харрис Юлин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Тренировочный день»

Криминальная драма «Тренировочный день» рассказывает об одном дне из жизни двух лос-анджелесских полицейских. Джейк Хойт только перешел в отдел по борьбе с наркотиками, и его напарником становится опытный Алонсо Харрис, который, правда, не всегда использует в работе законные методы. Разумеется, новичок сразу же оказывается в гуще событий.

Картина принесла Дензелу Вашингтону второй «Оскар», а Итану Хоуку — первую номинацию на заветную статуэтку. На премии канала MTV все тот же Вашингтон выиграл в категории «Лучший злодей», а рэпер Снуп Догг получил премию за лучшую эпизодическую роль, оставив позади Дэвида Боуи («Образцовый самец») и Кайли Миноуг («Мулен Руж»).

Полиция Майами: Отдел нравов

Год: 2006.

Страна: США, Германия, Парагвай, Уругвай.

Режиссер: Майкл Манн.

В главных ролях: Колин Фаррелл, Джейми Фокс, Гун Ли, Наоми Харрис, Киран Хайндс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Полиция Майами: Отдел нравов»

В основу криминальной драмы Майкла Манна лег сериал «Полиция Майами», который выходил на американском телевидении в 1984-1990 годах. Манн был одним из продюсеров оригинального проекта о двух полицейских под прикрытием, поэтому неудивительно, что именно он снял полнометражный фильм, получивший подзаголовок «Отдел нравов».

Колин Фаррелл и Джейми Фокс сыграли детективов Сонни Крокетта и Рикардо Таббса. По сюжету им предстоит выдать себя за контрабандистов, чтобы приблизиться к лидеру наркокартеля. Только вот один из напарников влюбляется в девушку криминального босса, и теперь вся операция под угрозой.

Типа крутые легавые

Год: 2007.

Страна: Великобритания, Франция, США.

Режиссер: Эдгар Райт.

В главных ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Джим Бродбент, Тимоти Далтон, Пэдди Консидайн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Типа крутые легавые»

Комедийный боевик «Типа крутые легавые» — вторая часть франшизы Эдгара Райта «Кровь и мороженное». Начало серии положил проект «Зомби по имени Шон», а завершающим фильмом стал «Армагеддец». При этом главные роли во всех трех лентах исполнили Саймон Пегг и Ник Фрост, а во второстепенных засветились Мартин Фриман, Билл Найи и другие британские актеры.

Центральный персонаж картины — лондонский констебль Николас Эйнджел, который настолько одержим своей работой, что начальство переводит его в тихую деревушку в графстве Глостершир. Однако внезапно там происходит серия убийств, и детектив, конечно же, сразу берется за расследование. Его напарником становится наивный полицейский Дэнни Баттерман — сын местного инспектора и большой любитель боевиков.

Мачо и ботан

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер.

В главных ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Бри Ларсон, Дэйв Франко, Роб Риггл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Мачо и ботан»

«Мачо и ботан» — еще один фильм в сегодняшней подборке, снятый по мотивам популярного в прошлом сериала. Речь идет о «Джамп стрит, 21»: проект выходил в 1987-1991 годах, а одну из главных ролей в нем исполнил Джонни Депп. Разумеется, создатели полнометражной версии не смогли обойти этот факт стороной и пригласили актера вернуться к образу Тома Хэнсона в небольшом эпизоде.

И все же главными героями картины стали напарники Мортон Шмидт и Грег Дженко. В детстве они ненавидели друг друга, а в полицейской академии неожиданно подружились. Теперь они возвращаются в свою старую школу под прикрытием, чтобы вычислить поставщика нового синтетического наркотика.

Патруль

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Эйр.

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Майкл Пенья, Анна Кендрик, Натали Мартинес, Фрэнк Грилло.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Патруль»

Действие экшен-драмы «Патруль», стилизованной под мокьюментари (жанр, изображающий вымышленные события в виде документального фильма — Прим. Ред.), разворачивается в криминальном районе Лос-Анджелеса. Именно здесь несут службу Брайан Тейлор и Майк Завала — двое полицейских, которые снимают все, что с ними происходит.

Часть материала действительно была отснята на камеры, которые носили на своих жилетах исполнители главных ролей — Джейк Джилленхол и Майкл Пенья. При этом оператором «Патруля» выступил уроженец Москвы Роман Васьянов, в фильмографии которого можно найти такие голливудские проекты, как «Ярость» и «Отряд самоубийц».

Славные парни

Год: 2016.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Шейн Блэк.

В главных ролях: Райан Гослинг, Рассел Кроу, Ким Бейсингер, Энгаури Райс, Мэтт Бомер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Славные парни»

И вновь Лос-Анджелес! Только на этот раз комедийный боевик «Славные парни» переносит зрителей в 1970-е. Правда, воссоздавать город той эпохи пришлось в Атланте (штат Джорджия). Впоследствии картина получила номинацию на премию «Сатурн» в категории «Лучший приключенческий фильм или боевик».

Что касается сюжета, то частный детектив Холланд Марч, в одиночку воспитывающий дочь Холли, вынужден объединить усилия с избившим его наемником Джексоном Хили, чтобы распутать простое дельце о пропаже девушки. Только вот напарники оказываются втянутыми в крупный заговор с участием сотрудницы министерства юстиции.