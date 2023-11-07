Не больше 90 минут: 10 фильмов для тех, у кого мало времени

Все чаще в прокат выходят картины, хронометраж которых составляет больше двух часов: «Оппенгеймер» Кристофера Нолана (180 минут), «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе (206 минут), грядущий «Наполеон» Ридли Скотта (158 минут)...

Однако в современном мире не у каждого есть так много времени. И все же не стоит отчаиваться, если хочется сделать выбор именно в пользу фильма, а не пары коротеньких эпизодов сериала. Собрали несколько интересных вариантов: среди них — экспериментальные инди-проекты, камерные разговорные драмы, напряженные триллеры и многое другое.

Беги, Лола, беги

Продолжительность: 81 мин.

Год: 1998.

Страна: Германия.

Режиссер: Том Тыквер.

В главных ролях: Франка Потенте, Мориц Бляйбтрой, Херберт Кнауп, Нина Петри и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Беги, Лола, беги»

Одна из ранних работ немецкого режиссера Тома Тыквера (известен фильмом «Парфюмер: История одного убийцы») длится менее полутора часов, но за это время успевает показать сразу три возможных варианта развития событий. У главной героин «Беги, Лола, беги» есть всего двадцать минут, чтобы раздобыть деньги и спасти своего парня Манни. Первая попытка заканчивается неудачно, и Лола, как в компьютерной игре, возвращается к началу.

Боевик участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, а также претендовал на приз Европейской киноакадемии в категории «Лучший фильм» и на премию BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Песня ланча

Продолжительность: 47 мин.

Год: 2010.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Найалл Маккормик.

В главных ролях: Алан Рикман, Эмма Томпсон, Энди Сорик, Сьюбан Харрисон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Песня ланча»

Мелодрама британца Найалла Маккормика основана на одноименной поэме Кристофера Рейда. В центре сюжета — книжный редактор в исполнении Алана Рикмана: мужчине предстоит встретиться с бывшей возлюбленной, которую сыграла Эмма Томпсон, спустя пятнадцать лет после расставания. Однако фильм представляет собой не диалог двух актеров, а скорее поэтический монолог главного героя. И все же номинацией на «Эмми» в категории «Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме» отметили именно Эмму Томпсон.

Мальчик

Продолжительность: 87 мин.

Год: 2010.

Страна: Новая Зеландия.

Режиссер: Тайка Вайтити.

В главных ролях: Джеймс Роллестон, Те Ахо Ахо Эктоун-Уиту, Тайка Вайтити и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Мальчик»

Оскароносный новозеландец Тайка Вайтити прославился благодаря вампирской комедии «Реальные упыри», но и до этого снимал не менее любопытные картины. Так, например, трогательная драма «Мальчик», действие которой разворачивается в 1980-х, повествует об 11-летнем мальчишке, который живет с бабушкой, братом и другими родственниками. Однажды, когда бабушка уезжает по делам в другой город, на пороге объявляется родной отец мальчиков в компании дружков по банде.

В рамках Берлинского кинофестиваля лента получила Гран-при немецкого фонда помощи детям за лучший художественный фильм. Также она участвовала в программе «Мировое кино» американского фестиваля независимого кино «Сандэнс».

Враг

Продолжительность: 88 мин.

Год: 2013.

Страна: Канада, Франция, Испания.

Режиссер: Дени Вильнев.

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Мелани Лоран, Сара Гадон, Изабелла Росселлини и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Враг»

Психологический триллер канадского режиссера Дени Вильнева нередко путают с «Двойником» британца Ричарда Айоади. Только вот «Двойник» снят по одноименной повести Федора Достоевского, а «Враг» — по роману Жозе Сарамаго, который тоже называется «Двойник».

Сюжет строится вокруг обычного преподавателя истории: однажды он берет в прокате фильм и замечает в эпизодической роли актера, похожего на него как две капли воды. Разумеется, герой решает во что бы то ни стало найти двойника. Обоих персонажей сыграл Джейк Джилленхол.

Гравитация

Продолжительность: 90 мин.

Год: 2013.

Страна: США, Мексика, Великобритания.

Режиссер: Альфонсо Куарон.

В главных ролях: Сандра Буллок, Джордж Клуни, Эд Харрис, Орто Игнатиуссен и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Гравитация»

«Аполлон 13», «Армагеддон», «Интерстеллар», «Марсианин»... Зрители уже привыкли, что фильмы о космосе отличаются не только масштабными съемками, но и внушительным хронометражем. Однако мексиканец Альфонсо Куарон уложился ровно в полтора часа.

История потерпевших крушение астронавтов Райан Стоун (Сандра Буллок) и Мэтта Ковальски (Джордж Клуни) принесла создателям семь «Оскаров», в том числе в категории «Лучший режиссер», шесть премий Британской киноакадемии, пять «Сатурнов» и один «Золотой глобус», а также награду «Золотой орел» как лучший зарубежный фильм в российском прокате.

Вечеринка

Продолжительность: 71 мин.

Год: 2017.

Страна: Великобритания, Дания.

Режиссер: Салли Поттер.

В главных ролях: Тимоти Сполл, Кристин Скотт Томас, Патриша Кларксон, Бруно Ганц, Киллиан Мерфи и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Вечеринка»

Британка Салли Поттер («Орландо») сняла камерную трагикомедию и, чтобы не отвлекать зрителей от диалогов, сделала выбор в пользу черно-белой картинки. Главные герои — супруги Джэнет и Билл, которые собирают у себя дома близких друзей. Поводом становится повышение Джэнет, однако у Билла тоже припасено громкое заявление. Вскоре приятный вечер превращается в калейдоскоп обвинений и ссор.

Картина участвовала в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля и была номинирована на испанскую премию «Гойя» в категории «Лучший европейский фильм». Также стоит отметить, что оператором «Вечеринки» выступил россиянин Алексей Родионов, в фильмографии которого значатся военная драма «Иди и смотри» и байопик «Адмиралъ».

Тебя никогда здесь не было

Продолжительность: 89 мин.

Год: 2017.

Страна: Великобритания, Франция, США.

Режиссер: Линн Рэмси.

В главных ролях: Хоакин Феникс, Екатерина Самсонова, Алекс Манетт, Джон Доумен и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

Криминальный триллер британки Линн Рэмси принес Хоакину Фениксу награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, а сам фильм вместе с «Убийством священного оленя» Йоргоса Лантимоса отметили в категории «Лучший сценарий».

В центре сюжета — бывший агент ФБР Джо: к нему обращается политик, чью дочь похитили, и теперь безжалостный герой-одиночка должен вызволить девочку из сексуального рабства и выйти на его организаторов.

Тихое место

Продолжительность: 90 мин.

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Джон Красински.

В главных ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Миллисент Симмондс, Ноа Джуп и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Тихое место»

Режиссерским прорывом звезды ситкома «Офис» стал напряженный хоррор «Тихое место». На главную роль Джон Красински пригласил свою супругу Эмили Блант: в ленте они тоже сыграли пару, которая вместе с детьми живет на уединенной ферме, пока мир вокруг кишит загадочными монстрами, реагирующими на любой звук.

В активе первой части франшизы — номинации на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию канала MTV, а также две статуэтки «Сатурн» («Лучший фильм ужасов», «Лучший сценарий»). Два года спустя на экраны вышел сиквел, каст которого пополнил Киллиан Мерфи, а в 2024-м ожидается премьера приквела «Тихое место: День первый» с оскароносной Лупитой Нионго («12 лет рабства») и Джозефом Куинном из «Очень странных дел».

Середина 90-х

Продолжительность: 85 мин.

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Джона Хилл.

В главных ролях: Санни Сулджик, Кэтрин Уотерстон, Лукас Хеджес, На-кел Смит и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Середина 90-х»

Полнометражный режиссерский дебют комика Джоны Хилла («Волк с Уолл-стрит») переносит зрителей в солнечную Калифорнию, где в середине 1990-х малыш Стиви попадает в скейтерскую тусовку. Новые взрослые друзья подбивают мальчишку на необдуманные поступки.

Мать центрального персонажа сыграла Кэтрин Уотерстон (Тина Голдштейн из саги «Фантастические твари»), а старшего брата — Лукас Хеджес («Манчестер у моря», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Вдохновением для режиссера послужили драмы «Детки» и «Это — Англия».

Вечный свет

Продолжительность: 51 мин.

Год: 2019.

Страна: Франция.

Режиссер: Гаспар Ноэ.

В главных ролях: Беатрис Даль, Шарлотта Генсбур, Эбби Ли и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Вечный свет»

В фильмографии Гаспара Ноэ немало проектов, хронометраж которых превышает два часа: «Вход в пустоту», «Любовь», «Вихрь»... Зато одна из его самых известных и скандальных картин — драматический триллер «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем — длится всего 99 минут, а вышедший несколько лет назад «Вечный свет» — и вовсе меньше часа.

Главные герои экспериментальной ленты — участники съемочного процесса: актеры и актрисы, операторы, ассистенты и многие другие. Им предстоит изнурительная смена на площадке, где ведется работа над фильмом о казни нескольких ведьм.