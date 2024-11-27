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Лучшие фильмы 2024 года: Анора и Субстанция, Мегалополис и Его три дочери
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Сегодня, 20:00

4 мин.

«Анора», «Субстанция» и другие: 34 лучших фильма 2024 года по версии IndieWire

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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2024 год подходит к концу, и издание IndieWire уже начало подводить киноитоги, собрав подборку из 34 (на данный момент, ведь в декабре грядет еще немало релизов) картин, заслуживающих внимания.

Прошлый год в индустрии был омрачен забастовками голливудских актеров и сценаристов. В итоге продюсеры и творцы пришли к соглашению, но время, которое потребовалось для того, чтобы все стороны этого непростого противостояния сели за стол переговоров, сказалось на выпускаемых релизах.

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Несмотря на сложности, возникшие у киноделов на пути к урегулированию творческих и коммерческих разногласий, по мнению журналистов издания, в этом году вышло очень много уникальных фильмов.

Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment

В первую пятерку отобранных проектов вошла картина Шон Бэйкера «Анора», в этом году выигравшая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. История современной Золушки покорила зрителей и критиков. Фильму даже пророчат «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и лучшую режиссуру, а актриса Майки Мэдисон может получить золотую статуэтку киноакадемии за лучшую женскую роль.

Кадр из фильма «Его три дочери», реж. Азазель Джейкобс / Netflix
Фото Кадр из фильма «Его три дочери», реж. Азазель Джейкобс / Netflix

Во вторую пятерку лучших фильмов по версии IndieWire вошел фильм Азазеля Джейкобса «Его три дочери», по сюжету которого сестры Кэти, Рэйчел и Кристина собираются в доме своего больного отца, чтобы о нем позаботиться.

Кадр из фильма «Субстанция», реж. Корали Фаржа / Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Субстанция», реж. Корали Фаржа / Universal Pictures

В третьей пятерке картин гармонично уживаются «Субстанция» Корали Фаржа и «Претенденты» Луки Гуаданьино. Первый фильм рассказывает о стремлении любой ценой стать лучшей версией себя. В центре сюжета второй картины — любовный треугольник, существующий на фоне крушения спортивных амбиций.

Кадр из фильма «Зло не существует», реж. Рюсукэ Хамагути / Fictive, NEOPA
Фото Кадр из фильма «Зло не существует», реж. Рюсукэ Хамагути / Fictive, NEOPA

В числе лучших фильмов следующей пятерки — драма «Зло не существует» Рюсукэ Хамагути, которая в прошлом году была номинирована на «Золотого льва» и одержала две победы на Венецианском кинофестивале. Проект тревожно и тонко исследует конфликт природы и цивилизации.

Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», реж. Джордж Миллер / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», реж. Джордж Миллер / Warner Bros.

Картина «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» также вошла в список лучших проектов года по версии издания. Сюжет фильма Джорджа Миллера сосредоточен на становлении отважной воительницы.

Кадр из фильма «Максин ХХХ», реж. Тай Уэст / А24
Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ», реж. Тай Уэст / А24

В финале списка — триллер Тая Уэста «Максин ХХХ» о порноактрисе, стремящейся покорить Голливуд, и драма «Иногда я думаю о смерти», в центре сюжета которой — преодоление социальной неловкости на пути к любви.

34 лучших фильма 2024 года по версии IndieWire

1. «Все, что нам кажется светом»

2. «Анора»

3. «Между храмами»

4. «Закройте глаза»

5. «Дочери»

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6. «Другой человек»

7. «Хорошенькая»

8. «Его три дочери»

9. «Мегалополис»

10. «Выгон»

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11. «Ребел-Ридж»

12. «Субстанция»

13. «Предчувствие»

14. «Ломая лед»

15. «Претенденты»

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16. «Цыпленок для Линды!»

17. «Не ждите слишком многого от конца света»

18. «Зло не существует»

19. «Женщина»

20. «Омен. Первое знамение»

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21. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

22. «Я видел свечение телевизора»

23. «Внутри желтого кокона»

24. «Планета Джанет»

25. «Присяжный номер два»

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26. «Запретная страсть»

27. «Последний год тьмы»

28. «Любовь истекает кровью»

29. «Максин XXX»

30. «Гора»

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31. «Портреты призраков»

32. «Соло»

33. «Иногда я думаю о смерти»

34. «Неудобные позы»

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