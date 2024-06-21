«Ловушка»: все, что известно о новом запутанном триллере М. Найта Шьямалана

Мастер неожиданных сюжетных поворотов М. Найт Шьямалан снова в центре внимания со своим грядущим напряженным триллером под простым названием «Ловушка». Сценарист и режиссер «Шестого чувства» в последнее время переживает настоящий подъем. За последние несколько лет он снял довольно успешные фильмы «Время» и «Стук в хижине». Зрители по-прежнему находят в работах американского постановщика с индийскими корнями что-то таинственное и интригующее: и «Сплит», и «Стекло» стали неожиданными хитами, а Джеймс Макэвой превратился в многоликого человека-мема — высшая степень зрительской любви в нынешнее время.

Сюжет фильма «Ловушка»

Завязка «Ловушки» максимально проста: отец (Джош Хартнетт) ведет свою дочь (Ариэль Донохью) на концерт ее любимой поп-звезды Lady Raven. Умилительная история про родителя и ребенка быстро принимает неожиданный поворот, когда десятки полицейских окружают концертную площадку, узнав, что среди посетителей концерта может находиться безжалостный серийный убийца, известный как Мясник.

Фото Кадр из фильма «Ловушка»

Судя по трейлеру, отец и есть тот самый маньяк. Но стал бы Шьямалан раскрывать все карты и выдавать такой жирнющий спойлер в двухминутном трейлере? Очевидно, аудиторию ждет что-то максимально тревожное и неожиданное. Автор, вот уже четверть века радующий зрителей напряженными и непредсказуемыми картинами, наверняка приготовил сюрпризы и в этот раз. Так что связанный незнакомец на видео в запароленном телефоне героя Джоша Хартнетта может оказаться той самой пресловутой «ловушкой» для аудитории.

Актеры фильма «Ловушка»

Главную роль в «Ловушке» исполняет Джош Хартнетт. Он одновременно предстает в образе любящего отца и потенциального серийного убийцы. Карьера актера, известного по ролям в «Одержимости» и «Черном ястребе», взлетела как никогда после его участия в биографическом блокбастере Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Чуть раньше он выдал отличный перформанс в шестом сезоне «Черного зеркала». Эпизод под названием «За морем» — одна из лучших ролей актера.

Фото Кадр из фильма «Ловушка»

Вместе с Хартнеттом в фильме также сыграли Ариэль Донохью, в чьей фильмографии пока нет особо заметных работ; Элисон Пилл («Харви Милк», «Звездный путь: Пикар»), именитая британская актриса Хейли Миллз, чья карьера началась еще в конце 50-х; Марни Макфейл, которую совсем недавно зрители могли видеть в сюрреалистической комедии «Герой наших снов».

Также известный семьянин Шьямалан не мог не снять в ленте одну из своих дочерей — для Салеки эта роль станет дебютной в кино. А еще девушка записала несколько песен в стиле R'n'B — ее композиции прозвучат в фильме, именно она исполняет роль поп-дивы.

Создатели фильма «Ловушка»

«Ловушка» написана, поставлена и спродюсирована ветераном жанра триллер М. Найтом Шьямаланом. Режиссер известен уникальным сценарным и режиссерским стилем. Имя Шьямалана стало на слуху после выхода его ранних картин: «Шестое чувство» (шесть номинаций «Оскара»), «Несломленный» и «Знаки». Первые две картины в том числе открыли Брюса Уиллиса как великолепного драматического актера. Режиссер впоследствии много раз с трепетом отзывался об Уиллисе, который в свое время доверился начинающему постановщику и помог ему на старте.

Следующие несколько фильмов в фильмографии Шьямалана были не так хорошо приняты зрителями и критиками: «Таинственный лес», «Девушка из воды», «Явление» получили противоречивые отзывы. Хотя, например, автор этих строк считает первую из этих трех картин одной из лучших в карьере режиссера.

Фото Кадр из фильма «Ловушка»

В последнее десятилетие Шьямалан реабилитировался чередой громких работ, среди которых особняком, конечно, стоит «Сплит». Лента с Джеймсом Макэвоем стала для режиссера и актера грандиозным успехом.

Оператором картины выступил Сайомбху Мукдипром, который снял недавнюю громкую картину с Зендеей «Претенденты». Помимо самого Шьямалана, в продюсерском составе Марк Бьенсток («Сплит») и Ашвин Раджан («Дом с прислугой»).

Что говорит о своем новом фильме Шьямалан

«Фильм очень, очень увлекательный. Это триллер. Он необычный и непохожий на то, что я делал до этого. Меня очень волнует эта история, и я с нетерпением жду, когда смогу рассказать ее», — сказал в одном из интервью режиссер.

Также постановщик отметил, что в «Ловушке» будет много черного юмора. «Это странно... Ты должен быть в ужасе, но в это же время ты смеешься», — подчеркнул Шьямалан.

А сама история ведется с точки зрения маньяка, что позволит посмотреть на нее с неожиданной стороны. «Именно ракурс этой истории делает ее такой захватывающей. Возможно, похожие истории вы уже видели раньше, но в ней есть кое-что по-настоящему уникальное — это точка зрения», — сказал режиссер.

Фото Кадр из фильма «Ловушка»

Фанатские теории по поводу сюжета

В Сети уже существует несколько оригинальных теорий насчет «убийственного» сюжетного поворота, который подготовил для зрителей М. Найт Шьямалан в «Ловушке».

Так, например, кто-то считает, что новая картина может быть даже связана через некоторых персонажей с «Шестым чувством» режиссера. Среди более простых версий:

Мужчина на видеозаписи и есть тот самый Мясник. Отец убивает ради своей дочери. ФБР на самом деле приехало за другим маньяком, а герой Джоша Хартнетта оказался не в том месте не в то время. Собственная дочь сама донесла на отца. Серийным убийцей может оказаться кто-то из семьи главных героев. Главную ловушку для ФБР подстроил сам герой Джоша Хартнетта.

Трейлер фильма «Ловушка»

Дата выхода фильма «Ловушка»

Новый фильм М. Найта Шьямалана «Ловушка» выйдет в прокат летом 2024 года. Первыми новую работу режиссера увидят жители Великобритании — там фильм выйдет в прокат 2 августа 2024 года. В других странах прокат стартует на неделю позже — с 9 августа.

Выйдет ли «Ловушка» в кинотеатрах России

На данный момент нет официальных анонсов, что картина М. Найта Шьямалана «Ловушка» выйдет в российский прокат. За производство и дистрибуцию ленты отвечает компания Warner Bros. Pictures, которая больше не работает в России.