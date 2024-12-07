Каким получился сериал Юрия Быкова «Лихие» и стоит ли его смотреть

Подошел к концу первый сезон сериала Юрия Быкова «Лихие». Рассказываем, стоит ли смотреть проект о разрушении семьи на фоне 1990-х.

Сюжет сериала «Лихие»

Действие «Лихих» разворачивается в 90-е годы и в наши дни. Сюжет запускает похищение ребенка. Мать знает, что это дело рук его биологического отца, который недавно вышел из тюрьмы.

Сначала женщина пытается искать помощи в полиции, но сотрудники правоохранительных органов недостаточно мотивированы, чтобы быть полезными. В отличие от загадочного следователя, который сам находит героиню и предлагает отправиться на поиски ее ребенка.

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

Параллельно в «Лихих» показана история егеря и охотника на медведей, который захотел в корне изменить свою жизнь и стал частью криминального мира. Не сумев сохранить семью и справиться с новыми преступными обязанностями, он привлек сына к своему делу.

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

О чем была вторая половина сезона сериала «Лихие»

Осторожно: в этой главе есть спойлеры.

Мать Лиза (Полина Максимова) и следователь Игорь Кармазов (Гела Месхи) продолжают поиски похищенного ребенка. Женя (Евгений Ткачук) с сыном ищут временного убежища у человека, которого 20 лет назад все боялись.

Повзрослевший Женя хочет повторить сценарий жизни своего отца. Герой собирается забрать сына у матери и сделать его своим помощником. План Жени заключается в том, чтобы устроить семейное воссоединение (к персонажам должен примкнуть еще Павел Лиховцев) и вернуться домой — туда, где все началось.

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

Следователь Зозуляк (Евгений Харитонов), в свою очередь, потеряв жену и дочь, стал достаточно мотивирован для поисков преступников. Пока он одержимо посвящает себя работе над делом, в криминальном мире все стабильно. Опасность поджидает персонажей на каждом шагу.

Сына Лиховцева (Егор Кенжаметов) похищают и хотят сжечь. На помощь ему приходят отец, Юра Краб (Александр Голубев) и будущая невеста Лиза (Анна Завтур).

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

Каким получился сериал «Лихие»

Если первые эпизоды «Лихих» успешно давят на жалость, показывая, как ребенок становится оружием в руках своего отца, то вторая половина сезона куда менее сентиментальна. Проект уделяет много времени на то, чтобы познакомить зрителя с Женей. Показать путь ребенка, которого сломала жестокость реальности, и юноши, который пытается справляться с грузом своего прошлого.

Но современная Женина версия в «Лихих», по сути, только обозначена (он вышел из тюрьмы и украл ребенка). У него, словно, не было достаточно возможностей для того, чтобы наскрести в сердцах взыскательной аудитории сопереживание. В его восприятии зрителям придется опираться на прошлое, потому что в настоящем персонаж практически никак себя не проявил. Возможно, так и задумано, и эта эра персонажа должна быть предельно однозначной.

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

В сериале уделено достаточно времени для раскрытия женских персонажей: Лизы, которая пытается развить свое дело, и бывшей жены Павла Лиховцева Лены (Елена Николаева), изо всех сил стремящейся к независимости. Зачастую в проектах о суровых и беспощадных 90-х женские персонажи, мягко говоря, второстепенны. Им отведены несущественные роли, как правило жертв насилия или просто кого-то на уровне декораций, существующих в тени мужских разборок.

«Лихие» не идут по этому пути. В силу отраженного в сериале времени женские персонажи также сталкиваются с насилием и жестокостью, однако на этом не строятся их идентичности. Героини могут показать свою борьбу и попытку найти свое место в мире, который дезориентирует.

Режиссер проекта Юрий Быков рассказывал, что, хотя у него нет ничего общего с криминалом или темными сторонами 1990-х (кроме выживания, отсутствия зарплаты, полного безденежья и нищеты), в его жизни был один момент своего рода столкновения с преступным миром. Тогда Юрий стал невольным свидетелем убийства одного из главных авторитетов в городе.

«Наверное, я понимаю степень напряжения и рефлексии тех людей, кто занимался криминалом в 1990-е. Мне это не близко, но я это понимаю. И я знаю, как об этом говорить с точки зрения кинематографа. Думаю, зритель, посмотрев сериал, с нами согласится: «Лихие» — хороший документ времени. В нем много вещей, которые показывают, какими были 1990-е. Поэтому с точки зрения просветительства это точно не напрасный труд», — заключил постановщик.

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

Будет ли 2-й сезон сериала «Лихие»

Первый сезон сериала Юрия Быкова «Лихие» завершился открытым финалом, что дает отличную возможность для продолжения проекта.

В день выхода финального эпизода «Лихие» было объявлено о продлении сериала на второй сезон. Продолжение криминального проекта получило название «Лихие. Глава 2». Дата выхода второго сезона пока неизвестна, однако известно, что его премьера состоится в 2025 году.

Трейлер сериала «Лихие»

Где смотреть сериал «Лихие»

Все восемь эпизодов сериала «Лихие» доступны к просмотру на платформах Okko и START.

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