«Лихие. Глава 2»: что известно о продолжении криминального сериала Юрия Быкова

В день премьеры финального эпизода сериала «Лихие» было объявлено о том, что криминальный проект Юрия Быкова продлен на второй сезон. Рассказываем обо всем, что известно о новой главе истории о разрушении семьи на фоне 1990-х.

Сюжет сериала «Лихие»

Действие сериала Юрия Быкова «Лихие» разворачивается в 90-е годы и в наши дни. По сюжету в современности, столкнувшись с похищением ребенка, мать малыша Лиза (Полина Максимова) пытается искать помощи у правоохранительных органов. Представители закона бездействовали, и женщина не знала, что делать дальше. Но именно в этот момент к ней пришел следователь Игорь Кармазов (Гела Месхи), готовый бросить все силы на поиски преступника, с которым у него не закрыты личные счеты.

Похититель маленького Паши (Вадим Филипченков) — недавно вышедший из тюрьмы Евгений Лиховцев (Евгений Ткачук). Он биологический отец ребенка и хочет забрать его себе.

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

Параллельно в «Лихих» показана история детства и юности Евгения Лиховцева, которая пришлась на 90-е годы. Его отец Павел Лиховцев (Артем Быстров) был егерем, пчеловодом и охотником на медведей. Но после того, как его дело перестало приносить прибыль, мужчина решил пойти по стопам своего друга Юры (Александр Голубев), чей уровень жизни был значительно выше. Позже Лиховцев-старший узнал, какой ценой тому дается все, что он имеет. Тем не менее Павел решил тоже стать частью криминального мира. Со временем это привело к расколу его семьи.

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

Создатели сериала «Лихие»

Режиссером сериала «Лихие» выступил Юрий Быков, известный по работе над такими проектами, как «Метод», «Завод» и «Спящие».

«Мне важно было снять историю о разрушении семьи на фоне 1990-х. В «Лихих» семья из таежной деревни переезжает в город в конце 1980-х — начале 1990-х из-за нищеты. Мед становится дешевле сахара. Работы нет, техника стоит, поля зарастают. Ну, это все было как везде в России. И отец, глава семьи, понимая, что он хороший охотник и серьезный следопыт, нанимается убийцей и в помощь берет своего юного сына. И в этом его главная если не ошибка, то по крайней мере предпосылка к разрушению собственной семьи», — объяснил постановщик.

Сценарий «Лихих» написал Олег Маловичко («Трасса», «Лед 3»). Он же стал продюсером многосерийной криминальной драмы вместе с Иваном Самохваловым, Александром Цекало, Мухарам Кабуловой, Сергеем Шишкиным, Эльвирой Дмитриевской, Гавриилом Гордеевым, Эдуардом Илояном и Георгием Шабановым.

«Для проекта я общался с представителями двух противостоящих друг другу лагерей — с тогдашним оперативником УБОП и, собственно, с прототипом главного героя. 1990-е они оценивают по-разному, что неудивительно. Ведь то, что один воспринимал как хаос и беспредел, для другого было временем свободы и возможностей. Я же пытался создать историю, избегая оптики что одной, что другой стороны, чтобы представить каждую точку зрения, но не высказываться чрезмерно в пользу любой из них. А главным материалом стала живая речь участников тех событий», — рассказал Олег Маловичко.

Ведущим продюсером «Лихих» стал Данила Ипполитов, креативным — Максим Иванов, а Николай Иванов и Артем Мазур — исполнительными.

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

Актеры и персонажи сериала «Лихие»

Артем Быстров — Павел Лиховцев, бывший егерь

Егор Кенжаметов — Женя в юности

Савелий Кудряшов — Женя в детстве

Евгений Ткачук — повзрослевший Женя

Елена Николаева — Лена, жена Павла Лиховцева

Максим Карушев — Вася

Глеб Кулаков — Вася в детстве

Анна Завтур — Лиза

Александра Бабаскина — Лиза в детстве

Полина Максимова — Лиза в наши дни

Филипп Янковский — Тунгус

Гела Месхи — Игорь Кармазов

Александр Голубев — Юра Краб

Евгений Харитонов — Зозуляк

Вадим Филипченков — Паша, сын Лизы и Жени

Юрий Быков — Арнольд

Кирилл Полухин — Слон

Дмитрий Куличков — Кислый

Артур Иванов — Джем

Александр Обласов — Кусок

Сергей Уманов — Лисицын

Аскар Ильясов — Ильяс

Марина Васильева — Шапиро

Анна Котова — Ольга Шаболтас

Иван Добронравов — Кефир

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

Что известно о 2-м сезоне сериала «Лихие»

Второй сезон сериала «Лихие», получивший название «Лихие. Глава 2», выйдет в 2025 году. Предположительно в продолжении криминального проекта, как и в первом сезоне, будет восемь эпизодов.

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

Так как «Лихие» получили открытый финал, вторая глава, вероятно, завершит историю похищения ребенка Евгением Лиховцевым и покажет, как его сын справился с испытанием, с которым столкнулся в конце первого сезона.

Кроме того, «Лихие. Глава 2» покажет, получится ли у следователя Игоря Кармазова отомстить, а Лизе — вступить в новый этап своей жизни.

Трейлер сериала «Лихие»

Где смотреть сериал «Лихие»

Все вышедшие эпизоды сериала «Лихие» доступны для просмотра на платформах Okko и START.

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