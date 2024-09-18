Vogue во время войны: рецензия на фильм «Ли» с Кейт Уинслет

В широкий прокат вышла биографическая драма «Ли». Проект основан на биографии Элизабет (кратко Ли) Миллер и опирается на книгу Энтони Пенроуза — сына модели, фотографа и военной корреспондентки. Главную роль в фильме исполнила Кейт Уинслет. Ее работа стала тем, что может скрасить все недостатки, которые, увы можно найти в ленте постановщика Эллен Курас.

В российский прокат картина выйдет 21 ноября, а пока разбираемся, каким получился фильм «Ли» и стоит ли его смотреть.

Сюжет фильма «Ли»

Действие биографической драмы стартует в 1938 году. Главная героиня ленты — модель и фотограф Элизабет Миллер. Она живет вполне беззаботной жизнью, отдыхая с друзьями на юге Франции. Именно в этот период Ли встречает своего мужа — британского художника Рональда Пенроуза в исполнении Александра Скарсгарда. Вместе с возлюбленным американка отправляется в Лондон, но скоро мирным временам приходит конец — начинается Вторая мировая война.

Ли еще в конце 1920-х, во времена работы с сюрреалистом-фотографом, сама стала создавать снимки. После начала самой страшной войны в истории человечества Миллер, работавшая на журнал Vogue, становится военной корреспонденткой. Женщине-фотографу из-за гендерных ограничений того времени было нелегко даже доехать до фронта, не говоря уже о том, чтобы запечатлеть что-то на камеру.

Фото Кадр из фильма «Ли»

За время своей работы на фронте американка станет свидетельницей высадки союзников в Европе, первого применения напалма и освобождения Парижа. Лента расскажет и о том, как были сделаны одни из самых известных кадров авторства Ли Миллер. Среди снимков — фото освобожденных концлагерей, находившихся на территории Германии, а также фотоснимок мертвого офицера СС и автопортрет американки в ванной Гитлера. Созданию последнего посвящен достаточно длинный и запоминающийся эпизод во второй половине ленты.

Каким получился фильм «Ли»

Увы, несмотря на такую благодатную почву, как история Ли Миллер, биографическая драма, снятая Эллен Курас, будто бы боится выходить за жанровые рамки. При этом фильму сложно отказать в увлекательности. Но эта заслуга вновь ложится на материал, послуживший основой для сценария ленты, — книгу сына Ли Миллер, Энтони Пенроуза, роль которого в фильме досталась Джошу О'Коннору.

Интересно, что сама идея создания кино о Ли Миллер пришла к режиссеру ленты Эллен Курас после того, как она наткнулась на биографию фотографа и заметила сходство последней с актрисой Кейт Уинслет.

О работе над проектом было объявлено еще в 2015 году. Сын Миллер поддержал идею создания фильма о матери и поделился с создателями ленты не опубликованными доселе материалами, открыв доступ к семейным архивам.

Фото Кадр из фильма «Ли»

Зная о материалах, которыми обладала команда «Ли», еще обиднее оттого, что по итогу получился пусть и крепкий, но слишком стандартный байопик, будто бы стесняющийся сказать и показать больше положенного. И это при том преимуществе, что лента, фактически состоящая из историй, рассказанных Элизабет во время интервью, не особо избегает демонстрации ужасов войны и не идеализирует никакую сторону конфликта.

Актеры фильма «Ли»

Главным светлым пятном фильма можно смело назвать игру Кейт Уинслет. Именно актриса наделяет «Ли» душой и может заставить условного зрителя порекомендовать байопик к просмотру кому-то из друзей и знакомых.

Несмотря на то что исполнившая главную роль Уинслет перетягивает на себя почти все внимание, в команде нашлось место другим всемирно известным артистам. Роль сына Миллер исполнил молодой и перспективный Джош О'Коннор, роль подруги Ли досталась Марион Котийяр. Образ мужа героини Роланда Пэнроуза был воплощен Александром Скарсгардом, сменившим изначально претендовавшего на эту роль Джуда Лоу. А соратника главной героини — фотокорреспондента по имени Дейвид Шерман — сыграл Энди Сэмберг.

Фото Кадр из фильма «Ли»

Стоит ли смотреть фильм «Ли»

Несмотря на все недостатки и общую невзрачность, «Ли» нельзя назвать совсем неудачной картиной. Пусть лента не может подарить исключительно новые впечатления, просмотр фильма не станет утомительным испытанием и доставит удовольствие.