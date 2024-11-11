Леонардо Ди Каприо — 50: 10 главных фильмов в карьере оскароносного актера

Сегодня, 11 ноября, юбилей отмечает американский актер Леонардо Ди Каприо. Свой путь в большое кино он начал с рекламных роликов и сериалов, в частности — мыльной оперы «Санта Барбара». Первым полнометражным фильмом будущей звезды Голливуда стал комедийный хоррор «Зубастики 3», вышедший на экраны в 1991 году. С тех пор актер снялся в десятках картин и собрал целую россыпь престижных кинонаград. По случаю 50-летия Леонардо Ди Каприо собрали главные фильмы в его карьере.

Первая заметная роль: «Жизнь этого парня»

Год: 1993.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Кейтон-Джонс.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Эллен Баркин, Джона Блекмен, Элиза Душку.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Жизнь этого парня» / реж. Майкл Кейтон-Джонс / Warner Bros

Одна из первых главных ролей в карьере Ди Каприо — это подросток Тоби в драме «Жизнь этого парня». По сюжету его мать Кэролайн после развода переезжает в Сиэтл, где знакомится с Дуайтом Хансеном. Женщина уверена, что он и есть тот самый идеальный мужчина, который станет примером для Тоби. Однако на деле Дуайт оказывается деспотичным тираном.

Стоит отметить, что пробы в «Жизнь этого парня» также проходил Тоби Магуайр — лучший друг Леонардо Ди Каприо. В итоге актер все-таки засветился в картине в образе приятеля главного героя.

Первая номинация на «Оскар»: «Что гложет Гилберта Грейпа»

Год: 1993.

Страна: США.

Режиссер: Лассе Халльстрем.

В главных ролях: Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Джульетт Льюис, Мэри Стинберген, Дарлин Кейтс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Что гложет Гилберта Грейпа» / реж. Лассе Халльстрем / Paramount Pictures

Дебютные номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» Ди Каприо принесла драма «Что гложет Гилберта Грейпа» (обе награды тогда достались Томми Ли Джонсу за детективный триллер «Беглец»).

Экранизация одноименного романа Питера Хеджеса переносит зрителей в провинциальный городок, где живет Гилберт Грейп (Депп). Парень вынужден ухаживать за своей матерью, страдающей от ожирения, и присматривать за младшим братом Арни с нарушениями интеллектуального развития. Его-то и сыграл Ди Каприо.

Первая победа на кинофестивалях: «Ромео + Джульетта»

Год: 1996.

Страна: США, Мексика, Австралия, Канада.

Режиссер: Баз Лурман.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Клэр Дэйнс, Джон Легуизамо, Хэролд Перрино, Брайан Деннехи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Ромео + Джульетта» / реж. Баз Лурман / 20th Century Fox

За главную роль в мелодраме «Ромео + Джульетта» Леонардо Ди Каприо был отмечен «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля, а сам фильм получил четыре премии BAFTA и номинацию на «Оскар».

Режиссер Баз Лурман перенес бессмертную трагедию Уильяма Шекспира в современность, сохранив при этом основной сюжет. В городе Верона-Бич идет борьба между двумя конкурирующими кланами, а Ромео и Джульетта встречают друг друга на шумной вечеринке. И, разумеется, молодые люди готовы пойти против своих семей.

Фильм, принесший мировую популярность: «Титаник»

Год: 1997.

Страна: США, Мексика.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Титаник» / реж. Джеймс Кэмерон / Paramount Pictures

Главным суперхитом в карьере Леонардо Ди Каприо по праву можно назвать «Титаник». Фильм установил несколько кассовых рекордов и сделал актера звездой мирового масштаба. Кроме того, картина получила 11 «Оскаров», и это — максимальный показатель, который «Титаник» до сих пор удерживает наряду с «Бен-Гуром» и финальной частью трилогии «Властелин колец».

Любопытно, что Ди Каприо и Уинслет могли снять вместе гораздо раньше: актриса претендовала на главную роль в ленте «Ромео + Джульетта». Зато почти десять лет спустя они вновь встретились на съемочной площадке драмы «Дорога перемен».

Начало сотрудничества с Мартином Скорсезе: «Банды Нью-Йорка»

Год: 2002.

Страна: США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Дэниэл Дэй-Льюис, Кэмерон Диас, Джим Бродбент, Джон Си Райли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Банды Нью-Йорка» / реж. Мартин Скорсезе / Miramax Films

2002 год ознаменовал начало плодотворного сотрудничества Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе: именно тогда актер впервые снялся у именитого режиссера. Их первым совместным проектом стала историческая драма «Банды Нью-Йорка».

В центре сюжета — противостояние двух банд: американских протестантов во главе с Мясником Биллом (Дэниел Дэй-Льюис) и ирландцев-католиков под предводительством Вэллона по прозвищу Священник (Лиам Нисон). Спустя годы повзрослевший сын Вэллона, которого и сыграл Ди Каприо, возвращается в родной район, чтобы отомстить Мяснику за убийство отца.

Первая победа на «Золотом глобусе»: «Авиатор»

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Мэтт Росс, Джон Си Райли, Алан Алда.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Авиатор» / реж. Мартин Скорсезе / Miramax Films

Следующий совместный проект Ди Каприо и Скорсезе — биографическая драма «Авиатор» — принесла актеру первый «Золотой глобус», а также вторую номинацию на «Оскар» (тогда заветная статуэтка ушла Джейми Фоксу за байопик «Рэй»).

Центральным персонажем этой картины стал Говард Хьюз — американский предприниматель, пионер авиации, кинопродюсер и режиссер. Кроме того, в кадре мелькают и другие известные личности: например, четырехкратная обладательница «Оскара» Кэтрин Хепберн, актрисы Ава Гарднер и Джин Харлоу, продюсер Луис Майер, основоположник американской коммерческой авиации Хуан Трипп и другие.

Еще один «Золотой глобус»: «Волк с Уолл-стрит»

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Марго Робби, Кайл Чендлер, Роб Райнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» / реж. Мартин Скорсезе / Paramount Pictures

После не менее успешных «Отступников» и «Острова проклятых» (к слову, именно первый принес Мартину Скорсезе его единственный «Оскар») актерско-режиссерский дуэт выпустил криминальную комедию «Волк с Уолл-стрит».

На этот раз Ди Каприо отметился еще и как продюсер, так что на церемонии «Оскар» он претендовал сразу на две статуэтки — в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучший фильм». Однако в том наградном сезоне удача улыбнулась актеру лишь на «Золотом глобусе». Напомним, что в основу «Волка с Уолл-стрит» легла история брокера Джордана Белфорта, осужденного за мошенничество на рынке ценных бумаг.

Долгожданный «Оскар»: «Выживший»

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Том Харди, Донал Глисон, Уилл Поултер, Форрест Гудлак.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Выживший» / реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту / 20th Century Fox

В 2016 году — с пятой попытки — Леонардо Ди Каприо наконец-то получил заветный «Оскар». В категории «Лучшая мужская роль» актер обошел Мэтта Дэймона, Майкла Фассбендера, Эдди Редмэйна и Брайана Крэнстона.

Работа мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньярриту, повествующая об раненом охотнике Хью Глассе, которого товарищи бросают умирать, может похвастаться еще двумя «Оскарами» (в том числе — режиссерским), тремя «Золотыми глобусами», пятью статуэтками BAFTA, премией гильдии актеров и даже «Золотым орлом» в категории «Лучший зарубежный фильм в российском прокате».

Удачное сотрудничество с Квентином Тарантино: «Однажды в... Голливуде»

Год: 2019.

Страна: США, Великобритания, Китай.

Режиссер: Квентин Тарантино.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш, Маргарет Куолли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде» / реж. Квентин Тарантино / Sony Pictures

Последнюю на данный момент номинацию на «Оскар» Ди Каприо заработал благодаря картине «Однажды в... Голливуде». Напомним, что впервые актер поработал с Квентином Тарантино еще в 2012-м над вестерном «Джанго освобожденный».

Действие их второго совместного проекта разворачивается в 1960-х: голливудский актер Рик Далтон (Ди Каприо) и его дублер и лучший друг Клифф Бут (Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся Голливуде, а в это время вокруг Чарльза Мэнсона начинают собираться последователи. Стоит отметить, что по соседству с главным героем живет актриса Шэрон Тейт (Робби), которая в реальной жизни была убита членами секты Мэнсона.

Самый свежий проект: «Убийцы цветочной луны»

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джесси Племонс, Танту Кардинал.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны» / реж. Мартин Скорсезе / Apple TV+

В последнее время Леонардо Ди Каприо мелькает на больших экранах не так уже часто: после «Однажды в... Голливуде» актер пропал на пару лет и вернулся с комедией «Не смотрите наверх», а затем вновь взял паузу.

Еще два года спустя состоялась премьера эпической криминальной драмы «Убийцы цветочной луны», ознаменовавшая воссоединение творческого дуэта Ди Каприо и Скорсезе. История внезапно разбогатевшего благодаря залежам нефти индейского племени осейдж была отмечена десятью номинациями на «Оскар», а единственный «Золотой глобус» получила исполнительница главной женской роли Лили Гладстоун.