Кто мог сыграть эту роль в советском кино? Тест от «Стиля жизни»
Многие шедевры советского кинематографа могли выглядеть совершенно иначе: роли, которые все привыкли ассоциировать с определенными актерами, изначально предлагались другим артистам. Кто-то отказался сам от роли, кого-то забраковал режиссер или художественный совет, а некоторые упустили свой шанс из-за собственных пагубных пристрастий.
Представьте любимые картины Гайдая, Рязанова, Калатозова с другими главными героями. «Стиль жизни» подготовил тест на интуицию: попробуете угадать, какие актеры изначально претендовали на культовые роли?
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