Что известно об актрисе, которая сыграет Эду в российской версии «Постучись в мою дверь»

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» завоевал миллионы поклонников по всему миру. В России он стабильно входит в топ-10 лучших сериалов на «Кинопоиске». В конце 2022 года стало известно, что российские фанаты этой драмы скоро увидят на экранах отечественную адаптацию. Кто же воплотит роль восточной красавицы Эды Йылдыз?

Имя актрисы, которая исполнит главную женскую роль, долго держали в секрете. Публика могла только гадать, кому предстоит ответственная миссия стать российской Эдой. Однако недавно было опубликовано видео со съемочной площадки — так стало известно, что роль исполнит 25-летняя Лиана Гриба.

Кто такая Лиана Гриба

Лиана родилась в Риге, столице Латвии. Она с детства мечтала о творческой карьере, поэтому поступила в Рижское училище им. Язепа Медыня, где получила музыкальное образование. Девушка прекрасно играет на скрипке, гитаре, фортепиано. В свободное время она исполняет песни и записывает каверы.

В 2017 году Гриба поступила в Всероссийский государственный институт кинематографии, где была зачислена в актерскую мастерскую Владимира Грамматикова.

Фото из соцсетей Лианы Грибы

Несмотря на юный возраст, Лиана может похвастаться внушительным актерским опытом. Ее дебют состоялся в 2017 году: актриса исполнила небольшую роль в сериале «Отцы». Она также снималась в таких проектах, как «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и во втором сезоне сериала «Триггер».

Многие уверены, что Лиана Гриба — восходящая звезда российского кинематографа. Для этого у нее есть все внешние данные. Вес девушки составляет 57 кг при росте 170 см, поэтому, возможно, скоро мы увидим ее фотографии на глянцевых обложках. При этом сама Гриба утверждает, что на диетах не сидит, но старается регулярно заниматься спортом и пить витамины.

Фото из соцсетей Лианы Грибы

Интересно, что Лиана Гриба — поклонница турецких сериалов. В одном из интервью она призналась, что ее очень вдохновляет остросюжетная драма «Черная любовь», снятая в Турции в 2017 году.

Фото из соцсетей Лианы Грибы

Если экранный партнер Лианы — харизматичный архитектор Серкан Болат, то в реальной жизни она отдала предпочтение своему коллеге. Лиана встречается с актером Артемом Губиным. Он играл в сериалах «Молодежка», «Триггер», «Склифосовский», был партнером Сергея Безрукова в фильме «Подольские курсанты». Девушка говорит, что они с молодым человеком прекрасно понимают друг друга, поддерживают и адекватно относятся к издержкам актерской профессии.