Крису Пратту — 45: подборка фильмов со звездой киновселенной Marvel

Сегодня, 21 июня, день рождения отмечает американский актер Крис Пратт. Его прорывом стала роль Энди Дуайера в ситкоме «Парки и зоны отдыха». Изначально бойфренд одной из главных героинь задумывался как временный персонаж первого сезона, но Энди настолько понравился зрителям, что его оставили в сериале на постоянной основе. Ну а в 2014 году Пратт впервые примерил на себя образ Звездного Лорда в супергеройской картине «Стражи Галактики», после чего появился еще в нескольких кинопроектах Marvel. По случаю 45-летия актера вспоминаем его знаковые роли.

Человек, который изменил все

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Беннетт Миллер.

В главных ролях: Брэд Питт, Джона Хилл, Филип Сеймур Хоффман, Крис Пратт, Робин Райт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Человек, который изменил все»

Первым серьезным проектом Пратта, до этого игравшего в основном в комедиях, стала спортивная драма «Человек, который изменил все». Актер исполнил роль травмированного бейсболиста Скотта Хэттерберга из клуба Oakland Athletics.

Сюжет фильма разворачивается вокруг менеджера команды Билли Бина (Брэд Питт): после очередного проигрыша он знакомится с молодым экономистом Питером Брэндом (Джона Хилл), который предлагает внедрить инновационную схему оценки полезности игроков, основанную на математических расчетах.

Она

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Спайк Джонс.

В главных ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Пратт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Она»

В 2013 году Пратт засветился в небольшой роли в фантастической мелодраме «Она», впоследствии отмеченной «Оскаром» и «Золотым глобусом» в категории «Лучший сценарий». Актер сыграл Пола — коллегу главного героя Теодора: оба занимаются тем, что пишут письма от лица других людей.

Напомним, что действие картины разворачивается в недалеком будущем, а в центре истории оказываются необычные отношения Теодора (Хоакин Феникс) и новой операционной системы, в которую встроен искусственный интеллект по имени Саманта (Скарлетт Йоханссон).

Пассажиры

Год: 2016.

Страна: США, Австралия.

Режиссер: Мортен Тильдум.

В главных ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс, Майкл Шин, Лоуренс Фишберн, Энди Гарсиа.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Пассажиры»

«Пассажиры» — еще одна фантастическая мелодрама в фильмографии Криса Пратта, но на сей раз ему досталась ведущая роль. Его персонаж — инженер-механик Джим Престон — находится на борту космического корабля, который летит на планету «Обитель II».

По сюжету капсула гибернации Джима дает сбой — и он просыпается за 90 лет до прибытия в точку назначения. Его единственным другом становится бармен-андроид Артур (Майкл Шин), но в итоге мужчина все же решает разбудить пассажирку по имени Аврора (Дженнифер Лоуренс).

Братья Супер-Марио в кино

Год: 2023.

Страна: США, Япония.

Режиссеры: Аарон Хорват, Михаэль Еленик и другие.

Роли озвучивали: Крис Пратт, Чарли Дэй, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Сет Роген.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из мультфильма «Братья Супер Марио в кино»:

В 2023-м именно мультфильм «Братья Супер-Марио в кино» стал первым проектом года, перешагнувшим отметку в один миллиард. В итоге по сумме сборов его обогнала «Барби», но экранизации популярной видеоигры все-таки удалось закрепиться на втором месте.

Конечно, самого Криса Пратта в мультфильме нет, но зато есть его голос. Актер озвучил водопроводчика по имени Марио. Вместе с братом Луиджи (Чарли Дэй) он открывает собственный бизнес в Бруклине, но затем попадает в Грибное королевство. И теперь герою предстоит спасти не только Луиджи, оказавшегося в Темных землях, но и принцессу Пич (Аня Тейлор-Джой).

Мир Юрского периода

Год: 2015.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Колин Треворроу.

В главных ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Ник Робинсон, Тай Симпкинс, Винсент Д'Онофрио.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Мир Юрского периода»

Одна из крупных франшиз в карьере Криса Пратта — это «Мир Юрского периода». Действие первой части разворачивается спустя 22 года после событий «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга. Кроме того, на экраны вернулся Б.Д. Вонг, сыгравший в 1993-м генетика Генри Ву.

По сюжету парк переходит в руки амбициозного миллиардера Саймона Масрани (Ирфан Кхан). Чтобы привлечь посетителей, он принимает решение вывести новый вид динозавров, но, разумеется, все идет не по плану, а на помощь приходит персонаж Пратта — бывший морской пехотинец, который теперь дрессирует велоцирапторов.

Великолепная семерка

Год: 2016.

Страна: США, Австралия.

Режиссер: Антуан Фукуа.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент Д'Онофрио, Ли Бен-хон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Великолепная семерка»

В 2016 году Антуан Фукуа выпустил ремейк классического вестерна Джона Стерджеса «Великолепная семерка», в котором в 1960-м сыграли Стив МакКуин и Юл Бриннер. Действие обеих картин разворачивается на Диком Западе в конце XIX века.

Новая версия рассказывает историю городка Роуз-Крик, который терроризируют бандиты. Маршал соседнего округа Сэм Чизем (Дензел Вашингтон) соглашается помочь и собирает отряд смельчаков. Одного из них — картежника и меткого стрелка Джошуа Фарадея — и сыграл Крис Пратт.

Стражи Галактики

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Ганн.

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Самый громкий проект Пратта — франшиза «Стражи Галактики». Известно, что он не был основным претендентом на роль Питера Квилла по прозвищу Звездный Лорд: кастинг также проходили Дженсен Эклс («Сверхъестественное»), Джоэл Эдгертон («Воин»), Ли Пейс («Запределье»), Джозеф Гордон-Левитт («Начало»), Джон Красински («Офис») и многие другие. В итоге лидера команды «Стражи Галактики» сыграл именно Пратт, которому ради участия в проекте пришлось похудеть на 27 килограммов.

Впоследствии актер получил за роль Звездного Лорда премию «Сатурн» и, конечно же, появился в двух следующих фильмах трилогии. Кроме того, он вернулся к этому образу в лентах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», в сольнике Тора «Любовь и гром», а также в рождественской короткометражке «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск».