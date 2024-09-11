Еще одно становление злодея: что известно про фильм «Крейвен-охотник»

В декабре 2024 года до кинотеатральных экранов наконец доберется очередная часть киновселенной Sony, построенной вокруг персонажей из «Человека-паука». Предыдущие фильмы серии (куда входят, например, «Веном», «Морбиус» и «Мадам Паутина») не отличались ни великолепным качеством, ни рекордными сборами. Только история «Венома», триквел которой также увидит свет в этом году, хорошо показала себя в прокате, в то время как оставшиеся две картины оказались откровенно провальными.

Разбираемся, чего ждать от фильма «Крейвен-охотник», кто сыграет в фильме и насколько перспективна новая глава вселенной Sony.

Сюжет и герои фильма «Крейвен-охотник»

В центре новой части франшизы, как можно понять из названия, окажется один из старейших врагов добродушного соседа — Крейвен-охотник, также известный как Сергей Кравинов. Согласно комиксу-первоисточнику, Сергей — сын русского аристократа, в 1917 году бежавшего из охваченной революцией страны.

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник»

Главная цель Кравинова — доказать всем, что именно он является величайшим охотником в истории. Эта одержимость и толкает героя на противостояние с Человеком-пауком. С ним Крейвен не раз встречался как на комиксовых страницах, так и в мультсериалах. И даже не единожды побеждал. Недавно Кравинов очередной раз выступил в качестве антагониста Питера Паркера, на этот раз в видеоигре Marvel's Spider-Man 2.

Фото Кадр из видеоигры «Marvel's Spider-Man 2»

В отличие от игры, фильм покажет не только взрослую и невероятно опасную версию героя, но и историю его становления. Большое внимание лента уделит отношениям антигероя с его отцом — Николаем Кравиновым. Последний никогда не отличался теплотой и совсем не видел в сыне сильной личности, что, безусловно, наложило отпечаток на самого Крейвена.

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник»

Судя по трейлеру, самым заметным противником ангигероя станет другой суперзлодей и враг Человека-паука — Носорог. Это еще один выходец из России, Алексей Сицевич. В отличие от комикса, где герой носил костюм, который не мог снять, новый Носорог будет использовать для перевоплощения в полузверя определенный мутаген. После принятия сыворотки злодей начинает покрываться броней с явными чертами образа носорога.

Найдется в сюжете место и для сводного брата Сергея — Дмитрия Смердякова, за свои способности к маскировке получившего прозвище Хамелеон. Кроме того, не обойдется и без любовной линии. Возлюбленной главного героя выступит Калипсо — ведьма, обладающая магией Вуду.

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник»

Интересно, что в комиксах как сам Крайвен, так и его брат были членами организации «Зловещая шестерка», намеки на которую уже появлялись в другом фильме вселенной Sony — «Морбиус». Велика вероятность, что новая картина продолжит и эту ветку кинофраншизы.

Актеры фильма «Крейвен-охотник»

Крейвена в новом блокбастере от Sony исполнил Аарон Тейлор-Джонсон, который при подготовке к роли, по словам самого актера, не просто достиг нужной физической формы, но и проникся духом героя, живущего охотой.

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник»

Роль отца антигероя досталась Расселу Кроу. Ему, кажется, не привыкать брать на себя образы родительских фигур в комиксовых адаптациях. Именно этот актер в свое время сыграл роль биологического отца Супермена в «Человеке из стали» 2013 года.

Роль подруги Кравинова — ведьмы Калипсо — отошла оскаровскому лауреату Ариане Дебоуз, а образ брата воплотил на экране Фред Хехингер.

Также заметные роли в ленте исполнили Алессандро Нивола и Кристофер Эббот. Они сыграли суперзлодеев Носорога и Иностранца соответственно. Ну а молодую версию главного героя воплотил на экране Леви Миллер, известный по роли Питера Пена в фильме «Пэн: Путешествие в Нетландию».

Фото Кадр из фильма «Крейвен-охотник»

Создатели фильма «Крейвен-охотник»

В роли продюсеров выступили Ави Арад и Мэтт Толмак. Интересно, что Арад занимал эту должность еще во время создания первого фильма о Человеке-пауке, вышедшего в 2002 году. Толмак тоже не первый раз участвует в съемках лент о супергерое, но он присоединился к паучьей вселенной чуть позже — во время перезапуска истории с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

Поставил «Крейвена-охотника» режиссер Джей Си Чендор, а над сценарием работали Ричард Уэнк, ответственный за франшизу «Великий Уравнитель», и дуэт сценаристов, состоящий из Арта Маркама и Мэттью Холлоуэя. В свое время они работали над первым «Железным человеком».

Трейлер фильма «Крейвен-охотник»

Когда выйдет фильм «Крейвен-охотник»

Изначально премьера экранных приключений Сергея Кравинова должна была состояться еще в 2023 году, но ряд обстоятельств, включая забастовку сценаристов, помешал планам.

Фильм «Крейвен-охотник» выйдет в прокат 13 декабря 2024 года. До релиза осталось не так много времени, так что уже совсем скоро станет известно, насколько же опасен старый враг Человека-паука. А еще получится ли у студии Sony хоть один финансово успешный фильм их франшизы, за исключением лент про Венома.