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Кортни Кокс: день рождения, фильмография — где снималась Кортни Кокс
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

5 мин.

Мать-одиночка, мошенница, журналистка: 6 лучших ролей Кортни Кокс

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из сериала «Друзья»
Фото Кадр из сериала «Друзья»
Кадр из «3000 миль до Грейслэнда»
Фото Кадр из «3000 миль до Грейслэнда»
Кадр из «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
Фото Кадр из «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
Кадр из фильма «Крик 2»
Фото Кадр из фильма «Крик 2»
Кадр из фильма «Крик»
Фото Кадр из фильма «Крик»
Кадр из сериала «Желтая пресса»
Фото Кадр из сериала «Желтая пресса»
Кадр из сериала «Город хищниц»
Фото Кадр из сериала «Город хищниц»
Кадр из сериала «Друзья»
Фото Кадр из сериала «Друзья»
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Сегодня исполняется 60 лет Кортни Кокс — талантливой американской актрисе, известной своими яркими ролями в кино и на телевидении. Ее карьера охватывает более 35 лет, за которые она успела стать иконой поп-культуры. Собрали лучшие проекты актрисы.

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Моника Геллер в сериале «Друзья» (1994 — 2004)

Безусловно, самым значимым проектом Кортни Кокс стал культовый сериал «Друзья», где она сыграла роль обсессивно-компульсивной Моники Геллер. Этот сериал стал символом 90-х и продолжает оставаться популярным по всему миру.

Ситком выходил на канале NBC с 1994 по 2004 год. Шоу рассказывает о жизни шестерых друзей, живущих в Нью-Йорке: Моники Геллер (Кортни Кокс), Росса Геллера (Дэвид Швиммер), Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон), Чендлера Бинга (Мэттью Перри), Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан) и Фиби Буффе (Лиза Кудроу).

Фото Кадр из сериала «Друзья»

Сериал сосредоточен на дружбе, романтических отношениях и карьерных стремлениях главных героев. Они проводят много времени в квартире Моники и в кофейне Central Perk. Шоу исследует различные аспекты взрослой жизни, включая любовные отношения, работу, дружбу и семейные вопросы.

«Друзья» стали одним из самых успешных и влиятельных телешоу в истории. Сериал получил множество наград, включая премии «Эмми» и «Золотой глобус». Он оставил значительное культурное наследие и продолжает оставаться популярным среди новых поколений зрителей.

Джулс Кобб в сериале «Город Хищниц» (2009-2015)

Это комедийный сериал, напоминающий «Друзей» своей атмосферой и сосредоточенностью на группе приятелей. Действие переносится из Нью-Йорка во Флориду, а вместо кофе в центре внимания оказывается вино. Сериал выходил с 2009 по 2015 год, начавшись на ABC и перейдя на TBS в 2013 году.

Фото Кадр из сериала «Город хищниц»

Кортни Кокс играет Джулс Кобб, недавно разведенную мать-одиночку, которая возвращается в мир знакомств и заново открывает для себя радости жизни и романтики. Джулс называют «пумой» за отношения с мужчинами младше себя, что и объясняет название сериала. Ее фирменный стиль — пить вино из больших бокалов с милыми названиями.

Джулс окружена группой преданных друзей, включая ее лучшую подругу Элли (Криста Миллер), соседку Лори (Бизи Филиппс) и бывшего мужа Бобби (Брайан Ван Холт). Вместе они справляются с трудностями жизни, поддерживая друг друга в любых ситуациях.

Люси Спиллер в сериале «Желтая пресса» (2007-2008)

«Dirt» — это телевизионный сериал, выходивший на канале FX. Его спродюсировала сама Кортни Кокс и ее тогдашний муж Дэвид Аркетт. В центре сюжета — Люси Спиллер (Кортни Кокс), главный редактор журналов Dirt и Now, и Дон Конки (Иэн Харт), внештатный фотограф.

Фото Кадр из сериала «Желтая пресса»

Люси Спиллер — харизматичная, но безжалостная редактор таблоидов, одержимая поиском сенсационных новостей о знаменитостях. Ее бесконечная погоня за скандалами и разоблачениями делает сериал насыщенным драматическими моментами и интригами. Люси — трудоголик, преданный своей работе, лучшему другу и брату.

Дон Конки, ее фотограф и друг, страдает шизофренией, что добавляет еще больше напряжения и сложностей в их совместную работу. Сюжет сериала фокусируется на их совместных усилиях по раскрытию самых сокровенных секретов знаменитостей, показывая закулисную жизнь мира таблоидов.

Гейл Уэзерс во франшизе «Крик» (1996 — наст. время)

Франшиза фильмов ужасов Уэса Крэйвена, где Кортни с 1996 года играла роль журналистки Гейл Уэзерс, стала всемирно известной.

Фото Кадр из фильма «Крик»

Персонаж Кортни Кокс — безжалостная журналистка, готова на все ради сенсации. Однако по мере развития сюжета, характер героини претерпевает изменения. Впоследствии она объединяется с Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) и Дьюи Райли (Дэвид Аркетт). За последнего Кортни вышла замуж как в фильме, так и в реальной жизни.

Фото Кадр из фильма «Крик 2»

Актриса продолжила исполнять эту роль во всех последующих частях франшизы, включая шестой фильм, который вышел в 2023 году.

Кортни Кокс вернулась к своей роли Гейл Уэзерс и в сериале, основанном на популярной франшизе «Крик». Этот проект стал новым этапом в ее карьере, демонстрируя ее способность адаптироваться к новым форматам

Мелисса Робинсон в «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1994)

В комедийном фильме Кортни Кокс сыграла роль Мелиссы Робинсон, пресс-секретаря футбольной команды «Майами Долфинс». Ее персонаж обращается к Эйсу Вентуре, эксцентричному детективу по розыску домашних животных, чтобы найти похищенного талисмана команды — дельфина Снежинку. В течение фильма Мелисса становится важным союзником Эйса, помогая ему в расследовании и раскрытии загадки.

Кадр из «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
Фото Кадр из «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

Глория Динкер в «3000 миль до Грейслэнда» (2001)

Это криминальный боевик про группу преступников, планирующих дерзкое ограбление казино в Лас-Вегасе. Главные герои, Майкл Зейн (Курт Рассел) и Мерф (Кевин Костнер), переодеваются в костюмы Элвиса Пресли для маскировки во время ограбления. Однако их план рушится. Начинается напряженная борьба за выживание и раздел украденных денег.

Фото Кадр из «3000 миль до Грейслэнда»

В этом хаосе Кортни Кокс исполняет роль Глории Динкер, привлекательной и харизматичной мошенницы. Ее персонаж оказывается вовлеченным в сложную интригу. Героиня Кортни становится ключевой фигурой, помогая героям и одновременно преследуя собственные интересы.

Тихое место. «Тихое место: День первый»: что было в прошлых частях хоррор-франшизы

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