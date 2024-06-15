Мать-одиночка, мошенница, журналистка: 6 лучших ролей Кортни Кокс

Сегодня исполняется 60 лет Кортни Кокс — талантливой американской актрисе, известной своими яркими ролями в кино и на телевидении. Ее карьера охватывает более 35 лет, за которые она успела стать иконой поп-культуры. Собрали лучшие проекты актрисы.

Моника Геллер в сериале «Друзья» (1994 — 2004)

Безусловно, самым значимым проектом Кортни Кокс стал культовый сериал «Друзья», где она сыграла роль обсессивно-компульсивной Моники Геллер. Этот сериал стал символом 90-х и продолжает оставаться популярным по всему миру.

Ситком выходил на канале NBC с 1994 по 2004 год. Шоу рассказывает о жизни шестерых друзей, живущих в Нью-Йорке: Моники Геллер (Кортни Кокс), Росса Геллера (Дэвид Швиммер), Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон), Чендлера Бинга (Мэттью Перри), Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан) и Фиби Буффе (Лиза Кудроу).

Фото Кадр из сериала «Друзья»

Сериал сосредоточен на дружбе, романтических отношениях и карьерных стремлениях главных героев. Они проводят много времени в квартире Моники и в кофейне Central Perk. Шоу исследует различные аспекты взрослой жизни, включая любовные отношения, работу, дружбу и семейные вопросы.

«Друзья» стали одним из самых успешных и влиятельных телешоу в истории. Сериал получил множество наград, включая премии «Эмми» и «Золотой глобус». Он оставил значительное культурное наследие и продолжает оставаться популярным среди новых поколений зрителей.

Джулс Кобб в сериале «Город Хищниц» (2009-2015)

Это комедийный сериал, напоминающий «Друзей» своей атмосферой и сосредоточенностью на группе приятелей. Действие переносится из Нью-Йорка во Флориду, а вместо кофе в центре внимания оказывается вино. Сериал выходил с 2009 по 2015 год, начавшись на ABC и перейдя на TBS в 2013 году.

Фото Кадр из сериала «Город хищниц»

Кортни Кокс играет Джулс Кобб, недавно разведенную мать-одиночку, которая возвращается в мир знакомств и заново открывает для себя радости жизни и романтики. Джулс называют «пумой» за отношения с мужчинами младше себя, что и объясняет название сериала. Ее фирменный стиль — пить вино из больших бокалов с милыми названиями.

Джулс окружена группой преданных друзей, включая ее лучшую подругу Элли (Криста Миллер), соседку Лори (Бизи Филиппс) и бывшего мужа Бобби (Брайан Ван Холт). Вместе они справляются с трудностями жизни, поддерживая друг друга в любых ситуациях.

Люси Спиллер в сериале «Желтая пресса» (2007-2008)

«Dirt» — это телевизионный сериал, выходивший на канале FX. Его спродюсировала сама Кортни Кокс и ее тогдашний муж Дэвид Аркетт. В центре сюжета — Люси Спиллер (Кортни Кокс), главный редактор журналов Dirt и Now, и Дон Конки (Иэн Харт), внештатный фотограф.

Фото Кадр из сериала «Желтая пресса»

Люси Спиллер — харизматичная, но безжалостная редактор таблоидов, одержимая поиском сенсационных новостей о знаменитостях. Ее бесконечная погоня за скандалами и разоблачениями делает сериал насыщенным драматическими моментами и интригами. Люси — трудоголик, преданный своей работе, лучшему другу и брату.

Дон Конки, ее фотограф и друг, страдает шизофренией, что добавляет еще больше напряжения и сложностей в их совместную работу. Сюжет сериала фокусируется на их совместных усилиях по раскрытию самых сокровенных секретов знаменитостей, показывая закулисную жизнь мира таблоидов.

Гейл Уэзерс во франшизе «Крик» (1996 — наст. время)

Франшиза фильмов ужасов Уэса Крэйвена, где Кортни с 1996 года играла роль журналистки Гейл Уэзерс, стала всемирно известной.

Фото Кадр из фильма «Крик»

Персонаж Кортни Кокс — безжалостная журналистка, готова на все ради сенсации. Однако по мере развития сюжета, характер героини претерпевает изменения. Впоследствии она объединяется с Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) и Дьюи Райли (Дэвид Аркетт). За последнего Кортни вышла замуж как в фильме, так и в реальной жизни.

Фото Кадр из фильма «Крик 2»

Актриса продолжила исполнять эту роль во всех последующих частях франшизы, включая шестой фильм, который вышел в 2023 году.

Кортни Кокс вернулась к своей роли Гейл Уэзерс и в сериале, основанном на популярной франшизе «Крик». Этот проект стал новым этапом в ее карьере, демонстрируя ее способность адаптироваться к новым форматам

Мелисса Робинсон в «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1994)

В комедийном фильме Кортни Кокс сыграла роль Мелиссы Робинсон, пресс-секретаря футбольной команды «Майами Долфинс». Ее персонаж обращается к Эйсу Вентуре, эксцентричному детективу по розыску домашних животных, чтобы найти похищенного талисмана команды — дельфина Снежинку. В течение фильма Мелисса становится важным союзником Эйса, помогая ему в расследовании и раскрытии загадки.

Фото Кадр из «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

Глория Динкер в «3000 миль до Грейслэнда» (2001)

Это криминальный боевик про группу преступников, планирующих дерзкое ограбление казино в Лас-Вегасе. Главные герои, Майкл Зейн (Курт Рассел) и Мерф (Кевин Костнер), переодеваются в костюмы Элвиса Пресли для маскировки во время ограбления. Однако их план рушится. Начинается напряженная борьба за выживание и раздел украденных денег.

Фото Кадр из «3000 миль до Грейслэнда»

В этом хаосе Кортни Кокс исполняет роль Глории Динкер, привлекательной и харизматичной мошенницы. Ее персонаж оказывается вовлеченным в сложную интригу. Героиня Кортни становится ключевой фигурой, помогая героям и одновременно преследуя собственные интересы.