Разборки в космосе: обзор фильма «Кореша» с Никитой Кологривым

Сегодня, 17 октября, в российский прокат вышла криминальная комедия «Кореша». Это полнометражный приквел сериала про пензенских пацанов Макса и Гуся, роли которых, как и в одноименном сериале, исполнили Никита Кологривый и Владимир Карпук.

В эту медиафраншизу также входят сериалы и фильмы «Зема», «Тяни, Сундук» и «Салют, Начальник». Впрочем, тем, кто совсем не знаком с историей становления криминального воротилы Макса, переживать не стоит. Фильм вполне смотрится как самостоятельное произведение и не требует глубокого погружения в предысторию героев. Рассказываем, почему это странное и абсурдное криминальное приключение может прийтись по душе зрителям.

Сюжет фильма «Кореша»

Осторожно: спойлеры!

Завязка фильма проще пареной репы — Макс угоняет коллекционный автомобиль у влиятельного пензенского бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусю приходится отрабатывать косяк своего друга, разгребая бесхозные гаражи вместе с трудягой Михалычем (Георгий Дронов) и студентом-физиком Фунтиком (Микита Воронов). На их месте этот самый предприниматель Герман Додин собирается построить грандиозный отель имени себя.

Фото Кадр из фильма «Кореша», реж. Денис Павлов / НМГ Кинопрокат

География их путешествий гаражным кооперативом не ограничивается — по сюжету они успеют побыть в роли кладбищенских работников, сходить за грибами, поучаствовать в разборках с бандитами, слетать в космос и даже увидеть, как героиня Юлии Пересильд делает операцию командиру экипажа. Что?! Да, все именно так.

На самом деле это лишь малая часть приключений чудной троицы. Просто что происходит дальше, объяснить уже сложнее. Уровень странностей и глупостей настолько велик, что к нему не подобраться даже на летающем гараже, потому что с каждой минутой экранного времени он только возрастает и возрастает.

В то же время у Макса свои передряги. Украсть дорогую и редкую машину Макс успевает быстрее, чем, собственно, подумать, а зачем она ему вообще нужна и куда на ней ехать. Ответ приходит не сразу, но все-таки приходит. Макс едет в гости к одной из своих многочисленных подруг, чей муж уехал в командировку. Правда, совсем скоро он уже оказывается в багажнике этого кадиллака. И это только меньшая из неприятностей.

Фото Кадр из фильма «Кореша», реж. Денис Павлов / НМГ Кинопрокат

Будут и эксперименты спецслужб, и инопланетные агенты, и чернокожие каннибалы в транспортном контейнере посреди океана. Большую часть времени Макс существует на экране смартфона, когда ему звонит Гусь. Главный герой он тут лишь номинально, все же большая часть хронометража уделяется неурядицам трио Михалыча, Фунтика и Гуся.

Каким получился фильм «Кореша»

На светской премьере в кинотеатре «Октябрь» лучший совет зрителям перед просмотром «Корешей» дал режиссер фильма Денис Павлов. Звучит он примерно так: «Не пытайтесь найти какой-то смысл». И действительно: пытаться хоть как-то рационализировать и структурировать творящееся безумие на экране так же бессмысленно, как резать ножом воду.

Если фильмы Романа Михайлова называют сновидческим сюрреализмом с бандитами, разборками или шулерами, то криминальная комедия Дениса Павлова — это что-то вроде абсурдисткого сна при температуре 39,9. Причем сказать, что это (имею в виду «Корешей») ужасно, плохо и вообще фу, язык вряд ли повернется. Создатели настолько не стесняются, что зритель рано или поздно попадает в ловушки этого повествовательного безобразия и ему становится интересно, куда это странное зрелище приведет героев дальше, насколько еще повысят градус безумия авторы и над кем еще поугорают.

Фото Кадр из фильма «Кореша», реж. Денис Павлов / НМГ Кинопрокат

В сети и капканы попадают и сами герои — например, в одной из сцен персонажи оказываются на лесном пятачке, где умудряются наступить на мину, оказаться свернутыми в капкане «взлетающая сеть» и провалиться в охотничью яму для медведей. А потом как ни в чем не бывало выбраться из нее. Сценаристы вообще не стесняются вводить и бросать сюжетные линии, персонажей и их конфликты.

Хотя на самом деле драма тут межгалактического масштаба — в одной из сцен Никита Джигурда в роли Никиты Джигурды сражается с помощью светового топорика против инопланетянина с головой голубя под песню «Короля и Шута». За этим наблюдают наши герои, которых привела нелегкая судьба на вражеский корабль пришельцев, желающих уничтожить Землю. А может быть, это просто парень по кличке Зебра в костюме Уолтера Хайзенберга Вайта что-то нахимичил в своем гараже и троица недотеп чем-то надышалась. Оба варианта допустимы.

Точно сказать сложно, что имели в виду авторы. Но вот наблюдать за творящимся на экране и тем, с какой легкостью и наглостью авторы стебутся над собой, занятно. Например, Кологривый тут прикидывается актером, который учит роль Кощея для русской киносказки. Достается и коллегам по цеху — например, первой актрисе-космонавтке (Юлия Пересильд здесь Юлия ПересильТ). И еще доброму числу советских и российских фильмов — например, в одной из сцен возникает канонический робот Вертер в роли бармена на космическом корабле. Про американские космоужастики даже отдельно говорить не станем, как и про то, что их тут пинают при любом удобном и неудобном случае. Вот такая вот сермяга, знай наших пацанов, как говорится.

Фото Кадр из фильма «Кореша», реж. Денис Павлов / НМГ Кинопрокат

В целом сумасбродный криминальный капустник Дениса Павлова — а на экране тут мелькают Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Глеб Калюжный, Сергей Рост и еще много кто — напоминает те самые до ужаса неполиткорректные американские фильмы-пародии по типу «Очень страшного кино», где достается всем и вся. Авторы «Корешей» нащупали схожую тропинку.

У проекта, возможно, появится масса хейтеров, ищущих смыслы во всем, но команду создателей это вряд ли остановит. Уже понятно, что этот кадиллак завелся и будет ехать дальше (разумеется, под трек Филиппа Киркорова) — Денис Павлов уже вовсю готовит фильм с любопытным названием «Либидо».