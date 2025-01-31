Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Конец света фильм: что известно — дата выхода в РФ и трейлер, сюжет и актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

3 мин.

«Конец света»: что известно о постапокалиптической комедии с Тильдой Суинтон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В феврале в российский прокат выйдет картина Джошуа Оппенхаймера «Конец света». Рассказываем обо всем, что известно о постапокалиптической комедии с Тильдой Суинтон.

Микки 17 фильм 2025: что известно&nbsp;&mdash; сюжет и&nbsp;создатели, актеры и&nbsp;дата выхода. «Микки 17»: что известно о научно-фантастическом фильме с Робертом Паттинсоном

Сюжет фильма «Конец света»

Действие картины Джошуа Оппенхаймера разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором выжить удалось только очень состоятельным людям. В центре сюжета проекта — живущие в роскошном бункере бывший нефтяной магнат, его супруга и их сын. Последний никогда не видел внешнего мира и других людей, кроме своих родителей, врача и дворецкого. Все изменилось, когда в бункере появилась не иначе как чудом выжившая девушка.

Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)

Создатели фильма «Конец света»

Режиссером картины «Конец света» выступил Джошуа Оппенхаймер. В 2014 году он был номинирован на «Оскар» за документальный фильм «Акт убийства». Следующей работой Оппенхаймера стала картина «Взгляд тишины» — тоже документальная — о геноциде в Индонезии в период 1965-1966 годов. Этот фильм постановщика также мог получить золотую статуэтку киноакадемии.

После десятилетнего перерыва Джошуа Оппенхаймер вернулся в режиссерское кресло, чтобы продолжать поднимать важные темы — но на этот раз не в документальной, а в художественной форме.

Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)

Оппенхаймер решил преподнести «Конец света» как мюзикл, потому что, по его мнению, этот жанр — олицетворение ложной надежды.

«На самом деле это отчаяние в овечьей шкуре надежды. Идея о том, что, несмотря ни на что, завтра будет лучше или в крайнем случае что в итоге все закончится благополучно, — о чем в самом начале фильма поет семья, глядя в бездну, отчаянно пытаясь убедить себя в этом, — совершенно пассивна, — уверен режиссер. — И я думаю, эта пассивность исходит из глубокого чувства бессилия».

Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)

Джошуа Оппенхаймер также работал над сценарием «Конца света» вместе с Расмусом Хейстербером («Девушка с татуировкой дракона»).

Кроме того, в создании сценария принимал участие Сюсаку Харада, для которого «Конец света» стал пробой пера.

Продюсированием «Конца света» занимается более 60 киноделов, включая режиссера проекта Джошуа Оппенхаймера и исполнительницу главной роли Тильду Суинтон.

Актеры и персонажи фильма «Конец света»

  • Тильда Суинтон — Мама;

  • Майкл Шеннон — Папа;

  • Джордж Маккэй — Сын;

  • Моусес Ингрэм — Девушка;

  • Брона Галлахер — Подруга;

  • Тим Макиннерни — Дворецкий;

  • Ленни Джеймс — Доктор.

Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)

Трейлер фильма «Конец света»

Когда выйдет фильм «Конец света» и где его смотреть

Премьера постапокалиптической комедии «Конец света» состоится 27 февраля в российских кинотеатрах.

Что идет в&nbsp;кино в&nbsp;феврале&nbsp;&mdash; какие фильмы: &laquo;Кончится лето&raquo;, &laquo;Красный шелк&raquo;. Дайджест премьер: что смотреть в кино в феврале 2025 года

Фильмы
Новости холдинга
Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали
Боец UFC Митчелл похвалил Гитлера
Вася Пельмень победил американца Лейна Вернса в реванше на Power Slap 11
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
СК установил личности пятерых убивших жителей Русского Поречного боевиков ВСУ
Читайте далее
Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года
Следующий материал
Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
20:00
Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года
19:00
«Конец света»: что известно о постапокалиптической комедии с Тильдой Суинтон
18:15
Стало известно, когда выйдет новая часть фильма «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом
18:00
Netflix анонсировал список премьер фильмов 2025 года
17:35
Netflix опубликовал тизер 5-го сезона сериала «Ты»