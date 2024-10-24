Финал: обзор восьмой серии сериала «Комбинация»

В онлайн-кинотеатре Wink вышла восьмая, финальная серия музыкального байопика «Комбинация» о знаменитой поп-группе. Рассказываем, чем закончился предыдущий эпизод, что произошло в новом и как создатели завершают историю Александра Шишинина.

Осторожно, спойлеры!

Что было в седьмой серии «Комбинации»

Шишинин понимает, что в жестоком мире шоу-бизнеса у него совсем нет друзей. Пока участницы коллектива пытаются вырваться из-под его гиперопеки, создатель «Комбинации» пытается освободиться из лап воротил музыкального бизнеса, которым юридически принадлежит группа.

Продюсер Базыкин соглашается отдать права Шишинину за миллион долларов. Создатель «Комбинации» достает необходимую сумму, но его сожительница Анжела крадет все деньги. Шишинин оказывается на пороге самоубийства.

Алена Апина выходит замуж за Иратова, становится домохозяйкой и решает заняться сольной карьерой. Муж выдвигает условие — писать песни она будет без композитора Виталия Окорокова.

Сюжет восьмой серии «Комбинации»

Шишинин, продюсер популярной группы «Комбинация», собирается совершить самоубийство, но в последний момент его останавливает телефонный звонок. Звонивший сообщает, что Таню Иванову, вокалистку группы, убили. Шишинин спешит к ней домой, где обнаруживает, что она жива и здорова.

Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов/wink.ru

Он делится с ней своими переживаниями и признается, что потерял все — семью, группу и друзей. Таня помогает ему выйти из депрессии. В Шишинине вновь зажигается творческий огонь. Он отправляется домой в Саратов и начинает собирать новый состав группы.

Тем временем Апина начинает сольную карьеру. На деньги Иратова она все-таки нанимает Виталика, который пишет ей музыку, и поэта Юрия Дружкова, который сочиняет слова к песням. Ее сольное творчество стремительно набирает популярность.

Шишинин узнает о сотрудничестве Окорокова с Апиной и уговаривает композитора вернуться в «Комбинацию». Также продюсер возвращается к жене, находит новую вокалистку Светлану Кашину и полностью меняет состав участниц, оставляя только Таню. С каждой из них он подписывает пятилетний контракт.

Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов/wink.ru

Обновленная «Комбинация» записывает хит за хитом и отправляется в масштабный тур по Советскому Союзу, который вот-вот должен рухнуть. Шишинин чувствует надвигающиеся перемены и снова предлагает жене переехать в Москву. Однако Наталья отказывается. Шишинин уезжает в столицу без семьи, но уже с твердым пониманием, что не допустит ошибок прошлого.

Вернувшись из тура по Европе, Шишинин встречает друга-афганца. Последний вручает продюсеру американский паспорт и билет в США и предлагает уехать из страны. Шишинин отказывается, и между старыми приятелями происходит конфликт. В разгар перепалки афганец смертельно ранит Шишинина и оставляет его истекающего кровью на улице. Шишинин умирает, держа в руках бирочку из роддома, которую хранил с самого рождения своей дочери.

Каким получился финал «Комбинации»

«Год новый наступил, кушать стало нечего», — так начинается один из хитов «Комбинации» 1992 года. Эта песня становится лейтмотивом финала серии и сериала вообще.

В восьмом эпизоде перемены в стране, о которых тогда все мечтали, вторгаются в сериал в виде хроники. Но пугать пустыми полками, очередями и другими признаками перестроечного СССР авторы сильно не стремятся. Контекст дается ненавязчиво, для общего понимания.

Восьмая серия вообще на удивление смотрится куда более светлой, чем две предыдущих. Под конец сезона создатели делают разворот к настроению и атмосфере первых серий. Больше никакого морального разложения Шишинина, наоборот — он приходит в себя, вновь обретает семью и собирает «Комбинацию», но уже в другом составе. История, можно сказать, повторяется. За исключение одного «но» — в этот раз у сказки счастливого финала не будет точно.

Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов/wink.ru

Зная, как трагично обрывается судьба Александра Шишинина, вся серия проходит в томительном ожидании того, как сценарист Егор Чичканов и режиссер Никита Власов покажут его смерть на экране. А как все знают, в те годы смерть не только продюсеров, но и банкиров, бандитов и всех, кто имел доступ к большим деньгам, стала повсеместным явлением.

Авторы сериала показывают кончину Шишинина в общем-то вполне прозаично и обыденно для тех лет, но при этом не просто избегают претензии на достоверность, а даже больше. Гибель Шишинина выглядит ирреальной и даже мифической.

Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов/wink.ru

Во-первых, в сериале почти дословно повторяется знаменитая сцена смерти репликанта Кея из «Бегущего по лезвию 2049». Этот герой, который тоже хотел воссоединиться с семьей, умер на лестнице, смотря на падающие снежинки. Во-вторых, Шишинина убивает друг-афганец, который периодически возникал по сюжету с самой первой серии. Но ни сам продюсер, ни тем более зрители не знают его имени. А если вспомнить, этот друг выручал Шишинина в самые ответственные моменты. Например, на разборках с бандитами и головорезами в Средней Азии.

Авторы поступают хитро. Не пускаясь в расследования или конспирологию, они констатируют — по сути, Шишинин убил сам себя, а этот друг-афганец просто-напросто типичный доппельгангер (двойник человека, проявляющийся как темная сторона личности. — Прим. ред.).

Похороны Шишинина объединяют всех участниц «Комбинации», которые в этот раз рядом с ним не в цветастых и ярких костюмах, а в трауре. Но даже тут авторы не опускаются в «чернуху», а дают надежду на светлое будущее, о котором так мечтал Шишинин для своей дочери. Теперь она держит отцовскую видеокамеру и фиксирует происходящее. Такая вот преемственность поколений: и в коллективе группы, и в семье продюсера, и вообще-вообще.

Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов/wink.ru

В конце авторы окончатально размывают в этой истории границы между вымыслом и реальностью. Сериал заканчивается кадрами настоящей документальной хроники перестройки, видеозаписями сериального Шишинина, редкими отрывками из архивных видео, которые снимал Шишинин настоящий, и кадрами с премьеры сериала «Комбинация» в начале сентября 2024-го в кинотеатре «Октябрь». А сегодня еще и вышел клип на песню Russian Girls в исполнении Натальи Орейро, которая на экране зажигает вместе с Владимиром Канухиным, исполнившим в сериале роль Виталия Окорокова.