Гудбай, Америка! Обзор шестого эпизода сериала «Комбинация»

В онлайн-кинотеатре Wink вышла шестая серия музыкального байопика «Комбинация» о знаменитой поп-группе. Рассказываем, чем закончился предыдущий эпизод и что произошло в новом.

Что было в пятой серии «Комбинации»

Осторожно, спойлеры!

Виталий Окороков (Владимир Канухин) оказался не готов пожинать плоды всесоюзной славы «Комбинации» и решил уйти в преподавание — более стабильную стезю, чем группа, не сиюсекундный успех которой еще под вопросом.

Однако решимости привести «Комбинацию» к популярности мирового уровня у Александра Шишинина (Никита Кологривый) хватит на двоих, поэтому продюсер прерывает его «академический отпуск», вернув робкого и нерешительного композитора в коллектив.

«Комбинация» достигает своего пика в Саратове. Группе пора расти дальше, поэтому музыканты едут покорять столицу.

Столица покоряться не желает. Шишинин идет ва-банк и продает машину, чтобы «Комбинация» могла записать песню в лучшей музыкальной студии страны.

Сюжет шестой серии «Комбинации»

«Комбинация» разделилась. Пока Алена Апина навещает больную маму, Татьяна Иванова идет на свидание, а остальные участницы коллектива устраивают вечеринку под песню «Зоопарк» группы «Гражданская оборона». Александр Шишинин недоволен поведением группы и требует от них более серьезного отношения.

«Комбинация» продолжает гастролировать, снимает клип на песню «Бухгалтер», что, похоже, становится апогеем их творческого развития. Стремления Шишинина отправить группу в тур по США разбиваются о суровую реальность, и продюсер не может смириться с этим достойно.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Какой получилась шестая серия «Комбинации»

Серия получилась полной горечи Александра Шишинина от осознания невозможности сделать «Комбинацию» группой мирового масштаба. Расхожая с начальных эпизодов шутка о том, как ABBA будет смотреть на певиц, становится уже не смешной. Продюсер Максим Базыкин (Даниил Воробьев) вежливо отказывается раскрывать границы таланта коллектива. Затем следует «контрольный в голову» от продюсера Александра Иратова (Павел Прилучный), не готового идти против решения Базыкина. Все это убивает в Шишинине последнюю надежду, что толкает создателя «Комбинации» на непорядочные и необдуманные поступки.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Шестая серия показывает пропасть в возможностях мужчин и женщин в построении карьеры (по крайней мере, в период 90-х и в индустрии развлечений). В то время как у Шишинина есть жена, любимая дочь и интрижка на стороне, девушкам из группы «Комбинация» запрещено заводить серьезные отношения. По мнению продюсера, это может отвлечь певиц от достижения цели. Александр Шишинин пытается реализовать свои амбиции за счет «Комбинации» (тур по США), а дамы из группы давно смотрят на перспективы развития своей карьеры куда более реалистично.

Карт-бланш в вопросе личной жизни получает только Алена Апина, возможно, потому что ее избранником становится Александр Иратов. Как певица, так и создатель «Комбинации» могли рассматривать этот альянс с точки зрения потенциального рычага давления — способа вывести группу на новый уровень. Так или иначе, будучи бесконечно очарованной «самым крутым человеком в комнате», Алена Апина готова бороться за свою любовь. В буквальном смысле.

Татьяне Ивановой тоже приходится отстаивать свои интересы, правда, в более трагичном ключе. Дав шанс на знакомство настойчивому поклоннику, певица попадает в очень опасную ситуацию, последствия которой вынуждена переживать в одиночку.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Временами сериал «Комбинация» вспоминает о том, что он, как ни крути, музыкальный байопик, и отходит от мелодрам на разный лад к истории группы. И дело это совсем не простое.

Показать муки творца, исполняющего достаточно нехитрые композиции (скажем, «Два кусочека колбаски» и «Какие люди в Голливуде») так, чтобы это воспринималось всерьез, все же задача не из легких. Но ход хороший. В смысле, зрители такого не ожидают. Некоторые привыкли обесценивать обманчивую внешнюю простоту, за которой стоит гораздо больше, чем они могли бы себе представить.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

В сериале Алена Апина пишет песню «Бухгалтер», потому что в очередной раз сталкивается со страхом потери. Александр Шишинин отпустил певицу с гастролей на пару дней, чтобы она проведала больную маму. И это заставляет Алену вспомнить прошлую боль.

К тому же «Бухгалтер» — об умении отпускать, идти дальше, взрослеть и прощаться с иллюзиями. Как поется в песне «Последнее письмо», больше известной как «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус»: «Гудбай, Америка, где я не был никогда». Вячеслав Бутусов охарактеризовал этот трек прощанием с детскими впечатлениями. Музыкант писал композицию от лица человека, который «стал взрослым и всему этому решил махнуть ручкой».

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Когда выйдет седьмая серия «Комбинации»

Премьера седьмого эпизода музыкального байопика «Комбинация» пройдет 17 октября на платформе Wink.