Герлз-бэнд в полном составе: обзор третьей серии сериала «Комбинация»

Сегодня, 19 сентября, в онлайн-кинотеатре Wink вышла третья серия проекта «Комбинация» об одноименном музыкальном коллективе. Рассказываем, чем закончился предыдущий эпизод и что произошло в новом.

Осторожно: спойлеры!

Что было во второй серии «Комбинации»

После того как все проблемы с гопниками были решены, а у ребят наконец-то получается сделать концертную запись «Белого вечера», Шишинин и Окороков решают отнести песню на радио. Парни врываются на местную радиостанцию. Шишинин запирается в радиорубке и ставит первый хит группы прямо с кассетника. В этот же момент он на ходу придумывает название группы — «Комбинация» — и объявляет по радио набор новых участниц.

В отношениях Татьяны Ивановой и Алены Апиной качели. Первая пытается всеми способами поладить с напарницей, но та не хочет общаться и выступать в группе. Когда уже кажется, что девушки наконец-то нашли общий язык, Алена ссорится вообще со всеми. Ее не устраивают рабочее название группы («Анжелика»), сами участники и аранжировки. В ответ Шишинин ясно дает понять: они справятся и без нее.

Сюжет третьей серии «Комбинации»

После песни на радио о «Комбинации» узнают простые саратовцы. Окрыленные первым локальным успехом Шишинин и Окороков начинают активно собирать полный состав группы, а также искать новую вокалистку на замену ушедшей Апиной.

Виталий расклеивает объявления о прослушиваниях в своем университете, где встречает старого преподавателя. Тот, окруженный портретами музыкальных классиков, пренебрежительно замечает, что их «Комбинация» — это всего лишь фантик, который быстро забудут. Виталика его слова задевают, но от мечты парень не отказывается.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Шишинин действует по старинке — ищет участниц на улице. Совместным усилиями парни находят клавишницу, барабанщицу, гитаристку и новую вокалистку. Но не успевают они начать первую репетицию, как возвращается Апина. Она извиняется и просит принять ее обратно. Шишинин отказывает ей и пытается выпроводить из зала, но Апина настаивает. В итоге продюсер смягчается и берет ее на испытательный срок. Теперь группа укомплектована, и они приступают к записи первого альбома, попутно планируя и первый концерт.

Шишинин и Окороков находят поэта Юрия Дружкова, работающего в «Союзпечати». Тот соглашается отдать им свои стихи для песен группы.

Вскоре в коллективе назревают новые проблемы: никто из девчонок не умеет играть на тех музыкальных инструментах, которые им дал Виталий. К тому же частые репетиции мешают учебе. А преподавательница Алены (долгожданное камео реальной Апиной) указывает ей на выход после того, как студентка признается, что не хочет связывать свою жизнь с классической музыкой. Аналогичная история происходит у второй солистки, Светланы Костыко, которая лишается места в хоре. А гитаристка Ольга Ахунова проваливает вступительные на актерский факультет.

С серьезной проблемой сталкивается и сам Шишинин. Он договаривается с Шубой о бесплатной раздаче кассет с первым альбомом «Комбинации» для рекламы. Однако последний решает на этом подзаработать и через местных таксистов начинает продавать кассеты. В городе начинает звучать «Комбинация», что привлекает внимание местных бандитов. Они наезжают на Шишинина за несогласованную с ними торговлю кассетами. Его увозят на пустырь, где сжигают машину вместе с оставшейся партией кассет.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

После случившегося Шишинин конфликтует с Шубой. Последний, узнав об инциденте, собирает свою бригаду и устраивает разборки с бандитами. В конфликт неожиданно вмешивается старый друг Шишинина — афганец, который оказывается лидером той самой группировки. Он извиняется перед группой и обещает помочь.

В конце серии Шишинин и Окороков организуют первый бесплатный концерт группы. Девушки сильно нервничают, а Виталик даже предлагает отменить выступление для лучшей подготовки. Однако Шишинин всех успокаивает и обещает, что они будут петь под фонограмму.

За несколько минут до концерта к ним приходит Алибасов и сообщает, что некие люди отменяют выступления «Комбинации» из-за нарушения социально-этических норм. Сразу же становится понятно, что он сам причастен к отмене. Алибасов предлагает альтернативу — подписать договор и выступить на разогреве у «Интеграла» через неделю. Шишинин не соглашается и заявляет, что концерт переносится на улицу. Они срочно передислоцируются на набережную, где девушки, вопреки всем опасениям, начинают петь вживую, а публика — им подпевать.

Какой получилась третья серия «Комбинации»

Третья серия оказалась гораздо более драйвовой, чем вторая. Отчасти из-за того, что немалая часть ее хронометража — нарезка моментов под музыку. Как парни ищут новых участниц группы, как девушки репетируют и примеряют образы — все это дается бобслеем (клиповый монтаж без слов. — Прим. ред.). Причем далеко не всегда звучат песни самой «Комбинации». Один раз на фоне возникает излюбленная российскими кинематографистами тема из хита «На заре».

Подробно концентрироваться на линиях других участниц коллектива авторы не стали, зато подарили зрителям забавную сцену с двумя Аленами Апиными — реальной и сериальной. Зная, кто есть кто, сцена воспринимается в духе метамодерна, как и реальная группа «Комбинация» в целом.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Создатели подсвечивают ключевой жизненный конфликт, с которым сталкиваются героини после попадания в группу. «Комбинация» ставит некий водораздел в жизни — между мечтой и привычной жизнью. И девушки ставят на мечту. Какой-то другой комбинации тут быть не может. Все они хотят концерты, славы и поехать в США. Устами Апиной проговариваются мечтания каждой из них.

Выбор делает и Виталик. После беседы с преподавателем он понимает: да, его портрет, может, и не будет висеть на стенах родной консерватории, но зато песни его «Комбинации» будут петь по всей стране.

Самым стабильным персонажем оказывается Шишинин. Он продолжает «зажигать» всех вокруг своей неуемной верой в то, что у них все получится. И так оно пока и выходит. Даже угрозы бандитов и сожженная машина с остатками кассет не сбивают продюсера с пути. Авторы, в общем-то, иронизируют над ситуацией, в которую сами же поставили Шишинина. Его слезы на знаменитом монологе Роя Батти из «Бегущего по лезвию» нивелируют всю серьезность случившегося. А ведь эта сцена идет сразу после той, где Шишинина чуть не убивают.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Как и реальная «Комбинация», клепавшая песни-мемы еще в начале 90-х про «два кусочека колбаски», сериал про нее окончательно оформляется в незатейливом, мемном и легком ключе. От персонажных параллелей со «Словом пацана» и сюжетных схожестей с «Королем и Шутом» теперь ни следа. Всякая серьезность тут мгновенно сменяется общей дурашливостью. То восторженный Шишинин пытается на бандитской разборке помирить всех треком «Комбинации», то уличные пацаны превращаются в добрых тимуровцев и раздают контролерам и таксистам деньги. А у девчонок в группе вообще постоянно то смех, то слезы, то стресс из-за сломанных карандашей.

Короче говоря, на смену пацанской эстетике и панк-фэнтези пришла ванильная сказка про герл-группу, у которой всегда солнечно и вообще все получается. Аминь.

Когда выйдет четвертая серия «Комбинации»

Премьера нового, четвертого, эпизода музыкального байопика «Комбинация» состоится 26 сентября на платформе Wink.