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«Чудотворцы»: чего ждать от четвертого сезона фэнтези-комедии

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Чудотворцы»
Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»

На этой неделе в эфир возвращается ситком-антология с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Новый сезон «Чудотворцев» перенесет зрителей в постапокалиптическое будущее. Рассказываем об одном из самых недооцененных сериалов последних лет, на который стоит обратить внимание.

График выхода эпизодов четвертого сезона «Чудотворцев»

Первая и вторая серии — Welcome to Boomtown и H.O.A. — вышли вечером 10 июля, но в России они появились на Кинопоиске на день позже, 11 июля. Чуть позже в отечественном онлайн-кинотеатре будет доступен весь новый сезон.

Даты выхода следующих серий:

  • эпизод 3 — 17 июля (в России — 18 июля);
  • эпизод 4 — 17 июля (в России — 18 июля);
  • эпизод 5 — 24 июля (в России — 25 июля);
  • эпизод 6 — 31 июля (в России — 1 августа);
  • эпизод 7 — 7 августа (в России — 8 августа);
  • эпизод 8 — 14 августа (в России — 15 августа);
  • эпизод 9 — 21 августа (в России — 22 августа);
  • эпизод 10 — 28 августа (в России — 29 августа).
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?О чем сериал «Чудотворцы»

«Чудотворцев» позиционируют как антологию, а это значит, что в каждом сезоне разворачивается отдельная история, не связанная с предыдущей. Сюжет дебютной части вращался вокруг ангела низшего звена Крейга и его новой напарницы Элизы, работающих в Heaven Inc. («Корпорация «Небеса»): у главных героев было всего две недели, чтобы спасти Землю, которую Бог решил уничтожить.

Кадр из сериала «Чудотворцы»
Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»

Второй сезон, вышедший под заголовком «Темные времена», перенес зрителей в маленький европейский городок во времена Средневековья. На этот раз центральными персонажами стали наследный принц Чосли и дочь очистителя выгребных ям Александра, которые решили противостоять ожиданиям общественности.

Кадр из сериала «Чудотворцы»
Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»

Третья часть получила название «Дикий Запад». Ее действие развернулось в Америке в середине XIX века: в центре сюжета — путешествие преподобного Иезекииля Брауна и его людей по Орегонской тропе в поисках лучшей жизни, которое, по просьбе священника, возглавил преступник Бенни Молокосос.

Кадр из сериала «Чудотворцы»
Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»

Кто работает над проектом

Ведущие роли во всех историях исполняют одни и те же актеры. Так, например, звезда франшизы о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклифф сначала появился в образе ангела Крейга, а затем сыграл принца Чонсли и преподобного Иезекииля Брауна. Постоянной напарницей Рэдклиффа стала Джеральдин Вишванатан (Элиза / Александра / Пруденс, возлюбленная Иезекииля).

Бога сыграл Стив Бушеми. Он же впоследствии перевоплотился в отца Александры и бандита Бенни Молокососа (а также срежиссировал три эпизода). Кроме того, во всех сезонах засветились Каран Сони и Джон Басс.

Кадр из сериала «Чудотворцы»
Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»

Каким получился новый сезон «Чудотворцев»

Подзаголовок четвертой части «Чудотворцев», которая развернется в постапокалиптическом будущем — «Конец времен». На сей раз Рэдклифф исполнил роль странствующего воина Сида, которому вместе со своей женой, безжалостной военачальницей Фрейей (Джеральдин Вишванатан), предстоит выживать в пригороде, кишащем радиоактивными мутантами и роботами-убийцами, но их главной заботой все-таки окажется оплата счетов.

Кадр из сериала «Чудотворцы»
Фото Кадр из сериала «Чудотворцы»

Локации и костюмы персонажей нового сезона напомнили первым зрителям франшизу «Безумный Макс», а некоторые издания также добавляют к ассоциациям такие кинохиты, как «Дюна», «Терминатор» и «Матрица». Однако сюжетно авторы «Чудотворцев» скорее обыгрывают различные клише о жизни в пригороде, а не выдают очередную фантазию на тему постапокалипсиса.

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У предыдущих частей шоу был довольно высокий рейтинг, причем как от критиков, так и от зрителей. На сайте Rotten Tomatoes он составляет 76% и 80% соответственно, на IMDb — 7.1, а на Кинопоиске — 7.7. Однако у «Чудотворцев» до сих пор нет заметных наград, и он по-прежнему остается недооцененным сериалом. Но кто знает: может, свежий сезон изменит ситуацию.

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