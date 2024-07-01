Как завершился пятый сезон аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов»

30 июня на экраны вышла финальная серия пятого сезона аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов». Российские студии дубляжа еще не озвучили эпизод. Редакция настоятельно рекомендует дождаться дубляжа от любимой студии, но сама не устояла. Рассказали, как завершился аниме-сериал и чего стоит ждать от проекта в будущем.

Что показали во второй половине пятого сезона аниме «Клинок, рассекающий демонов»

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Напомним, что весь сезон посвящен усиленным тренировкам. Благодаря им мечники смогут пробудить метку истребителя, которая поможет им одолеть демонов.

4 серия — Вернуть улыбку

Тренировка с уже ставшим зрителю другом Такито, наверное, самая милая серия в сезоне. Столп тумана был очень рад тому, что Тандзиро скрасил его будни среди менее одаренных и выносливых учеников. Впрочем, к последним Такито даже стал мягче относиться с появлением в зале боевого товарища Камадо.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Эта серия показала, как важно слышать друг друга, отдыхать и не забывать смеяться даже в самые темные времена. Соревнования с бумажными самолетиками и общая цель объединили героев еще сильнее.

В эпизоде также показали тренировки самих столпов друг с другом. Игуро, Такито и Синадзугава занимаются сами, чтобы оттачивать мастерство в поединке с равным по силе противником. Этого не было в манге, но такие сцены добавили движения и развития персонажам.

5 серия — Даже демонов стал есть

В пятой серии показали сразу три тренировки, которые Тандзиро, как и всегда, прошел быстрее и лучше остальных мечников.

Первая была с Мицури Канродзи. Столп любви, как и в предыдущем сезоне, была рада видеть главного героя и угостила его панкейками. После чего Мицури заставила мальчиков надеть розовые боди и колготки, чтобы им было удобнее заняться растяжкой. Сам Камадо назвал эту тренировку настоящим адом.

Столп змеи Обанай Игуро был следующим «тренером». Он разозлился на Тандзиро из-за письма Канродзи и подготовил для него особое испытание с препятствиями из привязанных к тренажерам мечников. Для главного героя это была самая сложная тренировка, потому что он, как и всегда, переживал за товарищей и боялся кому-то навредить.

В серии есть сцены, которые заставляют задуматься о силе дружбы и взаимовыручки. Собственно, за это зрители и любят это аниме. А изнурительные тренировки, красивые батальные сцены и эмоциональный накал авторы всегда разбавляют какой-то «смешнявкой», которой не было в манге.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Игуро — строгий и требовательный учитель, к тому же он недолюбливает Тандзиро. Тренировка закончилась, когда Камадо смог не только уворачиваться от ударов наставника и обходить препятствия, но и надорвать хаори (японский жакет прямого покроя без пуговиц, надеваемый поверх кимоно. — Прим. ред.) столпа.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Следующая тренировка еще не началась, когда Тандзиро встретил Зеницу, пытающегося скрыться от третьего преподавателя — Санеми Синадзугавы. Занятие с ним было направлено на отработку обороны и нападения. После очередной тренировки главный герой становится свидетелем ссоры братьев Синадзугава и вступается за своего товарища Генью. Завязывается потасовка, и Тандзиро получает выговор и запрет на приближение к столпу ветра. Тренировка прервана.

Серия заканчивается прибытием в обитель столпа камня Гемея Химэдзимы на гору, атмосфера на которой повергла Зеницу и Тандзиро в шок.

6 серия — Самый сильный истребитель

Начало серии очень расслабленное. Да, это сложная тренировка под водопадом, тяжелое задание от столпа, но при этом зрители наблюдают за воссоединением трех друзей — Иноске, Танзиро и Зеницу. Также в этой серии авторы напоминают, для чего все эти испытания нужны — демоны притаились, но они не дремлют и следят за истребителями. Диалог Мудзана и новой Четвертой Луны не предвещает ничего хорошего для героев.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Многие мечники покидают тренировки по пробуждению метки, обещая обеспечить товарищам поддержку с тыла. Оставшиеся же истребители проводят дни за занятиями, иногда вспоминая о доме. Появляется и Генья, который пытается помочь Тандзиро советом, как можно сдвинуть валун. И в самом деле, к концу серии Камадо смог не только подвинуть огромный камень, но и пробудить метку на лбу.

7 серия — Каменный столп Гемэй Химэдзима

Каменный столп замечает, что Тандзиро — необычный ребенок. Химэдзима признает, что Камадо настоящий истребитель. После чего герой рассказывает Тандзиро свою историю о том, как он впервые встретился с демоном.

После завершения тренировки у Химэдзимы Камадо становится свидетелем схватки между Гию и Синадзугавой-старшим. В конце серии столп ветра замечает на себе чей-то взгляд и ловит шпиона Четвертой Луны. Сцена после титров вместо классической «смешнявой» вставки показывает прибытие Кибуцудзи Мудзана в поместье Убуясики — главы организации истребителей.

8 серия — Столпы в сборе

Встреча Мудзана и Убуясики была не самой приятной, как и ожидалось. Но зрители узнали, что герои — очень дальние родственники. Из-за того, что такое чудовище появилось в семье Убуясики, на весь клан пало проклятье, противостоять которому можно только истребив первого демона. Столпы спешат на помощь лидеру, но не успевают: поместье главы истребителей взрывается.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

В серии наконец-то появляется Тамае и столп камня. Вступая в схватку с Кибуцудзи, герои выясняют, что первый демон не умрет, даже если отрубить ему голову. Чуть позже прибывают остальные столпы и Тандзиро. В попытке напасть на демона они попадают в ловушку — личное измерение Мудзана. Кадры падения истребителей в бесконечное подземелье предвещают жестокую битву.

Чего фанатам ждать дальше от аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Арка с тренировкой в принципе не самая интересная в манге, и ее даже можно назвать «филлерной» (филлеры — дополнительные серии, не связанные с основным сюжетом. — Прим. ред.). Этот сезон был не самым богатым на битвы, за которые зрители так любят «Клинок». Впрочем, создатели это понимали: именно поэтому они не стали растягивать сюжет, а показали все события всего за восемь серий.

Студия анонсировала продолжение сразу после релиза финала сезона. Продолжение получит подзаголовок «Крепость бесконечности». Предполагается, что финальную битву могут разбить на три полнометражных анимационных фильма в соответствии с актами манги.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Сейчас «Истребитель демонов» — ключевой проект студии Ufotable. И поэтому хочется верить, что художники не потеряют энтузиазма к финалу, а зрители увидят как можно меньше 3D-анимации, которую так не любит сообщество любителей японских мультфильмов.

Дата выхода продолжения еще неизвестна: редакция, как и остальные зрители, замерла в ожидании продолжения. А если ждать не получается, то всегда можно обратиться к первоисточнику-манге, чтобы узнать, чем закончатся приключения мечников.