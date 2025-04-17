Феномен сериала «Киностудия»: почему это лучший современный проект о киноиндустрии

Об изнанке киноиндустрии снято немало полнометражных проектов. Иногда, как «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино или «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, они обретают безусловный успех, а порой терпят полный крах, как «Вавилон» Дэмьена Шазелла.

Среди телевизионных проектов тоже немало тех, что освещают закулисье того или иного шоу. Например, мини-сериал «Голливуд», выходивший на Netflix в 2020 году, мог принести Джиму Парсонсу второй «Золотой глобус». На счету «Хитростей» о стендап-актрисе из Лас-Вегаса уже целых четыре «Золотых глобуса», чего не скажешь о недавней «Франшизе» Сэма Мендеса. Сериал о съемках супергеройских фильмов вышел крайне неловким.

Однако в апреле на платформе Apple TV+ стартовала «Киностудия», с первого эпизода завоевавшая сердца зрителей и критиков. Рассказываем, почему сериал Сета Рогена признали лучшим новым проектом о киноиндустрии.

Сюжет сериала «Киностудия»

Мэтта Ремика назначают на пост главы кинокомпании Continental Studios. Он мечтал об этом всю свою жизнь, но в моменте чувствует себя бесконечно несчастным. Все от него ждут того, что он не в состоянии предоставить. В новые обязанности Мэтта входит давать неудобные ответы, в частности, отказывать корифеям киноиндустрии, которых он боготворит. Ремик пытается удержать компанию на плаву и по возможности реализовать свои творческие идеи на фоне стихийных социальных и экономических изменений.

Создатель «Киностудии» и исполнитель главной роли Сет Роген считает, что в природе киноиндустрии — находиться в конфликте с самой собой: «Думаю, что мы, как люди, посвятившие ей всю свою жизнь, с этим смирились».

Фото Кадр из сериала «Киностудия», реж. Эван Голдберг, Сет Роген / Apple TV+

Актеры и персонажи сериала «Киностудия»

Сет Роген — Мэтт Ремик, новый глава Continental Studios

Кэтрин О'Хара — Пэтти Ли, бывшая руководительница студии и наставница Мэтта

Айк Баринхолц — Сэл Саперштейн, руководитель Continental и друг Мэтта

Чейз Суи Уондерс — Куинн Хэкетт, помощница Мэтта

Кэтрин Хан — Майя Мейсон, руководитель отдела маркетинга компании Continental

Фото Кадр из сериала «Киностудия», реж. Эван Голдберг, Сет Роген / Apple TV+

Камео в сериале «Киностудия»

Чтобы при просмотре у зрителей проекта создавалось ощущение подлинности, создатели «Киностудии» используют наиболее точный и проверенный временем способ — камео. Известные актеры и режиссеры играют в сериале самих себя в предлагаемых сюжетом обстоятельствах.

Например, в первом эпизоде «Киностудии», получившем название «Продвижение», появляются Шарлиз Терон, Николас Столлер и Мартин Скорсезе. К актрисе Мэтт Ремик очень мечтал попасть на вечеринку, а вот с оскароносным режиссером «Отступников» получилось не так весело. По сюжету Ремик зарубил выход последнего фильма Скорсезе, чем расстроил маэстро буквально до слез. Николасу Столлеру тоже досталось. Идею фильма режиссера поначалу одобряют, а позже совершенно беспощадным образом от нее отказываются.

Во второй серии проекта «Онер» Мэтт и Сэл приезжают на съемочную площадку фильма Сары Полли («Говорят женщины») с Гретой Ли («Прошлые жизни») и, хоть и ненамеренно, мешают ей снять ключевой эпизод.

Фото Кадр из сериала «Киностудия», реж. Эван Голдберг, Сет Роген / Apple TV+

Сюжет третьего эпизода «Киностудии» «Записка» сосредоточен на новом фильме Рона Ховарда («Игры разума») с Энтони Маки, известным по роли Сокола и позже Капитана Америки в киновселенной Marvel. Серия исследует вопрос творческих разногласий и такта, которые иногда идут на пользу проекту и отношениям с коллегами, а иногда нет.

Фото Кадр из сериала «Киностудия», реж. Эван Голдберг, Сет Роген / Apple TV+

Четвертый эпизод «Пропавшая катушка» рассказывает о съемках неонуарного детективного фильма Оливии Уайлд («Не беспокойся, дорогая») с Заком Эфроном («Величайший шоумен»). Руководитель студии старается любой ценой избежать возможных пересъемок очень дорогой сцены.

В пятой серии «Киностудии» Сэл пытается уговорить режиссера хорроров «Улыбка» и «Улыбка 2» Паркера Финна снять малобюджетный фильм ужасов. Кроме того, в последнем, на данный момент, вышедшем эпизоде появляются Оуэн Клайн («Другой человек») и Крис Хемсворт.

Полный список камео в сериале «Киностудия» (1-5-й эпизоды)

Пол Дано

Питер Берг

Николас Столлер

Мартин Скорсезе

Шарлиз Терон

Стив Бушеми

Сара Полли

Грета Ли

Энтони Маки

Дэйв Франко

Рон Ховард

Оливия Уайлд

Зак Эфрон

Паркер Финн

Оуэн Клайн

Феномен сериала «Киностудия»

Проект вышел еще не полностью, но уже заработал 96% одобрения на Rotten Tomatoes. Некоторые критики даже нарекли сериал лучшей комедией этого года. В чем же феномен «Киностудии»?

Талантливые создатели сериала

Успех сериала «Киностудия» абсолютно закономерен, ведь его создатели Эван Голдберг и Сет Роген стремятся быть подлинными в своей истории. Они смело показывают даже самые нелестные стороны работы актеров, режиссеров и продюсеров.

У проекта выдающийся сценарий, над которым также работали Эван Голдберг и Сет Роген, а еще Алекс Грегори («Чего хотят мужчины», Питер Хайк («Сантехники Белого дома») и Фрида Перес (короткометражка White Noise).

«По большей части все наши лучшие работы основаны на реальном жизненном опыте, который мы проживали последние 20 лет», — отметил Голдберг.

Источники вдохновения

«Киностудия» строилась по образу и подобию проектов 90-х и нулевых об изнанке кино- и шоу-бизнеса. По словам создателей сериала, главным источником вдохновения для них был ситком «Шоу Ларри Сандерса» с Гарри Шендлингом, выходивший с 1992 по 1998 год. Эван Голдберг считает, что ни один другой проект не показывал зрителям ничего более реалистичного об изнанке индустрии развлечений.

Фото Кадр из сериала «Киностудия», реж. Эван Голдберг, Сет Роген / Apple TV+

«Шоу Ларри Сандерса» было трижды номинировано на «Золотой глобус» (за лучший сериал и лучшую мужскую роль) и рассказывал о буднях съемочной команды юмористического ток-шоу.

Сильный актерский состав

«Киностудия» нашла уникальный способ показать процесс производства фильмов, и сильный каст проекта играет в этом ключевую роль.

«Одни хотели поучаствовать в сериале из-за сценария, другие — чтобы поработать с нами, а третьи решили бросить себе вызов. У каждого была своя причина, но все, кто пришел на съемки, по-настоящему хотели в них участвовать», — отметил Эван Голдберг.

Стремление к реалистичности и развеивание мифов

Кроме того, создатели «Киностудии» хотели, чтобы у зрителей, далеких от киноиндустрии, сложилось более реалистичное представление об этой области.

Сет Роген, сыгравший в сериале главу Continental Studios, считает, что зрители заблуждаются, полагая, что главный и даже единственный мотив руководителей киностудий — получение прибыли. По его мнению, такие люди просто находятся в эпицентре конфликта между корпоративным давлением и своей любовью к кино.

Трейлер сериала «Киностудия»

Когда выйдет 6-я серия «Киностудии»

Премьера шестого эпизода сериала «Киностудия» пройдет 23 апреля.