Сегодня, 2 сентября, свой юбилей отмечает актер и музыкант Киану Ривз. Он мечтал стать хоккеистом, но в середине 1980-х начал играть в кино и с тех пор успел поработать с Фрэнсисом Фордом Копполой, Гасом Ван Сентом, Бернардо Бертолуччи и другими именитыми режиссерами. Став звездой боевиков, Ривз продолжил сниматься и в других жанрах. По случаю 60-летия звезды популярных мемов и любимца публики вспоминаем его лучшие фильмы.

Матрица

Год: 1999.

Страна: США, Австралия.

Режиссеры: Лана Вачовски, Лилли Вачовски.

В главных ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг, Глория Фостер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из фильма «Матрица»

Пожалуй, главный хит в карьере Киану Ривза — это франшиза «Матрица». Вышедшая в 1999 году первая часть научно-фантастической саги пришлась по вкусу как зрителям, так и критикам. Кроме того, она отлично показала себя в прокате и собрала несколько престижных наград, среди которых — четыре «Оскара».

Стоит отметить, что на роль хакера Нео претендовали Юэн МакГрегор, Леонардо ДиКаприо и Уилл Смит. В итоге контракт достался Киану Ривзу, и «Матрица» принесла актеру премию канала MTV в категории «Лучшая мужская роль».

Впоследствии Ривз появился в «Перезагрузке» и «Революции», а в 2021 году вернулся к уже ставшему культовым образу в новой части, которая получила подзаголовок «Воскрешение».

Адвокат дьявола

Год: 1997.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Тейлор Хэкфорд.

В главных ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон, Джеффри Джонс, Джудит Айви.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Адвокат дьявола»

Еще один заметный проект в фильмографии сегодняшнего героя — это мистический триллер «Адвокат дьявола». Известно, что Киану Ривз отказался от части гонорара, чтобы в картине снялся Аль Пачино. В итоге оскароносный актер был номинирован на «Сатурн» в категории «Лучший актер» и на премию канала MTV в категории «Лучший злодей».

Напомним, что в центре сюжета — молодой адвокат Кевин Ломакс, который берется защищать негодяев, даже если точно уверен в их виновности, и никогда не проигрывает. Однажды он получает предложение поработать на юридическую корпорацию Джона Милтона, но тот оказывается не самым обычным человеком. Может, даже не совсем человеком...

Константин: Повелитель тьмы

Год: 2005.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс.

В главных ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф, Джимон Хонсу, Макс Бейкер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»

В 2005 году актер примерил на себя знаковый образ из комиксов DC. Речь идет о детективе-оккультисте Джоне Константине. Любопытно, что на ранних этапах производства на эту роль рассматривали Николаса Кейджа, а режиссером должен был стать Тарсем Сингх («Клетка», «Запределье»).

Пару лет назад стало известно, что в разработку запущен сиквел «Константина». Ожидается возвращение не только Киану Ривза, но и Петера Стормаре в образе Люцифера, а также режиссера Фрэнсиса Лоуренса, успевшего за это время снять картину «Я — легенда» с Уилл Смитом и несколько частей франшизы «Голодные игры».

На гребне волны

Год: 1991.

Страна: Япония, США.

Режиссер: Кэтрин Бигелоу.

В главных ролях: Патрик Суэйзи, Киану Ривз, Гэри Бьюзи, Лори Петти, Джон К. Макгинли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «На гребне волны»

В начале 1990-х криминальный боевик «На гребне волны» сделал Киану Ривза настоящей звездой. Фильм будущей обладательницы «Оскара» Кэтрин Бигелоу принес актеру победу в номинации «Самый желанный мужчина» на кинопремии канала MTV. При этом главная роль изначально могла достаться Мэттью Бродерику.

По сюжету молодой агент ФБР Джонни Юта под прикрытием внедряется в компанию серфингистов, которых подозревает в серии дерзких ограблений банков. Пытаясь собрать доказательства, он заводит дружбу с лидером банды Бодхи — и вскоре Джонни предстоит сделать сложный выбор.

Скорость

Год: 1994.

Страна: США.

Режиссер: Ян де Бонт.

В главных ролях: Киану Ривз, Сандра Буллок, Деннис Хоппер, Джо Мортон, Джефф Дэниелс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Скорость»

Другой заметный боевик из 90-х — это, конечно же, «Скорость». Фильм стал коммерческим хитом и получил по две премии «Оскар» и BAFTA. Ну а Киану Ривз и его партнерша Сандра Буллок были отмечены кинонаградой канала MTV в категории «Лучший экранный дуэт». Однако в провальном сиквеле Буллок снималась уже без Ривза.

Что касается первой части, то ее действие почти полностью разворачивается в автобусе. Террорист установил в нем бомбу, которая взорвется если скорость упадет до определенной отметки. После того, как водитель получает ранение, управление берет на себя пассажирка Энни. Справиться с ситуацией ей помогает сотрудник полиции Джек, который уже сталкивался с этим подрывником.

Дракула

Год: 1992.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.

В главных ролях: Гари Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз, Ричард Э. Грант.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Дракула»

Не обошлось в карьере Ривза и без экранизаций классических произведений. В 1992 году он сыграл одного из главных героев в готическом хорроре «Дракула» по мотивам одноименного романа Брэма Стокера. Стоит отметить, что в копилке ленты — три «Оскара» и пять «Сатурнов», а также несколько номинаций на BAFTA.

Картина переносит зрителей в конец XIX века, когда молодой агент по недвижимости Джонатан Харкер отправляется по делам в Трансильванию. Там его ждет новый клиент — некий граф Дракула, который собирается перебраться в Лондон.

Дом у озера

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Алехандро Агрести.

В главных ролях: Киану Ривз, Сандра Буллок, Кристофер Пламмер, Эбон Мосс-Бакрак, Виллеке ван Аммельрой.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Дом у озера»

В мелодраматическом жанре Киану Ривз тоже успел отметиться. В 2006 году благодаря ленте «Дом у озера» актер воссоединился на экране с Сандрой Буллок. На сей раз звездный дуэт из боевика «Скорость» сыграл в ремейке южнокорейской ленты «Домик у моря».

В центре сюжета — врач Кейт и архитектор Алекс. Случайным образом между главными героями завязывается переписка, только вот Кейт находится в 2006 году, а Алекс — в 2004 году. Их единственная связь — это почтовый ящик в домике у озера, и, кажется, только с его помощью можно предотвратить аварию, в которой суждено погибнуть Алексу.

Джон Уик

Год: 2014.

Страна: США, Китай.

Режиссеры: Чад Стахелски, Дэвид Литч.

В главных ролях: Киану Ривз, Микаэл Нюквист, Алфи Аллен, Уиллем Дефо, Дин Уинтерс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Джон Уик»

Если говорить о более свежих проектах, то главная франшиза с участием Киану Ривза — это, разумеется, «Джон Уик». Первая часть экшн-саги вышла в прокат 10 лет назад и познакомила зрителей с бывшим наемником, которому приходится вернуться в профессию, когда бандиты убивают его собаку и угоняют любимый «Мустанг».

В сиквеле Джону предстоит взяться за заказ от босса итальянской мафии, который хочет избавиться от сестры, а в третьей части уже на самого киллера начинается охота.

Стоит отметить, что «Джон Уик 4» был номинирован на «Золотой глобус» в новой категории «Кинематографические и кассовые достижения», однако не смог обойти суперхит минувшего лета «Барби».

Дар

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Сэм Рэйми.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Джованни Рибизи, Киану Ривз, Кэти Холмс, Грег Кинниэр.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Дар»

В сегодняшней подборке нельзя не вспомнить картину «Дар». Это — тот редкий случай, когда Киану Ривз сыграл антагониста. На экране актер перевоплотился в Донни Барксдейла: мужчина постоянно избивает жену и терроризирует ясновидящую Энни, которая советует своей клиентке уйти от мужа.

При этом основной сюжет картины разворачивается вокруг убийства молодой девушки Джессики. После ее пропажи Энни использует свой дар и подсказывает полиции, что тело нужно искать в озере у дома Донни. Видение оказывается точным — и персонаж Киану Ривза становится главным подозреваемым.