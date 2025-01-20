«Капитан Америка: Новый мир»: что известно о 35-м фильме киновселенной Marvel

В феврале в мировой прокат выйдет фантастический боевик «Капитан Америка: Новый мир». Рассказываем обо всем, что известно о 35-м фильме киновселенной Marvel.

Сюжет фильма «Капитан Америка: Новый мир»

После того, как Сэм Уилсон стал новым Капитаном Америкой, от него ждут решительных действий. Новый президент США Таддеус Росс хочет дать супергерою официальную должность, но Уилсон не уверен, что стоит на это соглашаться, ведь в прошлом между ним и Россом были серьезные разногласия.

Однако покушение на президента не оставляет Капитану Америке выбора. Сэм Уилсон думает, что преступник скрывается среди ближайшего окружения Таддеуса Росса.

Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios

Исполнитель роли Сэма Уилсона (Капитана Америки) Энтони Маки рассказал, насколько восхищен профессионализмом Харрисона Форда (Таддеус «Громовержец» Росс/Красный Халк).

«Когда он пришел на съемочную площадку, он отвел меня в сторону и сказал: «Эй, малыш», — а мне 46 лет. Он сказал: «Эй, малыш, это твой фильм. Я здесь, чтобы поддержать тебя и убедиться, что после премьеры все узнают твое имя». Многие люди его уровня никогда бы подобного не сделали», — отметил актер.

Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios

В отличие от Капитана Америки версии Криса Эванса, на Сэме Уилсоне не тестировали сыворотку суперсолдата. По словам Энтони Маки, это заставляет главного героя быть куда более избирательным в своих битвах: «Когда сыворотки нет, приходится быть умным и придумывать другие способы одержания верха над противником. Будучи советником, Сэм больше использует свои интеллектуальные способности, нежели мускулы».

Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios

Харрисон Форд в свою очередь на вопрос о том, что ему понадобилось для подготовки к роли Красного Халка, ответил: «Быть идиотом за деньги, как и раньше».

«Ради любви к ремеслу иногда приходится жертвовать достоинством, — продолжил актер. — Например, втискиваться в тесный костюм для захвата движения, который оставляет мало места воображению».

Росса в киновселенной Marvel ранее играл оскароносный Уильям Херт, однако актер скончался в марте 2022 года. За год до его смерти прошла премьера фильма «Черная Вдова», где Херт в последний раз предстал в образе Таддеуса Росса.

Создатели фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Режиссером фильма «Капитан Америка: Новый мир» выступил Джулиус Она, известный по работе над такими проектами, как «Люс» и «Парадокс Кловерфилда».

Она также выступает сценаристом картины совместно с Малкольмом Спеллманом и Даланом Муссоном («Сокол и Зимний Солдат»).

Продюсируют проект глава Marvel Studios Кевин Файги, а также Нэйт Мур и Митчелл Белл.

Луис Д'Эспозито и Чарльз Невирт выступают исполнительными продюсерами фильма.

Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios

Актеры и персонажи фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Энтони Маки — Сэм Уилсон/Капитан Америка

Харрисон Форд — Таддеус «Громовержец» Росс/Красный Халк

Лив Тайлер — Бетти Росс, биолог

Роза Салазар — Рэйчел Лейтон/Алмазная Змея

Джанкарло Эспозито — Сайдвиндер

Тим Блейк Нельсон — Сэмюэл Стернс/Лидер

Дэнни Рамирес — Хоакин Торрес/Сокол

Карл Ламбли — Исайя Брэдли, афроамериканский ветеран Корейской войны и суперсолдат

Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон — Копперхед

Шира Хаас — Рут Бат-Сераф/Сабра

Такэхиро Хира — Премьер-министр Одзаки

Трейлер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Когда выйдет фильм «Капитан Америка: Новый мир»

Мировая премьера фантастического боевика «Капитан Америка: Новый мир» состоится 14 февраля.