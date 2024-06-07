5 причин посмотреть психологический триллер «Калимба»

16 мая на платформе Okko состоялась премьера сериала «Калимба». Сегодня к просмотру доступны уже пять серий проекта. Рассказываем, почему стоит смотреть психологический детективный триллер с Федором Бондарчуком.

Захватывающий сюжет

По сюжету многосерийного психологического триллера группа, на первый взгляд, никак не связанных между собой людей оказывается в замкнутом пространстве силами незаурядного профессора психиатрии Виктора Анатольевича Мещерского (Федор Бондарчук). Позже выясняется, что злой гений собрал в одном месте жертв и их обидчиков — это его социальный эксперимент.

Свой великий замысел Мещерский не раскрывает, на эксперимент профессор выделил две недели. Во избежание конфликтов на каждом из подопытных людей надеты браслеты, которые бьют их током в случае неподчинения.

Фото Кадр из сериала «Калимба»

Однажды эксперимент выходит из-под контроля. Не дождавшись реакции психиатра, подопытные решают выбираться из заточения, попутно выясняя, в чем может быть смысл всего происходящего.

Тем временем Мещерский ничем не может им помочь, так как попал в заложники к человеку, с которым его связывает непростое профессиональное прошлое.

История уязвимого гения...

С одной стороны, «Калимба» отражает историю уникального человека, пренебрегающего правилами ради достижения своих целей. По духу это роднит сериал с такими легендарными проектами, как «Во все тяжкие», «Шерлок» (к слову, режиссер «Калимбы» Нурбек Эген снял «Шерлока в России»), «Декстер», «Ганнибал», «Доктор Хаус» или «Обмани меня».

С самого начала в «Калимбе» проговаривается, что Мещерский — профессионал мирового уровня. Со временем сериал раскроет, что при всем своем впечатляющем влиянии персонаж очень уязвим. Это делает образ профессора более объемным.

Однако проект, как можно было бы предположить, не замыкается на воспевании выдающихся способностей или особенностей главного героя.

Фото Кадр из сериала «Калимба»

...и подопытных людей, запертых в замкнутом пространстве

Параллельно «Калимба» погружает зрителей в другую, более мрачную историю, в которой жертвы вынуждены снова столкнуться со своими обидчиками. Эта линия сериала «Калимба» отражает динамику отношений людей, оказавшихся в скованном положении.

Подопытные Мещерского — это агрессоры и жертвы, оказавшиеся один на один в замкнутом пространстве, что само по себе достаточно амбициозно с точки зрения развития проекта. Сложно предугадать, чем для каждого из персонажей закончится история столкновения со своим прошлым.

Фото Кадр из сериала «Калимба»

Сильный актерский состав

Каст «Калимбы» собрал невероятных профессионалов своего дела:

Федор Бондарчук (профессор психиатрии Виктор Мещерский);

Алена Михайлова (Катя — бывшая девушка Елисея);

Сергей Гармаш (Степан);

Петр Скворцов (Рома — наркодилер);

Елизавета Шакира (Наташа — водитель, сбившая человека);

Сергей Горошко (Елисей — бывший парень Кати);

Константин Плотников (Андрей — бывший журналист);

Юлия Волкова (Татьяна — жертва насильника);

Дмитрий Воробьев (Сергей Аркадьевич — пострадавший в ДТП);

Джал Ибрагимов (Нурлан — насильник);

Михаил Хмуров (Сергей Брындин — старший следователь СК);

Сергей Городничий (Дмитрий Заварзин);

Полина Маликова (Тома);

Александр Ратников (Антон Градов);

София Сучкова (Алиса);

Елена Радевич (Женя — мама Кати).

Фото Кадр из сериала «Калимба»

Визуальная составляющая

Цветовая гамма в «Калимбе» отражает внутреннее состояние героев. Жизнь персонажей поделена на «до» и «после», где «до» представлено в теплых и светлых тонах, а «после» — в холодных и темных. Каждый из героев согласился на эксперимент, потому что оказался в безвыходном положении из-за своего деструктивного образа жизни.

Персонажи полагали, что, приняв предложение Мещерского, они смогут избежать последствий собственного выбора, но в итоге столкнулись с самой радикальной формой принятия ответственности. Нечастые проблески надежды у участников эксперимента встречаются в прошлом, где с ними еще не произошло ничего непоправимого.

Когда выйдут следующие эпизоды сериала «Калимба»

Премьера шестой серии «Калимбы» состоится 13 июня. В первый сезон проекта войдет восемь эпизодов. Финал «Калимбы» пройдет 27 июня на Okko.