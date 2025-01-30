Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Российская сериальная индустрия продолжает радовать зрителей и выпускать новинки на любой вкус. Собрали отечественные проекты, которые выйдут на экраны в 2025 году: громкие премьеры, возвращение знакомых персонажей и свежие эпизоды полюбившихся историй.

Январь

Подслушано в Рыбинске

Дата премьеры: 30 января

Режиссер: Петр Тодоровский.

В главных ролях: Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володинаю.

Платформа: Premier, START.

Иронический детектив о журналисте провинциальной газеты, которому начинают приходить видения об убийствах. Но однажды мужчина сам становится главным подозреваемым по одному из дел.

Февраль

Дорогой родственник

Дата премьеры: 1 февраля

Режиссер: Анна Пармас.

В главных ролях: Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина.

Платформа: KION.

Криминальная комедия о семье Громовых, которая решает продать квартиру. Только вот без бывшего мужа главной героини решить вопрос не получится, и теперь придется отправиться на поиски Димы.

Аутсорс

Дата премьеры: 13 февраля

Режиссер: Душан Глигоров.

В главных ролях: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин.

Платформа: Okko.

1996 год. Смертная казнь еще не отменена. Новый надзиратель тюрьмы особого назначения Костя придумывает с коллегами бизнес — отдавать исполнение приговора в руки родственников жертв.

Танго на осколках

Дата премьеры: 13 февраля

Режиссер: Сергей Сенцов.

В главных ролях: Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко.

Платформа: KION, START.

Бизнес-леди Нора узнает, что ее покойный муж вел двойную жизнь. Чтобы во всем разобраться, женщина записывается в школу танго, которую тайком посещал Иван.

Апрель

Этерна

Режиссер: Сергей Трофимов.

В главных ролях: Антон Рогачев, Иван Трушин, Павел Чинарев, Юрий Чурсин, Антон Кузнецов.

Платформа: «Кинопоиск».

Масштабное фэнтези о междоусобицах и ожесточенной борьбе за власть, разворачивающихся накануне Великого Излома — конца света, который когда-то предсказали боги.

Новые сериалы: точные даты выхода будут объявлены позже

Урок

Режиссер: Сергей Филатов.

В главных ролях: Юра Борисов, Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Полина Денисова, Алена Долголенко.

Платформа: Okko.

Бывший рэп-исполнитель выходит из наркологической клиники и решает завязать с шоу-бизнесом. Его родной брат предлагает главному герою место в школе, где сам преподает физику.

ОПГ

Режиссер: Петр Буслов.

В главных ролях: Петр Буслов, Максим Лагашкин, Андрей Мерзликин, Николай Шрайбер, Григорий Сиятвинда.

Платформа: Okko.

Вышедший из тюрьмы бандит по прозвищу Воркута решает кардинально изменить свою жизнь и встает на путь исправления. Вместе с бывшими подельниками он начинает помогать местным жителям.

Улица Шекспира

Режиссер: Данил Чащин.

В главных ролях: Дмитрий Чеботарев, Елизавета Юрьева, Игорь Золотовицкий, Полина Гухман, Арсений Семнов.

Платформа: Okko.

Фото Кадр из сериала «Улица Шекспира» / реж. Данил Чащин / Okko:

Успешный адвокат Михаил узнает, что у него есть взрослая дочь: бывшая возлюбленная просит его вытащить Яну из тюрьмы, за что обещает сохранить его тайну, ведь мужчина — не тот, за кого себя выдает.

Уголек

Режиссер: Мария Агронович.

В главных ролях: Варвара Макарова, Алексей Филимонов, Александра Ребенок, Дарья Екамасова, Марина Васильева.

Платформа: Okko.

Амбициозный журналист Андрей знакомится с необычной девушкой с обгорелой кожей. Статья о ее судьбе вызывает общественный резонанс — и Андрей начинает копаться в прошлом Саши.

Дыши

Режиссер: Анна Кузнецова.

В главных ролях: Марина Александрова, Даша Верещагина, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Мариэтта Цигаль-Полищук.

Платформа: Okko.

Акушерка Лера становится фигуранткой расследования, после того как во время родов у одной из ее пациенток возникают осложнения. Отцом ребенка оказывается влиятельный бизнесмен.

Чужие деньги

Режиссер: Игорь Твердохлебов.

В главных ролях: Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Александр Мизев, Гоша Куценко.

Платформа: «Иви».

Аферист Алексей Воронов находит двойника, который должен занять его место, пока сам он будет скрываться от проблем. Разумеется, все идет не по плану, и провинциалу Юре придется во всем разбираться самостоятельно.

Гостья

Режиссер: Иван Петухов.

В главных ролях: Ирина Пегова, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Денис Прытков, Алексей Розин.

Платформа: «Иви».

Обычная женщина Зоя сталкивается в подъезде своего дома с девушкой, которая потеряла документы и телефон. Главная героиня сразу же вызывается помочь Марине, а тем временем следователь изучает загадочную смерть астронома, который скрывал свою дочь.

Жар

Режиссер: Артем Аксененко.

В главных ролях: Даниил Воробьев, Аня Чиповская, Марк Эйдельштейн, Анастасия Микульчина, Игорь Грабузов.

Платформа: «Иви».

Звездный шеф Марк теряет работу из-за скверного характера — и теперь никто не хочет иметь с ним дел. Тогда он решает открыть собственное заведение вместе с начинающим поваром.

Хирург

Режиссер: Илья Ермолов.

В главных ролях: Сергей Гилев, Вильма Кутавичюте, Марина Ворожищева, Евгений Санников, Анна Завтур.

Платформа: «Иви».

Остросюжетный триллер о престижной клинике, в которой проводят незаконные операции по пересадке органов. Несколько главных героев оказываются заложниками обстоятельств. Кто из них пойдет на сделку с совестью?

Между нами химия

Режиссер: Карина Чувикова.

В главных ролях: Александра Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов.

Платформа: Wink.

Главная героиня Таня — мать-одиночка. Когда женщина узнает о страшном диагнозе, она решает срочно найти себе мужчину, который после ее смерти сможет позаботиться о детях.

Челюскин. Первые

Режиссер: Степан Коршунов.

В главных ролях: Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев.

Платформа: Wink.

Февраль 1934 года. Пароход «Челюскин» был зажат льдами и пошел ко дну. Выжившим членам экипажа предстоит отчаянная борьба за выживание в суровых условиях.

Актерище

Режиссер: Дмитрий Невзоров.

В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Никита Касьяненко, Екатерина Сутулова.

Платформа: KION.

Суперзвезда российского кино Вячеслав Третьяков устал от разгромных рецензий провинциального блогера, а тот готов пойти на компромисс, если актер сыграет главную роль в небольшом театре.

Зовите Витю!

Режиссер: Денис Тяпичев.

В главных ролях: Илья Соболев, Александра Бортич, Мария Смольникова, Сергей Рост, Василий Михайлов.

Платформа: KION.

Экстрасенс-шарлатан Витя успешно разводит людей на деньги. Но когда блогерша Саша решает снять про него разоблачительное видео, главный герой начинает по-настоящему видеть призраков.

Неземная

Режиссер: Дарья Мороз.

В главных ролях: Елизавета Ищенко, Светлана Иванова, Роза Хайруллина, Лев Зулькарнаев, Роман Евдокимов.

Платформа: KION.

Врач-травматолог Михаил знакомится в баре с Асей и сразу же влюбляется в девушку. Только вот мужчина еще не знает, что она — ангел смерти и сегодня пришла именно за ним.

Майор Гром: сериал

Режиссер: Олег Трофим.

В главных ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко.

Платформа: «Кинопоиск».

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра» / реж. Олег Трофим / «Кинопоиск»

Игорь Гром спасает Санкт-Петербург от Чумного Доктора и таинственного Призрака. Зрителей ждут несколько часов не вошедшего в фильмы материала, а также абсолютно новые персонажи.

Хроники русской революции

Режиссер: Андрей Кончаловский.

В главных ролях: Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Каратаев, Александр Мизев, Евгений Ткачук.

Платформа: START.

Фото Кадр из сериала «Хроники русской революции» / реж. Андрей Кончаловский / START

Исторические события, развернувшиеся в России в период с 1905 по 1924 годы, глазами нескольких вымышленных персонажей.

Опасная близость

Режиссер: Иван Китаев.

В главных ролях: Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артем Быстров.

Платформа: START.

Размеренная жизнь Анны рушится, когда ее муж попадает в аварию вместе с любовницей. Женщина выбирает разрушительный путь мести.

Высокий сезон

Режиссер: Стас Иванов.

В главных ролях: Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Сергей Горошко, Юрий Насонов.

Платформа: START.

Миша и Аня проводят отпуск во Вьетнаме. Накануне отъезда — после случайной встречи с бывшим бойфрендом — девушка пропадает. Миша начинает собственное расследование.

Тайга

Режиссер: Александр Касаткин.

В главных ролях: Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Марина Денисова.

Платформа: Premier.

В провинциальном городке начинают происходить убийства девочек. Следователь Демидов готов во что бы то ни стало распутать это дело, ведь у него самого две дочери.

Новые сезоны: точные даты выхода будут объявлены позже

Фишер, 2-й сезон

Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой.

В главных ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина.

Платформы: Wink, more.tv.

Первый сезон сериала был основан на преступлениях маньяка Сергея Головкина. В новых эпизодах также расскажут о реальном уголовном деле.

Лихие, 2-й сезон

Режиссер: Юрий Быков.

В главных ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева.

Платформа: Okko, START.

Егерь Павел Лиховцев перебирается из тайги в Хабаровск в поисках лучшей жизни. На дворе — девяностые, и главный герой устраивается водителем к члену ОПГ «Общак».

Волшебный участок, 2-й сезон

Режиссер: Степан Гордеев.

В главных ролях: Николай Наумов, Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев.

Платформа: Okko.

Главный герой Леха устраивается на работу в полицейский участок. Только вот на новом месте ему предстоит разбираться не с простыми преступниками, а со сказочными персонажами.

Открытый брак, 2-й сезон

Режиссеры: Иван Китаев, Анна Курбатова.

В главных ролях: Марина Александрова, Антон Васильев, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Гоша Куценко.

Платформа: Okko.

Сева и Оксана — образцовая пара. Но только на первый взгляд! Поддавшись чувствам, женщина признается в измене и предлагает своему мужу открытый брак, а тот и не против, ведь у него самого давно есть любовница.

Монастырь, 2-й сезон

Режиссер: Александр Молочников.

В главных ролях: Анастасия Ивлеева, Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев.

Платформа: «Кинопоиск».

В первом сезоне тусовщица Мария решила скрыться от проблем в женском монастыре. Вторая глава сосредоточится на послушнике Юре.

Кибердеревня, 2-й сезон

Режиссер: Сергей Васильев.

В главных ролях: Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов, Влада Лукина, Ольга Жевакина.

Платформа: «Кинопоиск».

Сай-фай-комедия о фермере Николае, который в 2100 году ведет хозяйство на Марсе. Чтобы защитить свои интересы, мужчине предстоит дать отпор корпорации, которая хочет построить завод.

Два холма, 3-й сезон

Режиссеры: Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин, Сергей Малюгов.

В главных ролях: Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина, Владимир Епифанцев, Анна Снаткина.

Платформа: START.

Зрители вновь перенесутся в городок Два холма. Напомним, что действие сериала разворачивается в идеальном мире, который после апокалипсиса построили женщины, ведь большинство мужского населения вымерло.

Почка, 3-й сезон

Режиссер: Мария Шульгина.

В главных ролях: Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин.

Платформа: KION.

Инспектор Наталья Кустова готова на все ради собственной выгоды. Когда на плановом осмотре выясняется, что ей нужна пересадка почки, женщине предстоит проявить изобретательность в решении этой проблемы.

Метод, 3-й сезон

Режиссеры: Юрий Быков, Александр Войтинский.

В главных ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Анна Савранская, Алексей Серебряков, Александр Цекало.

Платформа: «Кинопоиск».

Константин Хабенский вновь примерит на себя образ неординарного следователя Родиона Меглина, который в одиночку распутывает сложнейшие дела.

Триггер, 3-й сезон

Режиссеры: Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.

В главных ролях: Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.

Платформа: «Кинопоиск».

Психолог Артем Стрелецкий любит провоцировать своих клиентов. Его подход пользуется популярностью, пока один из пациентов не кончает жизнь самоубийством.