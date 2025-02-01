Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года

Составили для вас подборку российских фильмов, которые выйдут в 2025 году. Отечественный кинематограф решил в этот раз порадовать разнообразием жанров: в списке представлены фэнтези, боевики и даже военные драмы.

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Финист. Первый богатырь

Дата премьеры: 1 января 2025.

Страна: Россия.

Жанр: приключения, фэнтези.

Режиссер: Дмитрий Дьяченко.

В главных ролях: Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Сергей Лавыгин.

Сюжет картины основан на народных сказках и преданиях. Финист Ясный Сокол отправляется в долгое путешествие, чтобы сразиться с чудовищем. Там он поймет, что помощь и поддержка товарищей в жизни превыше всего.

Постучись в мою Тверь

Дата премьеры: 1 января 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия, мелодрама.

Режиссер: Симон Багдасарян.

В главных ролях: Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева.

Романтическая комедия про столичную девушку Алису и провинциального парня Сергея, которые сражаются за земельный участок в Тверской области.

Василий

Дата премьеры: 23 января 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Дмитрий Литвиненко.

В главных ролях: Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник.

Фильм, в котором Александр Петров играет сразу двух главных героев: рядового учителя ОБЖ Васю и его близнеца — авантюриста Колю. Братья встречаются в Мексике. Там им придется бороться с бандитами и картелем, которых Коля умудрился кинуть на деньги.

По барам

Дата премьеры: 30 января 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Александр Фомин.

В главных ролях: Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская.

Четверо друзей, знакомых еще со школы, все реже встречаются и общаются друг с другом. На двадцатилетие дружбы они решают собраться и устроить себе легендарную ночь, которую каждый запомнит надолго.

Агния

Дата премьеры: 30 января 2025.

Страна: Россия.

Жанр: драма.

Режиссер: Павла Стратулат

В главных ролях: Евгения Громова, Сергей Гилев, Александра Виноградова.

Агния работает печницей на Крайнем Севере и мечтает перебраться в новое жилье. Она одна воспитывает сына, а работа не позволяет накопить ей достаточно денег. Местный глава администрации дает девушке заказ: выложить печь в его доме. Героиня принимает предложение ради достижения заветной цели.

Февраль

Война и музыка

Дата премьеры: 6 февраля 2025.

Страна: Россия.

Жанр: драма, военный, история.

Режиссер: Сарик Андреасян.

В главных ролях: Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян.

Военная драма, приуроченная к 80-летию Победы. В центре событий оказываются трое друзей. Они вынуждены оставить свой дом и уйти защищать Родину. На фронте компания находит утешение в музыке, которая не только подбадривает однополчан, но и дает надежду на светлое будущее.

Знакомство родителей

Дата премьеры: 6 февраля 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия, мелодрама.

Режиссер: Иван Капитонов.

В главных ролях: Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин мл.

Федор, выросший в детдоме, влюбляется в девушку из обеспеченной семьи. Отец и мать избранницы недовольны выбором дочери. Они ставят условие, что дадут согласие на брак только тогда, когда познакомятся с родителями героя.

Времена года

Дата премьеры: 6 февраля 2025.

Страна: Россия.

Жанр: драма.

Режиссер: Максим Шабалин.

В главных ролях: Ирина Гринева, Денис Медведев, Павел Осадчий.

Наталья служит в Мариинском театре. Она готовится к главной постановке в своей жизни — партии в балете «Времена года». Однако ее карьера оказывается под угрозой из-за ревности мужа, который по совместительству является руководителем спектакля.

ON и Она

Дата премьеры: 13 февраля 2025.

Страна: Россия.

Жанр: драма, фантастика.

Режиссер: Евгений Корчагин.

В главных ролях: Юлия Пересильд, Алексей Широчкин, Игорь Чернявый.

После неудачной презентации проекта разработчик Ксения решает отправиться на отдых. Дом, который она снимает у океана, оснащен искусственным интеллектом Маркусом. На следующий день, когда героиня решает выйти из дома, нейросеть запирает ее, говоря, что действует в интересах Ксении. Теперь девушке предстоит выбраться и выяснить, что происходит.

Красный шелк

Дата премьеры: 20 февраля 2025.

Страна: Россия, Китай.

Жанр: детектив, боевик.

Режиссер: Андрей Волгин.

В главных ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская.

В 1927 году на Транссибирском экспрессе перевозят секретные документы, от сохранности которых зависит будущее России и Китая. Иностранные разведчики скрываются под видом обычных граждан. Бывшему царскому агенту и молодому красноармейцу придется объединиться, чтобы разоблачить врага.

Март

Дорогая, я больше не перезвоню

Дата премьеры: 6 марта 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия, приключения, фэнтези.

Режиссер: Александр Фомин.

В главных ролях: Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце.

Молодой пиарщик Даня живет будущим. Он много работает и готовится к счастливой жизни, которая, по его мнению, пока не наступила. Однажды герой впадает в кому и оказывается перед двумя дверьми: в рай и в ад.

Мужчина и женщина

Дата премьеры: 13 марта 2025.

Страна: Россия.

Жанр: мелодрама.

Режиссер: Владимир Котт.

В главных ролях: Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин.

Киноальманах про любовь. Фильм, где рассказываются истории разных людей, которые влюбляются и расстаются. Картина про искренние чувства и эмоции.

Ждун

Дата премьеры: 20 марта 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия, фантастика, семейный.

Режиссер: Дмитрий Суворов.

В главных ролях: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев.

Инопланетянин Ждун терпит крушение своего судна и падает недалеко от Абрау-Дюрсо. Ему на помощь приходит мальчик Никита и вся его семья. Им предстоит помочь Ждуну отремонтировать корабль, а также защитить доброго пришельца от бизнесмена, который пытается завладеть космическими технологиями.

Походу любовь

Дата премьеры: 27 марта 2025.

Страна: Россия.

Жанр: мелодрама, комедия.

Режиссер: Яна Климова-Юсупова.

В главных ролях: Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Горошко.

Фото Кадр из фильма «Походу любовь», реж. Яна Климова-Юсупова / Атмосфера кино

Главная героиня Лиза впервые приезжает в Санкт-Петербург и влюбляется в этот город с первого взгляда. В Северной столице она знакомится с молодым художником и его другом-музыкантом. Вместе новые знакомые с головой погружаются в захватывающие приключения.

Апрель

Все, что тебя касается

Дата премьеры: 10 апреля 2025.

Страна: Россия.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Александр Войтинский.

В главных ролях: Маша Кошина, Олег Чугунов, Виктор Хориняк.

Школьница Маша никогда в жизни не видела своего отца. Пытаясь его найти, героиня отправляется на юбилейный концерт группы «Звери», на котором тот должен будет присутствовать. Все, что девушка хочет, — это наконец узнать ответ на мучающий ее вопрос — почему же папа ее бросил.

Атель-Матель

Дата премьеры: 10 апреля 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Игорь Багатурия.

В главных ролях: Ян Цапник, Анастасия Панина, Юсуп Омаров.

Саша, задолжавший крупную сумму криминальному авторитету, отправляется в Дагестан по программе защиты свидетелей. Своей семье он выдает местный сарай за модный эко-отель. Популярность места растет, а вместе с тем врагам героя становится известно его местоположение.

Маленький шеф

Дата премьеры: 17 апреля 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Илья Чижиков, Антон Чижиков

В главных ролях: Роман Курцын, Ольга Лерман, Мирон Проворов.

Илья мечтает стать успешным шеф-поваром. Однажды мальчик узнает, что его родители думают о разводе. Желая спасти семью, герой покупает старый фуд-трак.

Притворись моим мужем

Дата премьеры: 24 апреля 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия, мелодрама.

Режиссер: Дмитрий Власкин.

В главных ролях: Диана Пожарская, Павел Прилучный, Дмитрий Власкин.

Фото Кадр из фильма «Притворись моим мужем», реж. Дмитрий Власкин / Атмосфера кино

Успешный предприниматель Виктория готовится заключить важный контракт в ОАЭ. Прямо перед вылетом она узнает, что арабские партнеры сотрудничают только с семейными людьми. Не придумав ничего лучше, героиня выдает за жениха своего подчиненного.

Май

Легенды наших предков

Дата премьеры: 1 мая 2025.

Страна: Россия.

Жанр: фэнтези, приключения, семейный.

Режиссер: Иван Соснин.

В главных ролях: Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина.

Древний дух преследует журналиста и требует спасти его родственников: исчезающих фантастических существ. Репортер соглашается и вместе с дочерью отправляется в глухие края.

Финал

Дата премьеры: 8 мая 2025.

Страна: Россия.

Жанр: драма, спорт.

Режиссер: Владимир Пресняков, Олег Пресняков, Петр Зеленов.

В главных ролях: Денис Шведов, Юлия Ильина, Вадим Соснин.

Картина про легендарную победу сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Лондоне. Классическая история про аутсайдера, который одерживает верх над фаворитом.

Туда

Дата премьеры: 15 мая 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Иван Петухов.

В главных ролях: Пётр Фёдоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков.

Оптимистичная актриса Вера едет на такси из Москвы в Уфу. Роуд-муви про двух совершенно разных людей, которые отправляются во вдохновляющее путешествие.

Соловей против Муромца

Дата премьеры: 22 мая 2025.

Страна: Россия.

Жанр: фантастика, приключения, фэнтези.

Режиссер: Карен Оганесян.

В главных ролях: Владимир Любимцев, Никита Ефремов, Антон Васильев.

Отец семейства Киселевых возрождает Илью Муромца с помощью стального сердца. Его сыновьям предстоит восстановить доброе имя богатыря, все подвиги которого присвоил себе Соловей-Разбойник.

Июнь

Артек. Большое путешествие: 1812

Дата премьеры: 12 июня 2025.

Страна: Россия.

Жанр: фэнтези, приключения, семейный.

Режиссер: Карен Захаров, Армен Ананикян.

В главных ролях: Тимофей Попович, Роман Постовалов, Михаил Галустян.

Комедийный фильм про путешествие во времени. Митя — потомок легендарного генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского, но герою до этого нет дела. Он отправляется в «Артек», где из-за Волшебного дерева переносится в 1812 год. В путешествии он не только знакомится со своим предком, но и становится приятелем самого Александра Пушкина.

Нейробатя

Дата премьеры: 12 июня 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия, фантастика.

Режиссер: Виталий Дудка.

В главных ролях: Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев.

Талантливый айтишник Гриша создает нейросеть, способную перемещать сознание людей в технические приборы. Его отец — лидер криминальной группировки, который лежит в коме после побега из тюрьмы. Тем временем герой решает протестировать изобретение на собственном родителе.

Завербованный

Дата премьеры: июнь 2025.

Страна: Россия.

Жанр: боевик.

Режиссер: Андрей Пантелеев.

В главных ролях: Александр Метёлкин, Иван Охлобыстин, Анастасия Черникова.

Андрей Романов завербован разведывательным управлением для опасной миссии. Задача команды — проникнуть в засекреченную лабораторию врага. Но у героя есть и личная цель: он хочет расквитаться с убийцей своего отца, который руководит отрядом противника.

Июль

Плагиатор

Дата премьеры: 10 июля 2025.

Страна: Россия.

Жанр: мелодрама, комедия, мюзикл, фантастика.

Режиссер: Антон Мегердичев.

В главных ролях: Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская.

Романтическая комедия про эффект бабочки. По сюжету Егор находит портал в 1991 год. Главный герой хочет обеспечить себе отличное будущее, но каждая измененная деталь в прошлом приводит его к все более неожиданным результатам.

Герои анекдотов

Дата премьеры: 31 июля 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Андрей Никифоров.

В главных ролях: Алексей Маклаков, Антон Богданов, Мария Горбань.

Петя с самого детства любит анекдоты. Переехав в Москву, он сталкивается с тем, что столичные жители посмеиваются над его увлечением. Однажды соседка главного героя, увлекающаяся эзотерикой, случайно оставляет магический амулет, который переносит персонажей из шуток в реальный мир.

Август

Маша и Медведи

Дата премьеры: 28 августа 2025.

Страна: Россия.

Жанр: фэнтези, приключения.

Режиссер: Антонина Руже

В главных ролях: Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина.

Маша и ее брат Ваня отправляются в деревню, где среди местных детей ходят слухи о том, что лес заколдован. Мальчик желает переубедить своих приятелей, отправляется в чащу и превращается в козленочка. Теперь Маше предстоит спасти брата, объединившись с тремя говорящими медведями.

Октябрь

Сказочные выходные

Дата премьеры: 23 октября 2025.

Страна: Россия

Жанр: семейный, комедия, фэнтези, приключения.

Режиссер: Александр Бабаев.

В главных ролях: Роман Курцын, Людмила Артемьева, Оксана Акиньшина.

Фото Кадр из фильма «Сказочные выходные», реж. Александр Бабаев / Наше кино

Успешная бизнесвумен Ксения — глава семейства Ковалевых. Вместе с родными она отправляется в кемпинг, где деловой женщине придется столкнуться со всеми ужасами палаточного отдыха. Помимо этого, шум и гам в туристическом лагере также привлекают сказочных существ, которые прежде скрывались от людей.

Горыныч

Дата премьеры: 23 октября 2025.

Страна: Россия.

Жанр: фэнтези, приключения.

Режиссер: Дмитрий Хонин.

В главных ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак.

Пилот батискафа Алексей Алехин выныривает из моря в параллельную реальность, где мир населяют небывалые существа. Главный герой спасает маленького дракончика Горыныча, который начинает помогать ему в приключениях.

Авиатор

Дата премьеры: октябрь 2025.

Страна: Россия.

Жанр: фантастика.

Режиссер: Егор Кончаловский.

В главных ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских.

Фото Кадр из фильма фильма «Авиатор», реж. Егор Кончаловский / Атмосфера кино

Драма про успешный эксперимент по крионике, в ходе которого был разморожен советский авиатор Иннокентий Платонов. В 1929 году он был обвинен в убийстве доносчика. Спустя почти столетие герой пытается вернуться к обычной жизни и раскрыть тайну того преступления.

Ноябрь

Яга на нашу голову

Дата премьеры: 13 ноября 2025.

Страна: Россия

Жанр: фэнтези

Режиссер: Александр Войтинский

В главных ролях: Виталий Овечкин, Светлана Ходченкова, Владимир Яглыч

Дед Мороз подселяет Бабу Ягу в обычную российскую семью для перевоспитания. Однако мальчику Пете, у которого появилась соседка, и так хватает проблем. Его родители вечно ссорятся, и он решает придумать план, чтобы помирить маму и папу до Нового года.

Колотун

Дата премьеры: 13 ноября 2025.

Страна: Россия.

Жанр: фэнтези, приключения, семейный.

Режиссер: Олег Гусев.

В главных ролях: Иван Колесников, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов.

Фото Кадр из фильма «Колотун», реж. Олег Гусев / Атмосфера кино, Arna Media

Родители Ромы готовятся объявить сыну о разводе. По пути домой в канун Нового года, машина семейства проваливается в параллельный мир. Злой волшебник освобождается из заточения, и теперь муж с женой должны объединиться, чтобы спастись.

Декабрь

Теща 2