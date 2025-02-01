Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года
Составили для вас подборку российских фильмов, которые выйдут в 2025 году. Отечественный кинематограф решил в этот раз порадовать разнообразием жанров: в списке представлены фэнтези, боевики и даже военные драмы.
Январь
Финист. Первый богатырь
Дата премьеры: 1 января 2025.
Страна: Россия.
Жанр: приключения, фэнтези.
Режиссер: Дмитрий Дьяченко.
В главных ролях: Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Сергей Лавыгин.
Сюжет картины основан на народных сказках и преданиях. Финист Ясный Сокол отправляется в долгое путешествие, чтобы сразиться с чудовищем. Там он поймет, что помощь и поддержка товарищей в жизни превыше всего.
Постучись в мою Тверь
Дата премьеры: 1 января 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия, мелодрама.
Режиссер: Симон Багдасарян.
В главных ролях: Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева.
Романтическая комедия про столичную девушку Алису и провинциального парня Сергея, которые сражаются за земельный участок в Тверской области.
Василий
Дата премьеры: 23 января 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Дмитрий Литвиненко.
В главных ролях: Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник.
Фильм, в котором Александр Петров играет сразу двух главных героев: рядового учителя ОБЖ Васю и его близнеца — авантюриста Колю. Братья встречаются в Мексике. Там им придется бороться с бандитами и картелем, которых Коля умудрился кинуть на деньги.
По барам
Дата премьеры: 30 января 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Александр Фомин.
В главных ролях: Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская.
Четверо друзей, знакомых еще со школы, все реже встречаются и общаются друг с другом. На двадцатилетие дружбы они решают собраться и устроить себе легендарную ночь, которую каждый запомнит надолго.
Агния
Дата премьеры: 30 января 2025.
Страна: Россия.
Жанр: драма.
Режиссер: Павла Стратулат
В главных ролях: Евгения Громова, Сергей Гилев, Александра Виноградова.
Агния работает печницей на Крайнем Севере и мечтает перебраться в новое жилье. Она одна воспитывает сына, а работа не позволяет накопить ей достаточно денег. Местный глава администрации дает девушке заказ: выложить печь в его доме. Героиня принимает предложение ради достижения заветной цели.
Февраль
Война и музыка
Дата премьеры: 6 февраля 2025.
Страна: Россия.
Жанр: драма, военный, история.
Режиссер: Сарик Андреасян.
В главных ролях: Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян.
Военная драма, приуроченная к 80-летию Победы. В центре событий оказываются трое друзей. Они вынуждены оставить свой дом и уйти защищать Родину. На фронте компания находит утешение в музыке, которая не только подбадривает однополчан, но и дает надежду на светлое будущее.
Знакомство родителей
Дата премьеры: 6 февраля 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия, мелодрама.
Режиссер: Иван Капитонов.
В главных ролях: Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин мл.
Федор, выросший в детдоме, влюбляется в девушку из обеспеченной семьи. Отец и мать избранницы недовольны выбором дочери. Они ставят условие, что дадут согласие на брак только тогда, когда познакомятся с родителями героя.
Времена года
Дата премьеры: 6 февраля 2025.
Страна: Россия.
Жанр: драма.
Режиссер: Максим Шабалин.
В главных ролях: Ирина Гринева, Денис Медведев, Павел Осадчий.
Наталья служит в Мариинском театре. Она готовится к главной постановке в своей жизни — партии в балете «Времена года». Однако ее карьера оказывается под угрозой из-за ревности мужа, который по совместительству является руководителем спектакля.
ON и Она
Дата премьеры: 13 февраля 2025.
Страна: Россия.
Жанр: драма, фантастика.
Режиссер: Евгений Корчагин.
В главных ролях: Юлия Пересильд, Алексей Широчкин, Игорь Чернявый.
После неудачной презентации проекта разработчик Ксения решает отправиться на отдых. Дом, который она снимает у океана, оснащен искусственным интеллектом Маркусом. На следующий день, когда героиня решает выйти из дома, нейросеть запирает ее, говоря, что действует в интересах Ксении. Теперь девушке предстоит выбраться и выяснить, что происходит.
Красный шелк
Дата премьеры: 20 февраля 2025.
Страна: Россия, Китай.
Жанр: детектив, боевик.
Режиссер: Андрей Волгин.
В главных ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская.
В 1927 году на Транссибирском экспрессе перевозят секретные документы, от сохранности которых зависит будущее России и Китая. Иностранные разведчики скрываются под видом обычных граждан. Бывшему царскому агенту и молодому красноармейцу придется объединиться, чтобы разоблачить врага.
Март
Дорогая, я больше не перезвоню
Дата премьеры: 6 марта 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия, приключения, фэнтези.
Режиссер: Александр Фомин.
В главных ролях: Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце.
Молодой пиарщик Даня живет будущим. Он много работает и готовится к счастливой жизни, которая, по его мнению, пока не наступила. Однажды герой впадает в кому и оказывается перед двумя дверьми: в рай и в ад.
Мужчина и женщина
Дата премьеры: 13 марта 2025.
Страна: Россия.
Жанр: мелодрама.
Режиссер: Владимир Котт.
В главных ролях: Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин.
Киноальманах про любовь. Фильм, где рассказываются истории разных людей, которые влюбляются и расстаются. Картина про искренние чувства и эмоции.
Ждун
Дата премьеры: 20 марта 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия, фантастика, семейный.
Режиссер: Дмитрий Суворов.
В главных ролях: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев.
Инопланетянин Ждун терпит крушение своего судна и падает недалеко от Абрау-Дюрсо. Ему на помощь приходит мальчик Никита и вся его семья. Им предстоит помочь Ждуну отремонтировать корабль, а также защитить доброго пришельца от бизнесмена, который пытается завладеть космическими технологиями.
Походу любовь
Дата премьеры: 27 марта 2025.
Страна: Россия.
Жанр: мелодрама, комедия.
Режиссер: Яна Климова-Юсупова.
В главных ролях: Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Горошко.
Главная героиня Лиза впервые приезжает в Санкт-Петербург и влюбляется в этот город с первого взгляда. В Северной столице она знакомится с молодым художником и его другом-музыкантом. Вместе новые знакомые с головой погружаются в захватывающие приключения.
Апрель
Все, что тебя касается
Дата премьеры: 10 апреля 2025.
Страна: Россия.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Александр Войтинский.
В главных ролях: Маша Кошина, Олег Чугунов, Виктор Хориняк.
Школьница Маша никогда в жизни не видела своего отца. Пытаясь его найти, героиня отправляется на юбилейный концерт группы «Звери», на котором тот должен будет присутствовать. Все, что девушка хочет, — это наконец узнать ответ на мучающий ее вопрос — почему же папа ее бросил.
Атель-Матель
Дата премьеры: 10 апреля 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Игорь Багатурия.
В главных ролях: Ян Цапник, Анастасия Панина, Юсуп Омаров.
Саша, задолжавший крупную сумму криминальному авторитету, отправляется в Дагестан по программе защиты свидетелей. Своей семье он выдает местный сарай за модный эко-отель. Популярность места растет, а вместе с тем врагам героя становится известно его местоположение.
Маленький шеф
Дата премьеры: 17 апреля 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Илья Чижиков, Антон Чижиков
В главных ролях: Роман Курцын, Ольга Лерман, Мирон Проворов.
Илья мечтает стать успешным шеф-поваром. Однажды мальчик узнает, что его родители думают о разводе. Желая спасти семью, герой покупает старый фуд-трак.
Притворись моим мужем
Дата премьеры: 24 апреля 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия, мелодрама.
Режиссер: Дмитрий Власкин.
В главных ролях: Диана Пожарская, Павел Прилучный, Дмитрий Власкин.
Успешный предприниматель Виктория готовится заключить важный контракт в ОАЭ. Прямо перед вылетом она узнает, что арабские партнеры сотрудничают только с семейными людьми. Не придумав ничего лучше, героиня выдает за жениха своего подчиненного.
Май
Легенды наших предков
Дата премьеры: 1 мая 2025.
Страна: Россия.
Жанр: фэнтези, приключения, семейный.
Режиссер: Иван Соснин.
В главных ролях: Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина.
Древний дух преследует журналиста и требует спасти его родственников: исчезающих фантастических существ. Репортер соглашается и вместе с дочерью отправляется в глухие края.
Финал
Дата премьеры: 8 мая 2025.
Страна: Россия.
Жанр: драма, спорт.
Режиссер: Владимир Пресняков, Олег Пресняков, Петр Зеленов.
В главных ролях: Денис Шведов, Юлия Ильина, Вадим Соснин.
Картина про легендарную победу сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Лондоне. Классическая история про аутсайдера, который одерживает верх над фаворитом.
Туда
Дата премьеры: 15 мая 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Иван Петухов.
В главных ролях: Пётр Фёдоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков.
Оптимистичная актриса Вера едет на такси из Москвы в Уфу. Роуд-муви про двух совершенно разных людей, которые отправляются во вдохновляющее путешествие.
Соловей против Муромца
Дата премьеры: 22 мая 2025.
Страна: Россия.
Жанр: фантастика, приключения, фэнтези.
Режиссер: Карен Оганесян.
В главных ролях: Владимир Любимцев, Никита Ефремов, Антон Васильев.
Отец семейства Киселевых возрождает Илью Муромца с помощью стального сердца. Его сыновьям предстоит восстановить доброе имя богатыря, все подвиги которого присвоил себе Соловей-Разбойник.
Июнь
Артек. Большое путешествие: 1812
Дата премьеры: 12 июня 2025.
Страна: Россия.
Жанр: фэнтези, приключения, семейный.
Режиссер: Карен Захаров, Армен Ананикян.
В главных ролях: Тимофей Попович, Роман Постовалов, Михаил Галустян.
Комедийный фильм про путешествие во времени. Митя — потомок легендарного генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского, но герою до этого нет дела. Он отправляется в «Артек», где из-за Волшебного дерева переносится в 1812 год. В путешествии он не только знакомится со своим предком, но и становится приятелем самого Александра Пушкина.
Нейробатя
Дата премьеры: 12 июня 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия, фантастика.
Режиссер: Виталий Дудка.
В главных ролях: Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев.
Талантливый айтишник Гриша создает нейросеть, способную перемещать сознание людей в технические приборы. Его отец — лидер криминальной группировки, который лежит в коме после побега из тюрьмы. Тем временем герой решает протестировать изобретение на собственном родителе.
Завербованный
Дата премьеры: июнь 2025.
Страна: Россия.
Жанр: боевик.
Режиссер: Андрей Пантелеев.
В главных ролях: Александр Метёлкин, Иван Охлобыстин, Анастасия Черникова.
Андрей Романов завербован разведывательным управлением для опасной миссии. Задача команды — проникнуть в засекреченную лабораторию врага. Но у героя есть и личная цель: он хочет расквитаться с убийцей своего отца, который руководит отрядом противника.
Июль
Плагиатор
Дата премьеры: 10 июля 2025.
Страна: Россия.
Жанр: мелодрама, комедия, мюзикл, фантастика.
Режиссер: Антон Мегердичев.
В главных ролях: Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская.
Романтическая комедия про эффект бабочки. По сюжету Егор находит портал в 1991 год. Главный герой хочет обеспечить себе отличное будущее, но каждая измененная деталь в прошлом приводит его к все более неожиданным результатам.
Герои анекдотов
Дата премьеры: 31 июля 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Андрей Никифоров.
В главных ролях: Алексей Маклаков, Антон Богданов, Мария Горбань.
Петя с самого детства любит анекдоты. Переехав в Москву, он сталкивается с тем, что столичные жители посмеиваются над его увлечением. Однажды соседка главного героя, увлекающаяся эзотерикой, случайно оставляет магический амулет, который переносит персонажей из шуток в реальный мир.
Август
Маша и Медведи
Дата премьеры: 28 августа 2025.
Страна: Россия.
Жанр: фэнтези, приключения.
Режиссер: Антонина Руже
В главных ролях: Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина.
Маша и ее брат Ваня отправляются в деревню, где среди местных детей ходят слухи о том, что лес заколдован. Мальчик желает переубедить своих приятелей, отправляется в чащу и превращается в козленочка. Теперь Маше предстоит спасти брата, объединившись с тремя говорящими медведями.
Октябрь
Сказочные выходные
Дата премьеры: 23 октября 2025.
Страна: Россия
Жанр: семейный, комедия, фэнтези, приключения.
Режиссер: Александр Бабаев.
В главных ролях: Роман Курцын, Людмила Артемьева, Оксана Акиньшина.
Успешная бизнесвумен Ксения — глава семейства Ковалевых. Вместе с родными она отправляется в кемпинг, где деловой женщине придется столкнуться со всеми ужасами палаточного отдыха. Помимо этого, шум и гам в туристическом лагере также привлекают сказочных существ, которые прежде скрывались от людей.
Горыныч
Дата премьеры: 23 октября 2025.
Страна: Россия.
Жанр: фэнтези, приключения.
Режиссер: Дмитрий Хонин.
В главных ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак.
Пилот батискафа Алексей Алехин выныривает из моря в параллельную реальность, где мир населяют небывалые существа. Главный герой спасает маленького дракончика Горыныча, который начинает помогать ему в приключениях.
Авиатор
Дата премьеры: октябрь 2025.
Страна: Россия.
Жанр: фантастика.
Режиссер: Егор Кончаловский.
В главных ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских.
Драма про успешный эксперимент по крионике, в ходе которого был разморожен советский авиатор Иннокентий Платонов. В 1929 году он был обвинен в убийстве доносчика. Спустя почти столетие герой пытается вернуться к обычной жизни и раскрыть тайну того преступления.
Ноябрь
Яга на нашу голову
Дата премьеры: 13 ноября 2025.
Страна: Россия
Жанр: фэнтези
Режиссер: Александр Войтинский
В главных ролях: Виталий Овечкин, Светлана Ходченкова, Владимир Яглыч
Дед Мороз подселяет Бабу Ягу в обычную российскую семью для перевоспитания. Однако мальчику Пете, у которого появилась соседка, и так хватает проблем. Его родители вечно ссорятся, и он решает придумать план, чтобы помирить маму и папу до Нового года.
Колотун
Дата премьеры: 13 ноября 2025.
Страна: Россия.
Жанр: фэнтези, приключения, семейный.
Режиссер: Олег Гусев.
В главных ролях: Иван Колесников, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов.
Родители Ромы готовятся объявить сыну о разводе. По пути домой в канун Нового года, машина семейства проваливается в параллельный мир. Злой волшебник освобождается из заточения, и теперь муж с женой должны объединиться, чтобы спастись.
Декабрь
Теща 2
Дата премьеры: 5 декабря 2025.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Аскар Узабаев.
В декабре 2025 года выйдет вторая часть комедии о враждующих зяте и теще. Конфликт героев в первом фильме обернулся неожиданными последствиями: герои обменялись телами.