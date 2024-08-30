8 новых сериалов, которые выйдут этой осенью

Осенью в эфирные сетки телеканалов и на стриминговые сервисы активно возвращаются популярные многосерийные проекты, однако сегодня речь пойдет не о свежих сезонах уже полюбившихся зрителям сериалов, а об абсолютных новинках. Рассказываем, на какие из них стоит обратить внимание этой осенью.

Бойцовская ночь: Афера на миллион

Дата выхода: 5 сентября.

Страна: США.

Режиссер: Крэйг Брюэр.

В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Харт, Тараджи П. Хенсон, Терренс Ховард, Дон Чидл.

Фото Кадр из сериала «Бойцовская ночь: Афера на миллион».

Первая многосерийная премьера сентября — это криминальный боевик «Бойцовская ночь: Афера на миллион». Проект стримингового сервиса Peacock собрал внушительный каст: здесь и обладатель почетного «Оскара» Сэмюэль Л. Джексон, и номинанты на заветную статуэтку Тараджи П. Хенсон и Терренс Ховард, и двукратный лауреат «Золотого глобуса» Дон Чидл, и многие другие. Ну а в центре сюжета — ограбление, которое произошло в доме Мухаммеда Али после его победы над Джерри Куорри в 1972 году.

Идеальная пара

Дата выхода: 5 сентября.

Страна: США.

Режиссер: Сюзанна Бир.

В главных ролях: Николь Кидман, Дакота Фаннинг, Ив Хьюсон, Лив Шрайбер, Мэган Фэйхи.

Фото Кадр из сериала «Идеальная пара»

В тот же день на платформе Netflix выйдет сериал «Идеальная пара», снятый по одноименному роману Элин Хильдебранд. Режиссером новинки выступила оскароносная датчанка Сюзанна Бир. Не менее звездным оказался и актерский состав: так, например, главная роль досталась обладательнице «Оскара», «Эмми» и пяти «Золотых глобусов» Николь Кидман. Действие детективной драмы развернется на острове Нантакет, где за несколько часов до пышной свадьбы будет обнаружено тело — и все гости сразу же станут подозреваемыми.

Пингвин

Дата выхода: 8 сентября.

Страна: США.

Режиссер: Крэйг Зобел.

В главных ролях: Колин Фаррелл, Хантер Эмери, Джошуа Битон, Эмили Мид, Риз Койро.

Фото Кадр из сериала «Пингвин»

Телеканал HBO представит зрителям спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза. Напомним, что картина с Робертом Паттинсоном в главной роли вышла в 2022 году, ну а сериал сосредоточится на одном из антагонистов, а именно на криминальном авторитете Освальде Кобблпоте в исполнении Колина Фаррелла. Уже известно, что «Пингвин» станет связующим звеном между «Бэтменом» и грядущим сиквелом, а критики, которым довелось посмотреть новинку, сравнивают ее с «Кланом Сопрано» и «Лицом со шрамом».

Американская история спорта

Дата выхода: 17 сентября.

Страна: США.

Режиссеры: Пэрис Барклай, Стивен Каналс, Карл Франклин и другие.

В главных ролях: Джош Андрес Ривера, Патрик Шварценеггер, Томас Садоски, Тэмми Бланчард, Норберт Лео Бац.

Фото Кадр из сериала «Американская история спорта»

На стриминговом сервисе Hulu совсем скоро стартует очередная антология в духе «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений», только на этот раз проект, как несложно догадаться по названию, будет посвящен спорту. Главным героем дебютного сезона станет Аарон Эрнандес: чуть больше десяти лет назад он был восходящей звездой NFL, однако в 2013-м ему предъявили обвинения в убийстве полупрофессионального футболиста Одина Ллойда. В ходе расследования выяснилось, что для Эрнандеса это был не первый и не единственный криминальный эпизод.

Это все Агата

Дата выхода: 18 сентября.

Страна: США.

Режиссеры: Ганджа Монтейру, Жаклин Шеффер, Рэйчел Голдберг.

В главных ролях: Кэтрин Хан, Пол Адельштейн, Джо Лок, Обри Плаза, Оквуи Окпоквасили.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Еще один спин-офф, но на этот раз от Marvel: 18 сентября на Disney+ вернется могущественная ведьма Агата Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан. До этого она уже появлялась в сериале «Ванда/Вижн», а теперь наконец-то получила сольный проект. События новинки развернутся уже после того, как Ванда сняла Аномалию с городка Уэствью. Чтобы вернуть себе силы, Агате придется заручиться поддержкой неожиданных союзников.

Сумерки богов

Дата выхода: 19 сентября.

Страна: США, Франция.

Режиссеры: Дэвид Хартман, Джей Олива.

В главных ролях: Стюарт Мартин, Джейми Чон, Джессика Хенвик, Лорен Кохэн, Петер Стромаре.

Фото Кадр из сериала «Сумерки богов»

Любопытный многосерийный проект подготовил Зак Снайдер: в сентябре режиссер «300 спартанцев» и «Лиги справедливости» представит на стриминговом сервисе Netflix анимационный сериал, основанный на скандинавской мифологии. Сам Снайдер выступил сценаристом и исполнительным продюсером проекта, а вот свои голоса персонажам подарили Лорен Кохэн из «Ходячих мертвецов», Кристофер Хивью из «Игры престолов» и другие.

День Шакала

Дата выхода: 7 ноября

Страна: Великобритания.

Режиссеры: Пол Вильшурст, Ану Менон, Брайан Кирк и другие.

В главных ролях: Эдди Редмэйн, Урсула Корберо, Лашана Линч, Бен Холл, Суле Рими.

Фото Кадр из сериала «День Шакала»

В ноябре выходит сериал для поклонников политических триллеров: на платформе Peacock запланирована премьера «Дня Шакала» — новой экранизации одноименного романа Фредерика Форсайта (полнометражная киноадаптация была снята в 1973 году). Однако стоит отметить, что действие новинки, сосредоточенное на поисках спецслужбами снайпера по прозвищу Шакал, будет перенесено в наши дни. В касте — оскароносный Эдди Редмэйн и звезда «Бумажного дома» Урсула Корберо.

Сенна

Дата выхода: 29 ноября.

Страна: Бразилия.

Режиссеры: Висенте Аморин, Джулия Резенде.

В главных ролях: Габриел Леони, Кая Скоделарио, Мэтт Мелла, Йоханнес Хайнрихс, Джо Херст.

Фото Кадр из сериала «Сенна»

Последней громкой премьерой осени станет спортивный байопик «Сенна», релиз которого состоится на стриминговом сервисе Netflix. В центре сюжета — жизнь и карьера бразильского автогонщика Айртона Сенны, трагически погибшего в аварии на «Гран-при Сан-Марино» 1994 года. Главная роль в сериале досталась уроженцу Рио-де-Жанейро Габриелю Леони. Любопытно, что в прошлом году актер сыграл другого пилота «Формулы-1», а именно испанца Альфонсо де Портаго в фильме «Феррари».