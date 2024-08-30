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Какие сериалы выйдут осенью 2024: премьеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

6 мин.

8 новых сериалов, которые выйдут этой осенью

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Идеальная пара»
Фото Кадр из сериала «Идеальная пара»
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Осенью в эфирные сетки телеканалов и на стриминговые сервисы активно возвращаются популярные многосерийные проекты, однако сегодня речь пойдет не о свежих сезонах уже полюбившихся зрителям сериалов, а об абсолютных новинках. Рассказываем, на какие из них стоит обратить внимание этой осенью.

Бойцовская ночь: Афера на миллион

Дата выхода: 5 сентября.
Страна: США.
Режиссер: Крэйг Брюэр.
В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Харт, Тараджи П. Хенсон, Терренс Ховард, Дон Чидл.

Кадр из сериала «Бойцовская ночь: Афера на миллион».
Фото Кадр из сериала «Бойцовская ночь: Афера на миллион».

Первая многосерийная премьера сентября — это криминальный боевик «Бойцовская ночь: Афера на миллион». Проект стримингового сервиса Peacock собрал внушительный каст: здесь и обладатель почетного «Оскара» Сэмюэль Л. Джексон, и номинанты на заветную статуэтку Тараджи П. Хенсон и Терренс Ховард, и двукратный лауреат «Золотого глобуса» Дон Чидл, и многие другие. Ну а в центре сюжета — ограбление, которое произошло в доме Мухаммеда Али после его победы над Джерри Куорри в 1972 году.

Идеальная пара

Дата выхода: 5 сентября.
Страна: США.
Режиссер: Сюзанна Бир.
В главных ролях: Николь Кидман, Дакота Фаннинг, Ив Хьюсон, Лив Шрайбер, Мэган Фэйхи.

Кадр из сериала «Идеальная пара»
Фото Кадр из сериала «Идеальная пара»

В тот же день на платформе Netflix выйдет сериал «Идеальная пара», снятый по одноименному роману Элин Хильдебранд. Режиссером новинки выступила оскароносная датчанка Сюзанна Бир. Не менее звездным оказался и актерский состав: так, например, главная роль досталась обладательнице «Оскара», «Эмми» и пяти «Золотых глобусов» Николь Кидман. Действие детективной драмы развернется на острове Нантакет, где за несколько часов до пышной свадьбы будет обнаружено тело — и все гости сразу же станут подозреваемыми.

Пингвин

Дата выхода: 8 сентября.
Страна: США.
Режиссер: Крэйг Зобел.
В главных ролях: Колин Фаррелл, Хантер Эмери, Джошуа Битон, Эмили Мид, Риз Койро.

Кадр из сериала «Пингвин»
Фото Кадр из сериала «Пингвин»

Телеканал HBO представит зрителям спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза. Напомним, что картина с Робертом Паттинсоном в главной роли вышла в 2022 году, ну а сериал сосредоточится на одном из антагонистов, а именно на криминальном авторитете Освальде Кобблпоте в исполнении Колина Фаррелла. Уже известно, что «Пингвин» станет связующим звеном между «Бэтменом» и грядущим сиквелом, а критики, которым довелось посмотреть новинку, сравнивают ее с «Кланом Сопрано» и «Лицом со шрамом».

Американская история спорта

Дата выхода: 17 сентября.
Страна: США.
Режиссеры: Пэрис Барклай, Стивен Каналс, Карл Франклин и другие.
В главных ролях: Джош Андрес Ривера, Патрик Шварценеггер, Томас Садоски, Тэмми Бланчард, Норберт Лео Бац.

Кадр из сериала «Американская история спорта»
Фото Кадр из сериала «Американская история спорта»

На стриминговом сервисе Hulu совсем скоро стартует очередная антология в духе «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений», только на этот раз проект, как несложно догадаться по названию, будет посвящен спорту. Главным героем дебютного сезона станет Аарон Эрнандес: чуть больше десяти лет назад он был восходящей звездой NFL, однако в 2013-м ему предъявили обвинения в убийстве полупрофессионального футболиста Одина Ллойда. В ходе расследования выяснилось, что для Эрнандеса это был не первый и не единственный криминальный эпизод.

Это все Агата

Дата выхода: 18 сентября.
Страна: США.
Режиссеры: Ганджа Монтейру, Жаклин Шеффер, Рэйчел Голдберг.
В главных ролях: Кэтрин Хан, Пол Адельштейн, Джо Лок, Обри Плаза, Оквуи Окпоквасили.

Кадр из сериала «Это все Агата»
Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Еще один спин-офф, но на этот раз от Marvel: 18 сентября на Disney+ вернется могущественная ведьма Агата Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан. До этого она уже появлялась в сериале «Ванда/Вижн», а теперь наконец-то получила сольный проект. События новинки развернутся уже после того, как Ванда сняла Аномалию с городка Уэствью. Чтобы вернуть себе силы, Агате придется заручиться поддержкой неожиданных союзников.

Это все Агата сериал: что известно о&nbsp;спин-оффе Ванда Вижн&nbsp;&mdash; когда выйдет. «Это все Агата»: что известно о спин-оффе сериала «Ванда/Вижн»

Сумерки богов

Дата выхода: 19 сентября.
Страна: США, Франция.
Режиссеры: Дэвид Хартман, Джей Олива.
В главных ролях: Стюарт Мартин, Джейми Чон, Джессика Хенвик, Лорен Кохэн, Петер Стромаре.

Кадр из сериала «Сумерки богов»
Фото Кадр из сериала «Сумерки богов»

Любопытный многосерийный проект подготовил Зак Снайдер: в сентябре режиссер «300 спартанцев» и «Лиги справедливости» представит на стриминговом сервисе Netflix анимационный сериал, основанный на скандинавской мифологии. Сам Снайдер выступил сценаристом и исполнительным продюсером проекта, а вот свои голоса персонажам подарили Лорен Кохэн из «Ходячих мертвецов», Кристофер Хивью из «Игры престолов» и другие.

День Шакала

Дата выхода: 7 ноября
Страна: Великобритания.
Режиссеры: Пол Вильшурст, Ану Менон, Брайан Кирк и другие.
В главных ролях: Эдди Редмэйн, Урсула Корберо, Лашана Линч, Бен Холл, Суле Рими.

Кадр из сериала «День Шакала»
Фото Кадр из сериала «День Шакала»

В ноябре выходит сериал для поклонников политических триллеров: на платформе Peacock запланирована премьера «Дня Шакала» — новой экранизации одноименного романа Фредерика Форсайта (полнометражная киноадаптация была снята в 1973 году). Однако стоит отметить, что действие новинки, сосредоточенное на поисках спецслужбами снайпера по прозвищу Шакал, будет перенесено в наши дни. В касте — оскароносный Эдди Редмэйн и звезда «Бумажного дома» Урсула Корберо.

Сенна

Дата выхода: 29 ноября.
Страна: Бразилия.
Режиссеры: Висенте Аморин, Джулия Резенде.
В главных ролях: Габриел Леони, Кая Скоделарио, Мэтт Мелла, Йоханнес Хайнрихс, Джо Херст.

Кадр из сериала «Сенна»
Фото Кадр из сериала «Сенна»

Последней громкой премьерой осени станет спортивный байопик «Сенна», релиз которого состоится на стриминговом сервисе Netflix. В центре сюжета — жизнь и карьера бразильского автогонщика Айртона Сенны, трагически погибшего в аварии на «Гран-при Сан-Марино» 1994 года. Главная роль в сериале досталась уроженцу Рио-де-Жанейро Габриелю Леони. Любопытно, что в прошлом году актер сыграл другого пилота «Формулы-1», а именно испанца Альфонсо де Портаго в фильме «Феррари».

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