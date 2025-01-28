8 отличных фильмов, которые не номинировали на «Оскар»

23 января стало известно, кто же в этом году поборется за Премию Американской академии кинематографических искусств и наук. Среди лидеров по количеству номинаций на «Оскар» — мюзиклы «Эмилия Перес» и «Злая: Сказка о ведьме Запада», драмы «Бруталист» и «Конклав», а также байопик о Бобе Дилане «Совершенный незнакомец». Однако несколько отличных фильмов академики все же проигнорировали. Рассказываем, какие картины остались без единой номинации на «Оскар».

Присяжный номер 2

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Клинт Иствуд.

В главных ролях: Николас Холт, Тони Коллетт, Крис Мессина, Гэбриел Бассо, Зои Дойч.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Присяжный номер два» / реж. Клинт Иствуд / Warner Bros. Pictures

94-летний Клинт Иствуд не сбавляет оборотов: в прошлом году неоднократный обладатель премии «Оскар» выпустил судебную драму «Присяжный номер 2». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 92% от критиков и 91% от зрителей, а издание IndieWire уверено, что новинка могла бы оказаться в таких категориях, как «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль второго плана».

В центре истории — обычный журналист Джастин Кемп, которому предстоит выполнить свой гражданский долг в качестве присяжного по делу об убийстве. На скамье подсудимых — бойфренд покойной. Перед смертью девушка поссорилась с ним в баре на глазах у десятков посетителей и ушла, но парень последовал за ней. Казалось бы, исход очевиден. Только вот Джастин в ту ночь тоже был в том баре...

Плохая девочка

Год: 2024.

Страна: Нидерланды, США.

Режиссер: Халина Рейн.

В главных ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд, Эстер Макгрегор.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Плохая девочка» / реж. Халина Рейн / A24

Удивляет и отсутствие в актерской категории Николь Кидман. Именно роль в «Плохой девочке» принесла актрисе «Кубок Вольпи» Венецианского кинофестиваля, а позднее — номинацию на «Золотой глобус». Напомним, что в копилке звезды — пять попыток получить «Оскар», одна из которых — в 2003 году за драму «Часы» — обернулась победой.

Напомним, что на экране Кидман перевоплотилась в успешную бизнесвумен, которая возглавляет компанию, занимающуюся автоматизацией доставки. Дома ее ждет муж, театральный режиссер, и две дочери. Идеальная, на первый взгляд, семья. Но когда в офисе появляется молодой стажер Сэмюэль, Роми поддается соблазну и с головой погружается в новые отношения.

Блиц

Год: 2024.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Стив МакКуин.

В главных ролях: Сирша Ронан, Харрис Дикинсон, Бенжамен Клементен, Кэти Берк, Пол Уэллер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Блиц» / реж. Стив МакКуин / Apple TV+

«Блиц» — новая работа оскароносного Стива МакКуина — переносит зрителей в Лондон времен Второй мировой войны. Главная героиня ленты Рита растит сына Джорджа в одиночку (отца мальчика, который был выходцем из Африки, депортировали), поэтому при первой возможности отправляет его в эвакуацию. Расставание с мамой и дедушкой дается мальчику нелегко — и он решает сбежать обратно в Лондон.

Еще до премьеры фильму прочили активное участие в наградном сезоне, но особенно выделяли Сиршу Ронан. Напомним, что свою первую номинацию на «Оскар» ирландка получила в 14 лет («Искупление», к слову, тоже было военной драмой), а всего к 30 годам она претендовала на главную кинонаграду уже четыре раза. Однако в этом году актриса осталась с пустыми руками.

Выгон

Год: 2024.

Страна: Великобритания, Германия.

Режиссер: Нора Фингшайдт.

В главных ролях: Сирша Ронан, Фрея Эванс, Паапа Эссьеду, Шеймус Диллэйн, Дэвид Гаррик.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Выгон» / реж. Нора Фингшайдт / StudioCana

Экранизация автобиографического романа Эми Липтрот — это второй фильм 2024 года, за который Сирше Ронан прочили если не победу, то хотя бы номинацию на «Оскар». Но в отличие от «Блица» у «Выгона» есть небольшие шансы на менее значимые награды: так, например, в копилке картины — две номинации на BAFTA («Лучший британский фильм», «Лучшая актриса»). Имена победителей станут известны 16 февраля.

Действие ленты разворачивается на Оркнейских островах к северо-востоку от Шотландии. Именно там родилась и выросла главная героиня Рона. И туда она возвращается после нескольких лет жизни в Лондоне, где она начала злоупотреблять алкоголем и была вынуждена обратиться за профессиональной помощью. В окружении дикой природы женщина надеется прийти к выздоровлению.

Претенденты

Год: 2024.

Страна: Италия, США.

Режиссер: Лука Гуаданьино.

В главных ролях: Майк Фейст, Джош О'Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Шейн Т Харрис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Претенденты» / реж. Лука Гуаданьино / Metro-Goldwyn-Mayer:

Спортивную мелодраму «Претенденты» можно представить в режиссерской или сценарной категории, но главным сюрпризом оказалось отсутствие фильма в номинации «Лучший саундтрек». Двукратные обладатели премии «Оскар» Трент Резнор и Аттикус Росс считались фаворитами музыкальной категории, а на минувшем «Золотом глобусе» одержали победу именно с «Претендентами».

В центре истории — трое теннисистов: перспективная спортсменка Таши Дункан и лучшие друзья Арт Дональдсон и Патрик Цвейг. Таши встречается с Патриком, но после серьезной травмы бросает спорт, выходит замуж за Арта и становится его наставницей. На очередном турнире Патрику и Арту предстоит сразиться на корте, а за его пределами Таши пытается разобраться в своей личной жизни.

Фуриоса: Хроники Безумного Макса

Год: 2024.

Страна: Австралия, США.

Режиссер: Джордж Миллер.

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Элайла Браун, Том Берк, Нэйтан Джонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» / реж. Джордж Миллер / Warner Bros. Pictures

Девять лет назад постапокалиптический блокбастер «Безумный Макс: Дорога ярости» заработал десять номинаций на «Оскар» (в том числе в категории «Лучший фильм») и одержал победу в шести из них. Приквелу картины, сосредоточившемуся на предыстории Фуриосы, этот успех повторить не удалось. Лента не только провалилась в прокате, но и осталась без единой номинации — даже в технических категориях.

При этом у фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» в целом неплохие отзывы (90% от критиков и 88% от зрителей на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes), ну а зрители наконец-то узнали, как бесстрашная воительница познакомилась с Несмертным Джо и при каких обстоятельствах потеряла руку.

Все, что кажется нам светом

Премьера в России: 6 марта.

Год: 2024.

Страна: Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Швейцария, США, Бельгия.

Режиссер: Паял Кападиа.

В главных ролях: Кани Кусрути, Дивья Прабха, Чхая Кадам, Мадху Раджа.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Все, что кажется нам светом» / реж. Паял Кападиа / Mozinet

В международной категории удивляет отсутствие индийской драмы «Все, что кажется нам светом». На Каннском кинофестивале фильм получил Гран-при жюри и премию Французской ассоциации киноискусства, а на «Золотом глобусе» был представлен сразу в двух номинациях — «Лучший режиссер» и «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет картины разворачивается вокруг двух индианок, работающих медсестрами в Мумбаи. Прабху выдали замуж по договоренности, но ее супруг уехал на заработки в Европу и почти с ней не общается, а Ану тайно встречается с мусульманином, что подвергается осуждению.

Шоугерл

Премьера в России: 13 марта.

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Джиа Коппола.

В главных ролях: Памела Андерсон, Бренда Сонг, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста, Джейми Ли Кертис.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Шоугерл» / реж. Джиа Коппола / Roadside Attractions

Драма «Шоугерл» ознаменовала возвращение Памелы Андерсон на большие экраны. В свое время подобный ренессанс случился и у Брендана Фрейзера, который заработал «Оскар» за фильм «Кит». Неудивительно, что многие ждали повторения истории, тем более что за главную роль в картине актриса уже была отмечена номинацией на «Золотой глобус».

В ленте, которую сняла внучка Фрэнсиса Форда Копполы, Памела Андерсон перевоплотилась в танцовщицу Шелли. Вот уже тридцать лет женщина выступает в Лас-Вегасе, но однажды Шелли и ее коллеги узнают, что через две недели их шоу закроется навсегда.