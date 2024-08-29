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Какие фильмы выйдут в кино осенью 2024: премьеры в российских кинотеатрах
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

6 мин.

10 фильмов, которые выйдут в российский прокат этой осенью

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора»
Фото Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Ученик»
Фото Кадр из фильма «Ученик»
Кадр из фильма «Анора»
Фото Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Время жить»
Фото Кадр из фильма «Время жить»
Кадр из фильма «Ли»
Фото Кадр из фильма «Ли»
Кадр из фильма «Еретик»
Фото Кадр из фильма «Еретик»
Кадр из фильма «Конклав»
Фото Кадр из фильма «Конклав»
Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3»
Фото Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3»
Кадр из фильма «Субстанция»
Фото Кадр из фильма «Субстанция»
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Фото Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Кадр из фильма «Другой человек»
Фото Кадр из фильма «Другой человек»
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Несмотря на уход крупных голливудских студий, в отечественных кинотеатрах по-прежнему можно найти интересные новинки. Так, например, этой осенью в официальный прокат выйдут лауреаты и участники Каннского кинофестиваля, мелодрама с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, новая часть о приключениях медвежонка Паддингтона и многое другое. Но обо всем по порядку!

Топ смешных комедий. 15 комедий на любой вкус. Они точно поднимут настроение

Субстанция

Год: 2024
Страна: Великобритания, США, Франция
Режиссер: Корали Фаржа
В главных ролях: Маргарет Куолли, Деми Мур, Деннис Куэйд, Уго Диего Гарсия, Пепе Балдеррама
Дата премьеры в РФ: 19 сентября

Кадр из фильма «Субстанция»
Фото Кадр из фильма «Субстанция»

В этом году боди-хоррор француженки Корали Фаржа был отмечен призом Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. В центре сюжета — 50-летняя Элизабет Спаркл, которая является лицом популярного фитнес-шоу. Когда ее собираются заменить на более юную телеведущую, женщина решает принять некий препарат, который должен ее омолодить, но у такого преображения есть своя цена.

Граф Монте-Кристо

Год: 2024
Страна: Франция, Бельгия
Режиссеры: Александр де Ла Пательер, Матье Делапорт
В главных ролях: Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье, Лоран Лафитт
Дата премьеры в РФ: 19 сентября

Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Фото Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»

В сентябре в кинотеатрах можно будет оценить очередную экранизацию великого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». На сей раз в Эдмона Дантеса, который стал жертвой заговора и провел в заточении в замке Иф целых 14 лет, перевоплотится французский актер Пьер Нинэ. Лауреат национальной премии «Сезар» знаком зрителям по таким лентам, как «Франц», «Обещание на рассвете» и «Черный ящик».

Другой человек

Год: 2024
Страна: США
Режиссер: Аарон Шимберг
В главных ролях: Себастиан Стэн, Рената Реинсве, Адам Пирсон, Майлз Дж. Джексон, Патрик Ванг
Дата премьеры в РФ: 3 октября

Кадр из фильма «Другой человек»
Фото Кадр из фильма «Другой человек»

В октябре на экраны выйдет черная комедия, которая в рамках Берлинского кинофестиваля принесла Себастиану Стэну — звезде киновселенной Marvel — Серебряного медведя за лучшую мужскую роль. По сюжету молодой актер Эдвард соглашается на пластическую операцию, которая кардинально меняет его облик. Однако идеальная внешность не приносит мужчине удовлетворения, к тому же его прошлое неожиданно становится темой новой пьесы, которую вот-вот представят на театральной сцене.

Анора

Год: 2024
Страна: США.
Режиссер: Шон Бэйкер
В главных ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян
Дата премьеры в РФ: 17 октября

Кадр из фильма «Анора»
Фото Кадр из фильма «Анора»

Американский фильма «Анора» может похвастаться не только Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля, но и знакомыми лицами в касте: среди них — наши соотечественники Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед») и Юра Борисов («Мир! Дружба! Жвачка!»). В центре истории — стриптизерша узбекского происхождения Анора, которая соглашается выйти замуж за сына олигарха Ваню. Разумеется, его родители против такого союза, и поездка молодых людей в Лас-Вегас превращается в настоящее приключение.

Ученик

Год: 2024
Страна: Канада, Дания, Ирландия
Режиссер: Али Аббаси
В главных ролях: Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова, Мартин Донован, Катрин МакНалли
Дата премьеры в РФ: 24 октября

Кадр из фильма «Ученик»
Фото Кадр из фильма «Ученик»

Еще один фильм с Себастианом Стэном, который осенью выйдет в российский прокат — это байопик «Ученик», центральным персонажем которого станет Дональд Трамп. Действие новинки развернется в то время, когда тот был еще начинающим бизнесменом, торгующим недвижимостью на Манхэттене. Наставником главного героя на пути к завоеванию Нью-Йорка становится одиозный адвокат Рой Кон.

Время жить

Год: 2024
Страна: Франция, Великобритания
Режиссер: Джон Краули
В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Ифа Хайндс, Адам Джеймс, Дуглас Ходж
Дата премьеры в РФ: 31 октября

Кадр из фильма «Время жить»
Фото Кадр из фильма «Время жить»

За мелодраматический жанр этой осенью будут отвечать Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью. Номинанты на премию «Оскар» вместе снялись в картине «Время жить»: случайное столкновение (Альмут буквально сбила Тобиаса) навсегда меняет жизни молодых людей. Романтическая история перерастает в семейную идиллию, но все омрачает новость о тяжелой болезни главной героини. Удастся ли паре справиться с таким бременем? Скоро узнаем!

Ли

Год: 2023
Страна: Великобритания, США, Норвегия, Австралия, Ирландия, Сингапур
Режиссер: Эллен Керас
В главных ролях: Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Энди Сэмберг, Джош О'Коннор, Андреа Райзборо
Дата премьеры в РФ: 7 ноября

Кадр из фильма «Ли»
Фото Кадр из фильма «Ли»

Байопик «Ли» впервые увидел свет еще осенью прошлого года: в сентябре 2023-го его представили зрителям на кинофестивале в Торонто, но до широкого проката он добрался только сейчас. На экране оскароносная Кейт Уинслет перевоплотится в легендарную Ли Миллер: во время Второй мировой войны бывшая модель с обложки Vogue переквалифицировалась в фотокорреспондента. Именно Миллер удалось заснять освобождение Парижа, а также концлагерей Бухенвальд и Дахау.

Еретик

Год: 2024
Страна: США
Режиссеры: Скотт Бек, Брайан Вудс
В главных ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Эль МакКиннон, Стефани Лавин
Дата премьеры в РФ: 14 ноября

Кадр из фильма «Еретик»
Фото Кадр из фильма «Еретик»

Любителям хорроров стоит присмотреться к картине «Еретик», который доберется до российских кинотеатров в ноябре. По сюжету две представительницы мормонских миссионеров оказываются со своей миссией на пороге безобидного на первый взгляд джентльмена. Однако совсем скоро они оказываются в хитроумной ловушке, которая должна испытать их веру. Чтобы выбраться, девушкам предстоит пройти серию изощренных испытаний.

Конклав

Год: 2024
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Эдвард Бергер
В главных ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Брайан Ф. О'Бирн
Дата премьеры в РФ: 21 ноября

Кадр из фильма «Конклав»
Фото Кадр из фильма «Конклав»

Драматическому триллеру о политических интригах в Ватикане уже прочат несколько номинаций на «Оскар», как минимум — в актерских категориях. Главной звездой новинки должен стать британец Рэйф Файнс: обладатель премии BAFTA за ленту «Список Шиндлера» и звезда киносаги о Гарри Поттере предстанет на экране в образе кардинала Ломели, занятого поисками преемника Папы Римского. Разумеется, в процессе он обнаружит так называемые скелеты в шкафу.

Приключения Паддингтона 3

Год: 2024
Страна: Великобритания, Франция
Режиссер: Дагал Уилсон
В главных ролях: Бен Уишоу, Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Джим Бродбент
Дата премьеры в РФ: 28 ноября

Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3»
Фото Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3»

Спустя семь лет в кинотеатры возвращается медвежонок Паддингтон! На сей раз полюбившийся многим зрителям персонаж наконец-то поедет в гости к тетушке Люси на родину в Перу. Сопровождать его будет приемная семья Браунов — и всем им предстоит опасное путешествие по Амазонке, ведь именно туда отправилась Люси, и теперь никто не может ее найти.

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