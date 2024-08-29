10 фильмов, которые выйдут в российский прокат этой осенью
Несмотря на уход крупных голливудских студий, в отечественных кинотеатрах по-прежнему можно найти интересные новинки. Так, например, этой осенью в официальный прокат выйдут лауреаты и участники Каннского кинофестиваля, мелодрама с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, новая часть о приключениях медвежонка Паддингтона и многое другое. Но обо всем по порядку!
Субстанция
Год: 2024
Страна: Великобритания, США, Франция
Режиссер: Корали Фаржа
В главных ролях: Маргарет Куолли, Деми Мур, Деннис Куэйд, Уго Диего Гарсия, Пепе Балдеррама
Дата премьеры в РФ: 19 сентября
В этом году боди-хоррор француженки Корали Фаржа был отмечен призом Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. В центре сюжета — 50-летняя Элизабет Спаркл, которая является лицом популярного фитнес-шоу. Когда ее собираются заменить на более юную телеведущую, женщина решает принять некий препарат, который должен ее омолодить, но у такого преображения есть своя цена.
Граф Монте-Кристо
Год: 2024
Страна: Франция, Бельгия
Режиссеры: Александр де Ла Пательер, Матье Делапорт
В главных ролях: Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье, Лоран Лафитт
Дата премьеры в РФ: 19 сентября
В сентябре в кинотеатрах можно будет оценить очередную экранизацию великого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». На сей раз в Эдмона Дантеса, который стал жертвой заговора и провел в заточении в замке Иф целых 14 лет, перевоплотится французский актер Пьер Нинэ. Лауреат национальной премии «Сезар» знаком зрителям по таким лентам, как «Франц», «Обещание на рассвете» и «Черный ящик».
Другой человек
Год: 2024
Страна: США
Режиссер: Аарон Шимберг
В главных ролях: Себастиан Стэн, Рената Реинсве, Адам Пирсон, Майлз Дж. Джексон, Патрик Ванг
Дата премьеры в РФ: 3 октября
В октябре на экраны выйдет черная комедия, которая в рамках Берлинского кинофестиваля принесла Себастиану Стэну — звезде киновселенной Marvel — Серебряного медведя за лучшую мужскую роль. По сюжету молодой актер Эдвард соглашается на пластическую операцию, которая кардинально меняет его облик. Однако идеальная внешность не приносит мужчине удовлетворения, к тому же его прошлое неожиданно становится темой новой пьесы, которую вот-вот представят на театральной сцене.
Анора
Год: 2024
Страна: США.
Режиссер: Шон Бэйкер
В главных ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян
Дата премьеры в РФ: 17 октября
Американский фильма «Анора» может похвастаться не только Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля, но и знакомыми лицами в касте: среди них — наши соотечественники Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед») и Юра Борисов («Мир! Дружба! Жвачка!»). В центре истории — стриптизерша узбекского происхождения Анора, которая соглашается выйти замуж за сына олигарха Ваню. Разумеется, его родители против такого союза, и поездка молодых людей в Лас-Вегас превращается в настоящее приключение.
Ученик
Год: 2024
Страна: Канада, Дания, Ирландия
Режиссер: Али Аббаси
В главных ролях: Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова, Мартин Донован, Катрин МакНалли
Дата премьеры в РФ: 24 октября
Еще один фильм с Себастианом Стэном, который осенью выйдет в российский прокат — это байопик «Ученик», центральным персонажем которого станет Дональд Трамп. Действие новинки развернется в то время, когда тот был еще начинающим бизнесменом, торгующим недвижимостью на Манхэттене. Наставником главного героя на пути к завоеванию Нью-Йорка становится одиозный адвокат Рой Кон.
Время жить
Год: 2024
Страна: Франция, Великобритания
Режиссер: Джон Краули
В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Ифа Хайндс, Адам Джеймс, Дуглас Ходж
Дата премьеры в РФ: 31 октября
За мелодраматический жанр этой осенью будут отвечать Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью. Номинанты на премию «Оскар» вместе снялись в картине «Время жить»: случайное столкновение (Альмут буквально сбила Тобиаса) навсегда меняет жизни молодых людей. Романтическая история перерастает в семейную идиллию, но все омрачает новость о тяжелой болезни главной героини. Удастся ли паре справиться с таким бременем? Скоро узнаем!
Ли
Год: 2023
Страна: Великобритания, США, Норвегия, Австралия, Ирландия, Сингапур
Режиссер: Эллен Керас
В главных ролях: Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Энди Сэмберг, Джош О'Коннор, Андреа Райзборо
Дата премьеры в РФ: 7 ноября
Байопик «Ли» впервые увидел свет еще осенью прошлого года: в сентябре 2023-го его представили зрителям на кинофестивале в Торонто, но до широкого проката он добрался только сейчас. На экране оскароносная Кейт Уинслет перевоплотится в легендарную Ли Миллер: во время Второй мировой войны бывшая модель с обложки Vogue переквалифицировалась в фотокорреспондента. Именно Миллер удалось заснять освобождение Парижа, а также концлагерей Бухенвальд и Дахау.
Еретик
Год: 2024
Страна: США
Режиссеры: Скотт Бек, Брайан Вудс
В главных ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Эль МакКиннон, Стефани Лавин
Дата премьеры в РФ: 14 ноября
Любителям хорроров стоит присмотреться к картине «Еретик», который доберется до российских кинотеатров в ноябре. По сюжету две представительницы мормонских миссионеров оказываются со своей миссией на пороге безобидного на первый взгляд джентльмена. Однако совсем скоро они оказываются в хитроумной ловушке, которая должна испытать их веру. Чтобы выбраться, девушкам предстоит пройти серию изощренных испытаний.
Конклав
Год: 2024
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Эдвард Бергер
В главных ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Брайан Ф. О'Бирн
Дата премьеры в РФ: 21 ноября
Драматическому триллеру о политических интригах в Ватикане уже прочат несколько номинаций на «Оскар», как минимум — в актерских категориях. Главной звездой новинки должен стать британец Рэйф Файнс: обладатель премии BAFTA за ленту «Список Шиндлера» и звезда киносаги о Гарри Поттере предстанет на экране в образе кардинала Ломели, занятого поисками преемника Папы Римского. Разумеется, в процессе он обнаружит так называемые скелеты в шкафу.
Приключения Паддингтона 3
Год: 2024
Страна: Великобритания, Франция
Режиссер: Дагал Уилсон
В главных ролях: Бен Уишоу, Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Джим Бродбент
Дата премьеры в РФ: 28 ноября
Спустя семь лет в кинотеатры возвращается медвежонок Паддингтон! На сей раз полюбившийся многим зрителям персонаж наконец-то поедет в гости к тетушке Люси на родину в Перу. Сопровождать его будет приемная семья Браунов — и всем им предстоит опасное путешествие по Амазонке, ведь именно туда отправилась Люси, и теперь никто не может ее найти.