От «Голодных игр» до «Дюны»: 8 фильмов, которые претендуют на «Грэмми»

2 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 67-я церемония вручения премии «Грэмми». По традиции за главную музыкальную награду поборются не только популярные исполнители — несколько категорий отведены саундтрекам к фильмам и сериалам. Рассказываем, какие полнометражные картины могут получить заветную статуэтку в этом году.

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

Год: 2023.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс.

В главных ролях: Том Блайт, Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж, Хантер Шафер, Джош Андрес Ривера.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» / реж. Фрэнсис Лоуренс / Lionsgate Films:

Приквел франшизы «Голодные игры», вышедший с подзаголовком «Баллада о змеях и певчих птицах», рассказал зрителям о юности Кориолана Сноу. До того как стать деспотичным президентом Панэма, молодой человек участвовал в 10-х Голодных играх в качестве наставника Люси Грей Бэйрд из Дистрикта 12.

Неудивительно, что фильм, главная героиня которого занимается музыкой, претендует на «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». За победу поборется трек Can't Catch Me Now. Одним из его соавторов выступила поп-звезда Оливия Родриго.

Смерч 2

Год: 2024.

Страна: Япония, США.

Режиссер: Ли Айзек Чун.

В главных ролях: Дейзи Эдгар-Джонс, Глен Пауэлл, Энтони Рамос, Брэндон Переа, Мора Тирни.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Смерч 2» / реж. Ли Айзек Чун / Universal Pictures:

Среди соперников «Голодных игр» — фильм-катастрофа «Смерч 2», который повествует о студентке-метеорологе Кейт Картер. Девушка изобрела способ борьбы с торнадо, но попытка протестировать его обернулась трагедией. Несколько лет спустя Кейт объединяется с популярным охотником за торнадо Тайлером Оуэнсом, чтобы предотвратить мощный смерч.

Стоит отметить, что в копилке картины есть номинация на «Золотой глобус» в новой категории «Кинематографические и кассовые достижения».

Дэдпул и Росомаха

Год: 2024.

Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада.

Режиссер: Шон Леви.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» / реж. Шон Леви / Marvel Studios:

Среди номинантов на «Грэмми» нашлось место и для блокбастеров из киновселенной Marvel. Речь идет про фильм «Дэдпул и Росомаха», который заявлен в категории «Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком для визуальных медиа».

Кстати, история о похождениях наемника Уэйда Уилсона и мутанта Джеймса Хоулетта тоже претендовала на «Золотой глобус» в номинации «Кинематографические и кассовые достижения». Напомним, что по итогам 2024 года супергеройская картина стала вторым самым кассовым фильмом в прокате.

Солтберн

Год: 2023.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Эмиральд Феннел.

В главных ролях: Барри Кеоган, Джейкоб Элорди, Арчи Мадекве, Розамунд Пайк, Элисон Оливер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Солтберн» / реж. Эмиральд Феннел / Amazon MGM Studios:

Соревноваться «Дэдпулу и Росомахе» предстоит с нашумевшей лентой «Солтберн», которая может похвастаться двумя номинациями на «Золотой глобус» и пятью номинациями на премию Британской академии кино и телевидения.

Напомним, что в центре сюжета — невзрачный новичок Оливер Квик. Знакомство с популярным студентом Феликсом кардинально меняет жизнь молодого человека: получив приглашение провести лето в семейном поместье, Оливер попадает в высший свет, и, чтобы закрепиться в нем, он готов на все.

Цвет пурпурный

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Блитц Базавуле.

В главных ролях: Тараджи П. Хенсон, Даниэль Брукс, Колман Доминго, Кори Хокинс, H.E.R.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Цвет пурпурный» / реж. Блитц Базавуле / Warner Bros. Pictures:

Музыкальную драму «Цвет пурпурный» можно найти сразу в двух номинациях — «Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком для визуальных медиа» и «Лучший саундтрек для визуальных медиа».

В прошлом году экранизация одноименного романа Элис Уокер, сосредоточенная на жизни нескольких афроамериканок на юге США в начале ХХ века, была отмечена номинациями на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию гильдии актеров.

Претенденты

Год: 2024.

Страна: Италия, США.

Режиссер: Лука Гуаданьино.

В главных ролях: Майк Фейст, Джош О'Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Шейн Т Харрис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Претенденты» / реж. Лука Гуаданьино / Metro-Goldwyn-Mayer:

Фаворитами категории «Лучший саундтрек для визуальных медиа» можно смело назвать Трента Резнора и Аттикуса Росса. За спортивную драму «Претенденты» двукратные обладатели «Оскара» («Социальная сеть», «Душа») уже получили «Золотой глобус».

Сюжет «Претендентов» вращается вокруг многообещающей теннисистки Таши Дункан, которая после травмы уходит из спорта и становится тренером своего мужа — Арта Дональдсона. На предстоящем турнире ему предстоит выйти на корт против Патрика Цвейга: когда-то они были близкими друзьями, а Таши и вовсе сначала выбрала Патрика.

Американское чтиво

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Корд Джефферсон.

В главных ролях: Джеффри Райт, Эрика Александр, Стерлинг К. Браун, Лесли Аггамс, Джон Ортис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Американское чтиво» / реж. Корд Джефферсон / Metro-Goldwyn-Mayer:

В прошлом году композитор Лаура Карпман была отмечена номинацией на «Оскар» в категории «Лучший саундтрек». Победа тогда досталась «Оппенгеймеру». А Лауре с драмеди «Американское чтиво» в этом году предстоит побороться за «Грэмми».

К слову, один «Оскар» в копилке картины все же есть. Речь идет о категории «Лучший адаптированный сценарий». Киноакадемикам пришлась по вкусу история о темнокожем писателе, который шутки ради написал книгу, полную стереотипов об афроамериканцах. Роман, выпущенный анонимно, неожиданно для всех стал бестселлером.

Дюна: Часть вторая

Год: 2024.

Страна: США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия.

Режиссер: Дени Вильнев.

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая» / реж. Дени Вильнев / Warner Bros. Pictures

Еще одно звездное имя среди номинантов — это, конечно же, Ханс Циммер. Музыку двукратного обладателя «Оскара» («Король Лев», «Дюна») можно услышать в таких фильмах, как «Гладиатор», «Перл-Харбор», «Интерстеллар», «Дюнкерк», а также в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.

Кстати, лента «Темный рыцарь» принесла Циммеру одну из четырех статуэток «Грэмми». На сей раз титулованный композитор поборется за награду с сиквелом «Дюны». Сама картина в этом году претендовала на два «Золотых глобуса», но в категории «Лучший фильм (драма)» ее обошел «Бруталист», а в категории «Лучший саундтрек» — «Претенденты».