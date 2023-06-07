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Сегодня, 21:00

Как сейчас выглядят актеры фильма «Бумер»

Анастасия Серебренникова
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Владимир Вдовиченков

Криминальная драма «Бумер» стала настоящей легендой российского кинематографа. В 2003 году этот фильм Петра Буслова завоевал сердца миллионов зрителей и принес своим создателям огромный успех.

Сегодня, спустя более 20 лет после премьеры, мы решили взглянуть на то, как изменились главные актеры фильма. В этой статье расскажем, как сейчас выглядят и чем занимаются Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Сергей Горобченко и Максим Коновалов.

Сергей Горобченко

Роль Пети «Рамы» в «Бумере» сделала Сергея Горобченко знаменитым. «Это был знаковый фильм, и он прошелся по нашим судьбам достаточно серьезно, можно сказать, проехался... Тогда никто даже мечтать не мог, что возможен такой успех. Мы работали с полной самоотдачей, не думая о деньгах», — сказал актер в одном из интервью.

Сергей Горобченко

После съемок «Бумера» Сергей пытался продолжить карьеру в США, однако почувствовал себя там чужим и вернулся. Горобченко снялся в более 100 фильмов и сериалов. Например, сыграл главную роль в телесериале «Место под солнцем», а также принимал участие в создании сериалов «Офицеры» и «Братья Карамазовы».

Сергей — многодетный отец: актер воспитывает восемь детей. В 2008 году он женился на Полине Невзоровой — дочери известного журналиста, которая стала матерью семерых его детей.

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Андрей Мерзликин

Как и для Сергея Горобченко, для Андрея Мерзликина «Бумер» стал настоящим прорывом в фильмографии. После этого он продолжил карьеру, снялся в «Утомленных солнцем — 2», кинолентах «Брестская крепость» и «Борис Годунов». За роль царя Бориса Мерзликин получил престижную премию «Ника». В 2018 году ему присвоили звание заслуженного артиста.

Андрей Мерзликин

Сейчас Андрей Мерзликин активно снимается в фильмах и сериалах, на его счету более 120 ролей в разных проектах. Так, в 2020 году актер снялся в главной роли в российском фолк-хорроре «Территория», повествующем о мифологии Пермского края и коми-пермяцких традициях.

В 33 года актер женился на психологе Анне Осокиной. Пара воспитывает четверых детей, а сам Мерзликин считает себя домашним и семейным человеком.

Владимир Вдовиченков

После окончания учебы во ВГИК Владимир Вдовиченков снялся в легендарном сериале «Бригада», после успеха которого он появился и в «Бумере». В 2014 году актер получил множество наград, в том числе и престижный «Золотой глобус» за главную роль в картине «Левиафан».

Владимир Вдовиченков

Владимиру Вдовиченкову удается «держать планку» и сниматься во множестве фильмов и сериалов на протяжении уже 20 лет. В феврале 2021 года актер получил главную роль в комедии «Батя», а в 2022 году сыграл министра спорта СССР в фильме «Чемпион мира».

Актер был женат пять раз. Сейчас его супругой является коллега по «Левиафану» Елена Лядова, свадьба с которой состоялась в 2015 году. В социальных сетях Владимир регулярно размещает счастливые фотографии с возлюбленной.

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Максим Коновалов

В начале съемок «Бумера» Максим Коновалов был утвержден на роль первым из главных актеров. За воплощение образа Лехи «Киллы» актер получил премию «Золотой перстень». После окончания съемок «Бумера» Максим получал как эпизодические, так и главные роли в других проектах. Молодое поколение знает его по роли хоккеиста Емельяна Палкина в сериале «Папины дочки».

Максим Коновалов

В 2007 году Коновалов на съемках познакомился с кастинг-директором Светланой Трубанчук, которая сейчас работает его менеджером. Пара воспитывает троих детей и, судя по фотографиям в социальных сетях, Светлана и Максим очень счастливы.

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