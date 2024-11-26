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Извне 3 сезон: обзор — чем закончился сериал, суть финала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

4 мин.

Зомби или ангелы? Чем закончился 3-й сезон сериала «Извне»

Алена Соколова
Автор
Кадр из 3-го сезона сериала «Извне», реж. Джек Бендер / MGM+
Фото Кадр из 3-го сезона сериала «Извне», реж. Джек Бендер / MGM+
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Сериал «Извне» продолжает оставаться головоломкой для зрителей даже после финала третьего сезона. Несмотря на то что сценаристы ответили на часть основных вопросов, линии большинства героев остаются открытыми и очевиден задел на следующие эпизоды. Рассказываем, что показали в финале проекта и стоит ли смотреть третий сезон.

О чем сериал «Извне»

Все начинается с того, что группа людей едет через лес. Дорогу на трассе им преграждает упавшее дерево — приходится искать путь в объезд. Примерно так появляются практически все герои сериала, потому что объездная тропа приводит их в город Фромвилль, из которого невозможно выбраться.

Постепенно год за годом город обрастает инфраструктурой. Здесь уже есть мотель, кафе и даже свой шериф, но нет самого главного — счастья. Каждую ночь город атакуют монстры, похожие то ли на мистических чудищ, то ли на зомби. Единственный шанс спастись от них — спрятаться в любом доме и по возможности обложиться защитными талисманами. Отдаленно напоминает «Сайлент-Хилл» с его сиреной, правда?

Сериал &laquo;Извне&raquo;, третий сезон: обзор старта и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Еще больше жути и монстров: как стартовал третий сезон сериала «Извне»

На протяжении трех сезонов герои ищут ответы на вопросы, начиная от злободневного «Как уничтожить монстров?» и заканчивая сакральным «Почему мы все здесь застряли?». Параллельно создатели дают зрителям подсказки: то покажут странные чучела в лесу, то детские рисунки, то самих детей, явно молящих о спасении. Что-то здесь не так, но ни один из героев до третьего сезона не может наткнуться на здравое объяснение происходящего. Вероятно, благодаря этому сериал понравится любителям теорий заговора: проект заставляет перебирать в голове самые безумные версии.

Кадр из 3-го сезона сериала «Извне», реж. Джек Бендер / MGM+
Фото Кадр из 3-го сезона сериала «Извне», реж. Джек Бендер / MGM+

Чем закончился 3 сезон сериала «Извне»

Осторожно: в этой главе есть спойлеры.

В финале сезона появляется новый герой-антагонист — Мальчик в Желтом. В нем можно рассмотреть демонические черты в противовес Мальчику в Белом, который пытается помочь героине по имени Табита всех спасти и явно отсылает к ангелам. Выясняется, что жители Фромвилля действительно оказались в городе не случайно — всему виной их прошлые жизни. Все герои — реинкарнации людей с непростой судьбой. Та же Табита была Мирандой — женой отца Виктора, а вот новоприбывший полицейский в конце сезона очень похожа на погибшую супругу шерифа Бойда.

Каждый должен завершить дело, которое стоит за его прошлым. На фоне всего этого сценаристы разворачивают почти библейскую историю, где Табита с ее мужем — как Адам и Ева. А Мальчик в Желтом предстает в качестве Сатаны, которому бывшие фромвилльчане отдали души своих детей. С этой точки зрения история с беременностью Фатимы тоже становится понятной — вспомните Лилит и рождение антихриста. Как избавиться от Сатаны и снять проклятие перерождений — вопросы, которые предстоит решать в следующем сезоне.

Кадр из 3-го сезона сериала «Извне», реж. Джек Бендер / MGM+
Фото Кадр из 3-го сезона сериала «Извне», реж. Джек Бендер / MGM+

Каким получился финал третьего сезона сериала «Извне»

Жуткие сцены с перерождением монстров смешиваются с человеческими драмами, подчеркивая хрупкость обычной жизни в экстремальных условиях. Несмотря на страх, горожане продолжают общаться с близкими, любят, прощаются, дружат так, как будто над ними не стоит еженощная угроза.

В проекте получается интересная смесь религиозных отсылок и зомби-апокалипсиса и чем ближе финал, тем жестче происшествия в городе. Смерть ступает за смертью, не давая героям отдышаться, контраст между бытовыми проблемами днем и судьбоносными ночью приковывает к экрану и заставляет смотреть эпизод за эпизодом. Тут видна опытная рука создателей «Остаться в живых».

Кадр из 3-го сезона сериала «Извне», реж. Джек Бендер / MGM+
Фото Кадр из 3-го сезона сериала «Извне», реж. Джек Бендер / MGM+

Стоит ли смотреть третий сезон сериала «Извне»

Критики отмечают, что сериал блестяще удерживает внимание за счет гнетущей атмосферы и мощной игры актеров. Однако отсутствие ответов на главные вопросы раздражает часть аудитории. Не каждый готов смотреть 30 серий, не понимая, что происходит.

Но если вы любите пощекотать себе нервы, покататься на эмоциональных качелях и поломать голову над головоломками — глянуть можно. По крайней мере вы получите удовольствие от музыкального сопровождения, приятной цветокоррекции картинки и споров с друзьями о том, чем все закончится.

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