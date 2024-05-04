Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Известные актеры которые снимались в звездных войнах
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

4 мин.

8 известных актеров, которых вы могли не заметить в «Звездных войнах»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»
Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 4 мая, поклонники культовой фантастической саги отмечают День «Звездных войн». Дата неофициального праздника была выбрана из-за созвучия знаменитой фразы «Да пребудет с тобой сила» (May the Force be with you) со словосочетанием «четвертое мая» (May, the fourth). По такому случаю собрали несколько знаменитостей, которые засветились во франшизе в настолько крошечных ролях, что вы могли их даже не заметить.

Содержание статьи
Скрыть

Трилогия приквелов

Кира Найтли

Британская актриса Кира Найтли — звезда саги «Пираты Карибского моря» и двукратная номинантка на «Оскар» — получила роль в «Скрытой угрозе» благодаря внешнему сходству с Натали Портман. Найтли перевоплотилась в служанку по имени Сабе, которая выступила двойником Падме Амидалы.

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза»

Многие зрители были уверены, что обе роли сыграла Портман. Поговаривают, что на съемках девушек не могли различить даже собственные матери.

Проекты из&nbsp;вселенной &laquo;Звездных войн&raquo;. Какие проекты из вселенной «Звездных войн» стоит ждать в 2024 году

София Коппола

Сейчас София Коппола известна как режиссер (в активе дочери Фрэнсиса Форда Копполы — «Оскар», «Золотой глобус», «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и другие награды), однако свою кинокарьеру она начинала в качестве актрисы.

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза»

Как и Кира Найтли, София сыграла одну из служанок Падме Амидалы (на фото — крайняя справа). Любопытно, что премьера ее режиссерского дебюта «Девственницы-самоубийцы» состоялась всего за несколько дней до релиза «Скрытой угрозы».

Джоэл Эдгертон

Номинанта на «Золотой глобус» Джоэла Эдгертона, знакомого зрителям по таким фильмам, как «Воин» и «Великий Гэтсби», можно обнаружить сразу в двух эпизодах «Звездных войн» — в «Атаке клонов» и «Мести ситхов».

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов»

Австралийский актер исполнил роль Оуэна Ларса с планеты Татуин: именно ему Оби-Ван Кеноби отдает на воспитание Люка Скайуокера. Впоследствии Эдгертон ненадолго вернулся к этому образу в мини-сериале «Оби-Ван Кеноби».

Роуз Бирн

Роуз Бирн — обладательница «Кубка Вольпи» Венецианского кинофестиваля и звезда комедии «Девичник в Вегасе» — сыграла небольшую роль в эпизоде «Атака клонов».

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 2 — Атака клонов»

Вслед за Кирой Найтли и Софией Копполой австралийская актриса перевоплотилась в служанку Падме Амидалы. Кстати, несколько лет спустя Коппола сняла Роуз Бирн в исторической драме «Мария-Антуанетта».

Трилогия сиквелов

Томас Сэнгстер

Англичанин Томас Сэнгстер прославился еще в детстве благодаря яркой роли в рождественской ленте «Реальная любовь». Впоследствии он засветился в таких громких проектах, как «Игра престолов» и «Ход королевы», а также в антиутопической франшизе «Бегущий в лабиринте».

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»

В 2015 году Сэнгстер появился в эпизоде «Пробуждение силы», в котором исполнил небольшую роль офицера Первого Ордена.

Дэниэл Крэйг

Звезда бондианы Дэниэл Крэйг — один из тех актеров, которых практически невозможно заметить в «Звездных войнах», если заранее не знать об их участии в проекте. Дело в том, что в эпизоде «Пробуждение силы» англичанин сыграл штурмовика, который охраняет джедая Рей. Именно на Дэниэле Крэйге девушка испытывает свои способности, в результате чего ей удается сбежать.

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»

Известно, что Крэйг, будучи поклонником саги, просто попросил о небольшом камео у ассистента режиссера Бена Диксона, с которым ранее работал над фильмами об агенте 007.

Джоди Комер

Сегодня британка Джоди Комер может похвастаться главной ролью в сериале «Убивая Еву», сотрудничеством с Ридли Скоттом («Последняя дуэль») и престижными театральными наградами.

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

В саге «Звездные войны» актриса ограничилась небольшим появлением в эпизоде «Скайуокер. Восход»: во флешбэке Комер предстала в образе матери Рей — одного из центральных персонажей новой трилогии, которую сыграла Дейзи Ридли.

Лин-Мануэль Миранда

Актер и композитор Лин-Мануэль Миранда, дважды номинировавшийся на «Оскар» с песнями из мультфильмов «Моана» и «Энканто», знаком зрителям в первую очередь по бродвейскому мюзиклу «Гамильтон», а также по сериалам «Темные начала» и «Перси Джексон и Олимпийцы».

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

В 2019 году он практически случайно засветился в финале эпизода «Скайуокер. Восход». Вообще-то Миранда написал трек для фильма, но все же не смог не появиться и на самих съемках — всего на несколько мгновений его (на фото — справа) видно в сцене празднования победы над Первым Орденом.

Фильмы
0
Новости холдинга
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
Игроки хотят оставить Слишковича, Черданцев выступил против, клуб сокращает должности и забыл о Промесе. Что происходит в «Спартаке»
В США заявили о необходимости отказа Киева от части территорий
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве

Придумай мем

Последние новости
15:00
Мартин Фримен ответил на критику фильма «Девушка Миллера»
3 мая 22:00
Лили Коллинз рассказала о 4 сезоне «Эмили в Париже»
3 мая 21:30
Prime Video показал постеры 4 сезона сериала «Пацаны»
3 мая 01:00
Вышел трейлер сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом
3 мая 00:30
Netflix показал трейлер мини-сериала «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем