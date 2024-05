8 известных актеров, которых вы могли не заметить в «Звездных войнах»

Сегодня, 4 мая, поклонники культовой фантастической саги отмечают День «Звездных войн». Дата неофициального праздника была выбрана из-за созвучия знаменитой фразы «Да пребудет с тобой сила» (May the Force be with you) со словосочетанием «четвертое мая» (May, the fourth). По такому случаю собрали несколько знаменитостей, которые засветились во франшизе в настолько крошечных ролях, что вы могли их даже не заметить.

Содержание статьи Скрыть Трилогия приквелов

Трилогия сиквелов

Трилогия приквелов

Кира Найтли

Британская актриса Кира Найтли — звезда саги «Пираты Карибского моря» и двукратная номинантка на «Оскар» — получила роль в «Скрытой угрозе» благодаря внешнему сходству с Натали Портман. Найтли перевоплотилась в служанку по имени Сабе, которая выступила двойником Падме Амидалы.

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза»

Многие зрители были уверены, что обе роли сыграла Портман. Поговаривают, что на съемках девушек не могли различить даже собственные матери.

София Коппола

Сейчас София Коппола известна как режиссер (в активе дочери Фрэнсиса Форда Копполы — «Оскар», «Золотой глобус», «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и другие награды), однако свою кинокарьеру она начинала в качестве актрисы.

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза»

Как и Кира Найтли, София сыграла одну из служанок Падме Амидалы (на фото — крайняя справа). Любопытно, что премьера ее режиссерского дебюта «Девственницы-самоубийцы» состоялась всего за несколько дней до релиза «Скрытой угрозы».

Джоэл Эдгертон

Номинанта на «Золотой глобус» Джоэла Эдгертона, знакомого зрителям по таким фильмам, как «Воин» и «Великий Гэтсби», можно обнаружить сразу в двух эпизодах «Звездных войн» — в «Атаке клонов» и «Мести ситхов».

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов»

Австралийский актер исполнил роль Оуэна Ларса с планеты Татуин: именно ему Оби-Ван Кеноби отдает на воспитание Люка Скайуокера. Впоследствии Эдгертон ненадолго вернулся к этому образу в мини-сериале «Оби-Ван Кеноби».

Роуз Бирн

Роуз Бирн — обладательница «Кубка Вольпи» Венецианского кинофестиваля и звезда комедии «Девичник в Вегасе» — сыграла небольшую роль в эпизоде «Атака клонов».

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 2 — Атака клонов»

Вслед за Кирой Найтли и Софией Копполой австралийская актриса перевоплотилась в служанку Падме Амидалы. Кстати, несколько лет спустя Коппола сняла Роуз Бирн в исторической драме «Мария-Антуанетта».

Трилогия сиквелов

Томас Сэнгстер

Англичанин Томас Сэнгстер прославился еще в детстве благодаря яркой роли в рождественской ленте «Реальная любовь». Впоследствии он засветился в таких громких проектах, как «Игра престолов» и «Ход королевы», а также в антиутопической франшизе «Бегущий в лабиринте».

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»

В 2015 году Сэнгстер появился в эпизоде «Пробуждение силы», в котором исполнил небольшую роль офицера Первого Ордена.

Дэниэл Крэйг

Звезда бондианы Дэниэл Крэйг — один из тех актеров, которых практически невозможно заметить в «Звездных войнах», если заранее не знать об их участии в проекте. Дело в том, что в эпизоде «Пробуждение силы» англичанин сыграл штурмовика, который охраняет джедая Рей. Именно на Дэниэле Крэйге девушка испытывает свои способности, в результате чего ей удается сбежать.

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»

Известно, что Крэйг, будучи поклонником саги, просто попросил о небольшом камео у ассистента режиссера Бена Диксона, с которым ранее работал над фильмами об агенте 007.

Джоди Комер

Сегодня британка Джоди Комер может похвастаться главной ролью в сериале «Убивая Еву», сотрудничеством с Ридли Скоттом («Последняя дуэль») и престижными театральными наградами.

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

В саге «Звездные войны» актриса ограничилась небольшим появлением в эпизоде «Скайуокер. Восход»: во флешбэке Комер предстала в образе матери Рей — одного из центральных персонажей новой трилогии, которую сыграла Дейзи Ридли.

Лин-Мануэль Миранда

Актер и композитор Лин-Мануэль Миранда, дважды номинировавшийся на «Оскар» с песнями из мультфильмов «Моана» и «Энканто», знаком зрителям в первую очередь по бродвейскому мюзиклу «Гамильтон», а также по сериалам «Темные начала» и «Перси Джексон и Олимпийцы».

Фото Кадр из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

В 2019 году он практически случайно засветился в финале эпизода «Скайуокер. Восход». Вообще-то Миранда написал трек для фильма, но все же не смог не появиться и на самих съемках — всего на несколько мгновений его (на фото — справа) видно в сцене празднования победы над Первым Орденом.