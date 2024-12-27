Феномен «Иронии судьбы»: почему фильм так полюбился зрителям

Ежегодно 31 декабря по телевидению транслируется фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». На него снято несколько ремейков, а в 1977 году фильм был удостоен Государственной премии СССР. И конечно, это самый известный новогодний фильм в России.

Рассказываем, почему же картина так полюбилась зрителям и как она остается актуальной спустя столько лет после выхода.

О чем фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Фильм повторяет сюжет пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...», которая была написана в 1969 году. Ее ставили в нескольких театрах, и только 1 января 1976 года состоялась премьера по центральному телевидению.

По сюжету Женя Лукашин 31 декабря отправляется с друзьями в баню. К вечеру изрядно подвыпившие друзья забывают, кому из них нужно было полететь на праздник в Ленинград, и по ошибке отправляют Женю. Он называет таксисту адрес своей московской квартиры и попадает в дом к учительнице Наде Шевелевой, с которой у них по итогу завязывается роман.

Фильм сразу дает понять: это судьба. Все сложилось таким образом, чтобы герои встретились. Даже интерьеры их квартир очень схожи: похожая планировка, ремонт, новогодняя атрибутика и небольшой беспорядок после недавнего переезда.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов/Мосфильм

Чем уникален фильм

Сказочные мотивы

Сюжет «Иронии судьбы» сильно пересекается с мотивами классических сказок. Главный герой, как многие из знакомых всем с детства персонажей, отлучается от дома. Он получает волшебное средство — судьбоносную встречу с Надей, а затем в буквальном смысле борется с противником в лице Ипполита.

Похожие тропы героев можно проследить во многих фольклорных и литературных произведениях со сказочными мотивами.

В сказках всегда есть место волшебству, и в «Иронии судьбы» оно представлено в виде шанса на счастье. Фильм — это история любви людей, которых свела судьба. Надя не могла остаться с Ипполитом, ведь ей было предначертано встретить Женю. Их встреча — само по себе чудо, от которого герои волшебной истории не могут отказаться.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов/Мосфильм

Каждая романтическая история строится по определенной схеме. Герои встречаются, проходят тяжелые испытания и терпят большое поражение, которое заставляет их разлучиться. Но в конце они воссоединяются, чтобы «жить долго и счастливо». Но почему именно так?

В фильме 2007 года «Ирония судьбы: продолжение» показано, как сложилась жизнь героев после событий основной части. Надя и Женя разошлись, завели детей, и теперь уже они повторяют судьбу своих родителей. Фильм получил не самые высокие оценки от пользователей. В чем же причина? Романтические комедии — это история про яркие чувства, фантазии о невозможном. Волшебство любви в таких картинах не должно разбиваться об реальность быта. Продолжение истории разрушает сказочную атмосферу и уничтожает веру в чудо.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов/Мосфильм

Главные герои — отражение обычных людей

Фильм выполнен в жанре романтической комедии. Он позволяет говорить со зрителями на серьезные темы, но в легкой форме. Если бы страдания Ипполита были представлены в более драматичном ключе, то фильм скорее напоминал бы тяжелую драму «Джокера», нежели веселую новогоднюю картину. Такой жанр позволяет отказаться от явных антигероев.

«Ирония судьбы» рассказывает историю про обычных людей, попадающих в необычные обстоятельства. С одной стороны, зритель может легко ассоциировать себя с Надей и Женей: те же новогодние блюда на столе, похожие квартиры. Герои представлены как среднестатистические люди своего поколения. Женя — добрый, веселый и немного наивный врач. Надя — серьезная, но искренняя учительница русского языка. С самого начала фильма персонажи вызывают симпатию. А режиссер рассказывает об общечеловеческих ценностях и желаниях, к которым каждый стремится. Желание любви, поиск своего места и предназначения. Это понятная всем и каждому история. Чудеса выглядят естественно, потому что происходят с рядовыми людьми.

Героям достается счастье, а зритель переживает катарсис — очищение и просветление в процессе сопереживания. В фильме будничные обстоятельства переплетаются с уникальными ситуациями, синтез которых и является ключевой причиной народной любви к фильму.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов/Мосфильм

Новогодний посыл и ощущение праздника

В новогоднюю ночь каждый, независимо от возраста, ожидает чуда. И Эльдар Рязанов преподносит его в виде большой цепочки случайностей, которые в итоге приводят героев к тому самому волшебству. Новогодние фильмы — Дед Мороз для взрослых: они ободряют и дают мотивацию на новые подвиги, а главное, заставляют верить, что если очень чего-то желать, то оно обязательно сбудется.

Картина прочно закрепилась в российском культурном коде, разойдясь на большое количество цитат и фразеологизмов. И от того закрепила за собой культовый статус. Не знать «Иронию судьбы» — значит пропустить целый пласт культуры. Телевидение еще больше укоренило это явление, создав своеобразный новогодний ритуал — просмотр картины 31 декабря. Фильм дарит такое же ощущение праздника, как запах мандаринов или светящиеся гирлянды на улицах города.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов/Мосфильм

«Ирония судьбы» — это сказка про простого человека. С ее помощью режиссер Эльдар Рязанов говорит, что необязательно быть уникальным, чтобы иметь право на счастье. Чуда достоин каждый, независимо от города и улицы проживания.