Хронология приключенческой франшизы «Индиана Джонс»

Имя Индиана Джонс знакомо, пожалуй, почти каждому, кто любит приключенческое кино. Герой, придуманный Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом, впервые появился на больших экранах в далеком 1981 году и стал легендарным персонажем массовой культуры. Шляпа и хлыст, ставшие визитной карточкой образа, не раз обыгрывались в бесконечном множестве произведений, чей жанр порой максимально далек от приключенческого кино.

И пусть сейчас герой ушел на покой, а последние два фильма оказались не столь хороши, ленты 80-х — все еще прекрасное развлекательное кино. Разобрались в хронологии этой захватывающей франшизы.

Фильмы франшизы «Индиана Джонс» в порядке их выхода на экраны

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

Год: 1981.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Харрисон Форд, Карен Аллен, Пол Фримен, Джон Рис-Дэвис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Охотник за сокровищами и по совместительству преподаватель археологии в университете Генри «Индиана» Джонс по заданию агентов военной разведки отправляется на поиски древнего артефакта «Ковчег завета». В нем по преданию хранятся скрижали с заповедями, дарованные не абы кому, а самому Моисею на горе Синай. Важность этой миссии состоит в том, что за реликвией охотятся нацисты, заручившись поддержкой давнего соперника археолога — Рене Беллока.

Индиана Джонс и Храм судьбы

Год: 1984.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Харрисон Форд, Кейт Кэпшоу, Джонатан Ке Кван.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и храм судьбы»

Сиквел ленты 1981 года увидел свет спустя три года. При этом сюжетно новые приключения Индианы, которого на этот раз занесло в Северную Индию, — приквел оригинального фильма.

Герой вместе со своими спутниками — певицей варьете Уилли Скотт и мальчишкой по прозвищу Коротышка — попадает в деревню, жителям которой угрожают кровожадные разбойники, поклоняющиеся богине смерти Кали. Индиана решает не оставаться в стороне и отправляется на поиски украденного у местного населения священного артефакта.

Индиана Джонс и Последний крестовый поход

Год: 1989.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Харрисон Форд, Шон Коннери, Элисон Дуди, Джон Рис-Дэвис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Действие третьей ленты франшизы происходит в 1938 году. Славный археолог Индиана вынужден отправиться на поиски очередного древнего артефакта — Святого Грааля. Именно во время поисков легендарной чаши пропал отец главного героя Генри Джонс-старший.

Хроники молодого Индианы Джонса

Год: 1992-1996.

Страна: США.

Режиссер: Карл Шульц, Саймон Уинсер, Рене Манзор и др.

В главных ролях: Шон Патрик Флэнери, Джордж Холл, Ронни Куттер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из сериала «Хроники молодого Индианы Джонса»

Выходивший с 1992 по 1996 год сериал — предыстория франшизы и, как можно понять из названия, рассказывает о приключениях молодого Индианы Джонса и его становлении как археолога.

Проект можно условно разделить на две части. В первой будущий любитель гробниц показан еще совсем ребенком, который путешествует по миру с родителями и знакомится с великими людьми. Во второй части Индиана — это юноша, участвующий в Первой мировой войне и проходящий путь от обычного солдата до капитана разведки.

Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Харрисон Форд, Шайа ЛаБаф, Кейт Бланшетт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа»

Четвертый фильм о приключениях знаменитого археолога увидел свет спустя почти 20 лет после истории о поисках Святого Грааля.

На дворе 1957 год, со времени событий первого фильма прошел 21 год. В разгаре холодная война, и Индиану коснется это противостояние. На Джонса выходят советские военные, которые шантажом пытаются заставить археолога добыть для них легендарный артефакт — Хрустальный череп.

Индиана Джонс и Колесо судьбы

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

В главных ролях: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Джон Рис-Дэвис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

Последний фильм в легендарной серии долго шел к экранам и увидел свет только в 2023 году. При этом «Индиана Джонс и Колесо судьбы» стал первым во франшизе фильмом, сценаристом и режиссером которого не выступили Джордж Лукас и Стивен Спилберг. На этот раз голливудские мэтры остались лишь в качестве продюсеров.

События ленты разворачиваются в 1969 году, а новые приключения Индианы строятся вокруг поисков загадочного устройства, способного влиять на ход истории. Главным помощником уже изрядно постаревшего Джонса станет крестница главного героя — археолог-любитель Хелена Шоу. А в качестве злодея выступит Юрген Фоллер — работающий на NASA бывший нацистский ученый, который при этом все еще верен своим старым идеалам.

В каком порядке смотреть фильмы серии «Индиана Джонс»

Единственная картина франшизы, выбивающаяся из строгого хронологического порядка серии — второй фильм про Индиану Джонса с подзаголовком «Храм судьбы». Вышедшая в 1984 году лента — приквел первой картины.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Хронология проектов вселенной «Индиана Джонс»

Сериал-приквел «Хроники молодого Индианы Джонса»

Фильм «Индиана Джонс и Храм судьбы»

Фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Фильм «Индиана Джонс и Последний крестовый поход»

Фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы»

Впрочем, никто не мешает смотреть фильмы в порядке их выхода на экраны. Тем более что при таком просмотре не возникнет особых сложностей с пониманием происходящего. А к просмотру не самых удачных лент XXI века и сериала-приквела можно и вовсе не приступать.