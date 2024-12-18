Как хорошо вы помните первый сезон «Игры в кальмара»? Тест от «Стиля жизни»

Уже совсем скоро на Netflix выходит продолжение «Игры в кальмара» — корейского хита и рекордсмена стриминга. Во втором сезоне главный герой предыдущих эпизодов снова станет участником смертельно опасных испытаний, но на этот раз им будет двигать совсем не жажда легких денег.

Перед премьерой новых серий составили для вас небольшой тест на знание предыдущих событий сериала. Вспомните ли вы, откуда родом главный герой, что связывает его с участником под номером 001 и кто приходится родственником офицеру корейской полиции?