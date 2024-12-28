Каким получился второй сезон «Игры в кальмара»

На экраны пользователей Netflix возвращается корейский хит 2021 года «Игра в кальмара». Второй сезон стал одним из самых ожидаемых проектов, при этом главной темой обсуждений стал совсем не сюжет продолжения и его хитросплетения, о которых было не столь много информации, а то, сможет ли вторая часть повторить успех первых девяти серий.

И, кажется, продолжение, состоящее из семи эпизодов, несмотря на возросшие ставки и борьбу главного героя с организаторами смертельных игр, вряд ли повторит феноменальный успех первого сезона, но все еще будет интересно зрителям. Разбираемся, что показали во втором сезоне «Игры в кальмара» и что с ним не так.

О чем сериал «Игра в кальмара»

«Игра в кальмара» — это южнокорейский драматический сериал, который исследует темные стороны общества и человеческой природы через призму жестоких игр на выживание. Сюжет вращается вокруг группы людей в финансовом кризисе. Им предлагают участие в таинственном турнире, где за победу обещан огромный денежный приз. Однако раунды, вдохновленные детскими играми, оказываются смертельно опасными: проигравшие расплачиваются своей жизнью.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Что показали во втором сезоне сериала «Игра в кальмара»

ОСТОРОЖНО! СПОЙЛЕРЫ!

С момента решения главного героя сериала Сон Ки Хуна не садиться в самолет, летящий в Соединенные Штаты, прошло три года. Все это время бывший игрок под номер 456 пытался найти рекрутера, отбирающего будущих участников смертельных соревнований с помощью забавы ттакчи — корейской вариации соток. Высокий мужчина в строгом костюме, ищущий своих жертв в метро, кажется неуловимым, и даже нанятые Ки Хуном его бывшие кредиторы из криминальных кругов не верят своему новому работодателю.

Но в один из дней героям улыбнется удача и вербовщик все-таки появится. Люди главного героя выслеживают его, но из-за излишней самоуверенности попадают в ловушку хитрого игрока в ттакчи.

После расправы над бедолагами работающий на организаторов «Игры в кальмара» мужчина в костюме заявляется в логово главного героя — мотель в портовом районе. Он предлагает Ки Хуну сыграть в русскую рулетку. Удача оказывается на стороне игрока 456, и ему удается выйти на след организаторов.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Тем временем переживший перестрелку со своим братом Хван Чун Хо работает обычным дорожным патрульным, ловя превышающих скорость водителей. Но увидев имя главного героя на одном из штрафов, он решает вернуться к поискам места проведения игр. Чун Хо находит Сон Ки Хуна, и они вместе решают выследить организаторов смертельных состязаний.

Игрок 456 идет по наводке с визитки, найденной на теле вербовщика, и попадает в ловушку. Чун Хо при поддержке бывших спецназовцев, нанятых героями, следует за Ки Хуном, в зуб которого встроен маячок, но тоже попадает в засаду.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Главный герой решает вернуться в игру и развалить всю структуру изнутри, а оставшемуся на свободе Чун Хо остается только искать таинственный остров, где и проводятся игры.

Попав на состязания, Ки Хун пытается образумить людей. Он спасает множество игроков в открывающей игре «Тише едешь, дальше будешь» и пытается вразумить участников проголосовать против продолжения турнира. Но даже новое правило, по которому между выжившими делятся заработанные к тому времени деньги, не помогает главному герою.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Игрок 456 продолжает участвовать в состязаниях и в каждом из голосований гнет свою линию, но все оказывается тщетно. Среди участников обнаруживается старый друг Ки Хуна Чон Бэ, появлявшийся еще в первом сезоне.

Герои объединяются для дальнейшего успешного прохождения и находят поддержку в лице игрока 001, который оказывается не тем, кем кажется на первый взгляд. В первом сезоне под этим номером в состязаниях участвовал создатель игр О Иль Нам, а теперь его место занял распорядитель игр, загадочный человек в черном и брат Чун Хо — Хван Ин Хо. Правда, герои, в отличие от зрителя, не знакомы с этой тайной и спокойно доверяются новому союзнику.

Внутри игр Ки Хун не только построит новые союзы, сыграет в новые игры, но даже попытается поднять восстание, итог которого окажется незавидным.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Каким получился второй сезон сериала «Игра в кальмара»

Новые серии получились одновременно невероятно похожими и совершенно отличающимися от того, что зрители видели до этого. Сериал долго стартует: если дебютный сезон тратил на введение всего один эпизод, то продолжение уделяет этому целых две серии.

Именно в этот момент зритель понимает, что начавшие в третьем эпизоде игры не закончатся к концу всего сезона. И эта незаконченность оказывается главной проблемой новой «Игры в кальмара». Свежие семь эпизодов рассказывают лишь половину истории, и продолжения придется подождать. Благо авторы уже заявили, что ожидание не будет столь долгим, как перерыв между первым и вторым сезонами.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Увы, продолжение не выглядит столь стройным и цельным произведением, как дебютные эпизоды. Новые состязания не кажутся столь сбалансированными, как идеи из первого сезона, и, несмотря на все еще присутствующее напряжение, порой вызывают слишком много вопросов. Впрочем, быть может, третий сезон исправит этот небольшой недостаток и покажет нам выверенные испытания, одновременно понятные, но требующие хитрости и изобретательности для преодоления.

То же касается и новых героев. Почти все из них уступают по харизме участникам из первого сезона. Порой авторы прибегают к откровенно манипулятивным тактикам, вроде старой матери и сына, оказавшихся на играх из-за долгов последнего. А порой новые участники выглядят как способ омолодить сериал.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Но в руках людей, явно не сильно понимающих, как презентовать «Игру в кальмара» молодой аудитории и удержаться в седле со свежими темами, новые персонажи выглядят нелепо.

Среди должников, решившихся на игры, как минимум несколько потерявших деньги на криптовалюте и даже блогер, рекламировавший эту самую криптовалюту. Ну а место главного злодея, которое раньше было отдано имеющему явные криминальные корни игроку, теперь занял обанкротившийся рэпер с цветными волосами, сыгранный реальным музыкантом и бывшим участником южнокорейского бой-бэнда BIG BANG Чхве Сын Хеном.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

За семь серий не возникает ощущения близости ни с кем из персонажей, в отличие от героев первого сезона, к которым авторы пытались вызвать симпатию: там мы сопереживали и эмигранту, и старику, и девушке под номером 067. Новые игроки почти лишены глубины, а их проблемы и характеры проговариваются напрямую без какого-либо желания раскрыть героев.

Сами нововведения и желание шагать в ногу со временем, поднимая актуальные темы и связанные с ними проблемы, не являются чем-то плохим и скорее идут на пользу сериалу. Вопросы вызывает реализация, ведь порой все эти разговоры про крипту и рэп-баттлы выглядят как пародия на настоящих зумеров и их интересы.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Впрочем, «Игра в кальмара» и раньше не стеснялась добавлять своим героям комических черт и выставлять их откровенными глупцами. Быть может, надо просто принять новые правила игры и не ждать от создателей тонкой сатиры, ведь и первый сезон всю критику общества проговаривал в лоб без какого-либо стеснения.

В начале сериала персонажи отсылаются к «Матрице» и классическому выбору из двух таблеток. Финальные же моменты второго сериала заставляют вспомнить фильм «Матрица: Перезагрузка», но совсем не из-за масштаба происходящего или идей. Всему виной открытость финала, которая откровенно манипулирует зрителем и заставляет его ждать продолжения с гораздо большей силой, чем звонок по телефону от ведущего игр в финале первого сезона.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Когда выйдет третий сезон сериала «Игра в кальмара»

Премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара» запланирована на 2025 год. Ожидается, что он выйдет летом или осенью 2025 года. Режиссер и сценарист Хван Дон Хек подтвердил, что третий сезон станет финальным в сериале. Сюжет держится в тайне, но некоторые подсказки можно найти в деталях второго сезона.

В заключительной седьмой серии второго сезона зрители заметили интригующую сцену после титров, где появилась знакомая зловещая кукла с новым напарником — куклой мальчика. Так что игры точно не закончились, и, возможно, даже стали сложнее.