Циничный доктор и торговец оружием: 10 лучших ролей Хью Лори

Сегодня, 11 июня, британскому актеру Хью Лори исполняется 65 лет. В честь юбилея артиста вспоминаем о его лучших ролях в кино и на телевидении.

Доктор Хаус (Грегори Хаус)

Хью Лори сумел преподнести ультратривиальный слоган сериала «Все лгут» так, что поклонники проекта восприняли его как небывалое откровение и оставались под впечатлением долгие годы. Для этого нужен большой талант.

Грегори Хаус — уязвимый гений, способный вылечить кого угодно, кроме себя. Персонаж страдает от постоянных болей в ноге, ходит с тростью и принимает викодин. Больше, чем несметное количество таблеток, Хаусу помогает работа. Пока доктор занят решением очередной медицинской загадки, боль отступает.

В 2013 году «Доктора Хауса» просмотрели свыше 80 миллионов зрителей, и проект попал в «Книгу рекордов Гиннесса».

После выхода финального восьмого сезона актер говорил, что работа в этом проекте порой ощущалась всепоглощающим конвейером.

«Дело не в том, что играешь одного и того же персонажа, а в том, что работаешь без перерыва. Знаете, я думаю, мы сняли уже порядка 170 серий. Это примерно 50-60 полнометражных фильмов. После такого по-настоящему хочется взять паузу», — объяснял актер.

Фото Кадр из сериала «Доктор Хаус»

Ночной администратор (Ричард Онслоу Ропер)

Изначально, задолго до разработки сериала, в «Ночном администраторе» Хью Лори хотел сыграть роль Джонатана Пайна, но с правами на экранизацию актера опередил режиссер Сидни Поллак.

В конечном счете Лори досталась роль Ричарда Онслоу Ропера — торговца оружием, а Джонатана Пайна сыграл Том Хиддлстон.

Несмотря на то что зрители и критики высоко оценили работу актера в проекте, Хью Лори, будучи большим поклонником романа Джона ле Карре, не перестает стремиться к идеальному кастинговому решению: «Я часто признаюсь Тому в том, что список актеров, которых я бы пригласил вместо себя на роль Ричарда Ропера, становится все больше».

Недавно стало известно, что «Ночной администратор» продлили сразу на два сезона вперед — спустя восемь лет с момента премьеры первого. Хью Лори вернется к роли Ричарда Ропера.

«Я словно мог ощущать его своеобразный снобизм в сочетании со странной избирательной сентиментальностью. Он очень любит животных. Его бы довело до слез, если бы собаку сбила машина или вроде того, но при этим он мог бы наблюдать за невыразимо жестокими вещами, совершаемыми по отношению к людям. Это странное столкновение сентиментальности и жестокости», — описывал своего персонажа актер.

Фото Кадр из сериала «Ночной администратор»

Дживс и Вустер (Бертрам Уилберфорс Вустер)

Сериал, снятый по мотивам цикла рассказов и романов П. Г. Вудхауза, рассказывает о молодом британском аристократе Берти Вустере и его камердинере Реджинальде Дживсе (Стивен Фрай). В проект вошло четыре сезона, «Дживс и Вустер» выходил в период с 1990 года по 1993-й.

Хью Лори блестяще воплотил образ недалекого, но добродушного бездельника из высшего общества. По словам актера, в тот период ему были близки персонажи подобного склада.

«20 с лишним лет я играл глупых, незначительных персонажей, чтобы спрятаться», — рассуждал актер.

Фото Кадр из сериала «Дживс и Вустер»

Шоу Фрая и Лори (множество персонажей)

В «Шоу Фрая и Лори» Хью Лори воплотил множество образов, включая тайного агента Алана, сильнопьющего руководителя постоянно меняющегося бизнеса Питера, бога войны, начальника отдела по делам Восточной Германии и государств-сателлитов Тони Мерчисона и ведущего нескольких ток-шоу Тони Инчпрактиса.

Комедийный телесериал мог отражать острые проблемы своего времени. Например, в одном из скетчей второго сезона Стивен Фрай душил консервативного министра с криком: «Что вы делаете с телевидением? Что вы делаете с нашей страной?» — что было явной отсылкой к закону о телевидении 1990 года и критикой его сторонников.

В «Шоу Фрая и Лори» вошло четыре сезона. Проект завершился в 1995 году.

Фото Кадр из сериала «Шоу Фрая и Лори»

Скользкий путь (Питер Лоуренс)

В многосерийном политическом триллере Хью Лори сыграл министра транспорта, высокопоставленного члена Консервативной партии. По сюжету безукоризненная репутация главного героя пошатнулась: недоброжелатели нашли нелестные подробности его жизни. После того как компромат на героя попал в прессу, карьера политика оказалась под угрозой.

«Это человек, относительно свободный от чувства вины и чья жизненная миссия — продолжать двигаться вперед, не оглядываясь назад», — описывал своего персонажа Хью Лори.

Фото Кадр из сериала «Скользкий путь»

Стюарт Литтл (Фредерик Литтл)

Все помнят картину 1999 года по одноименной повести Элвина Брукса Уайта (сценарий адаптировал сам М. Найт Шьямалан!) о приключениях усыновленного говорящего мышонка, но кто сыграл членов семьи Литтл, сказать уже сложнее, ведь на родителях главного героя внимание истории не особо акцентировалось.

Хью Лори сыграл в фильме идеального отца семейства Фредерика Литтла. По мнению актера, в первом фильме Стюарт Литтл предстает ребенком, который стремится обрести дом, а в сиквеле герой сталкивается со сложностями внешнего мира.

«Мое дело как отца — попытаться помочь ему пройти через трудные времена», — описывал актер свое видение персонажа.

Фото Кадр из фильма «Стюарт Литтл»

Немного за сорок (Пол Слиппери)

Снова отец семейства и снова доктор — в британском сериале 2003 года Хью Лори воплотил образ Пола Слиппери, чей брак висит на волоске. Одного из сыновей персонажа сыграл Бенедикт Камбербэтч, а коллегу — Питер Капальди.

Пол переживает кризис среднего возраста, а по воле стечения обстоятельств оказавшись на собрании группы анонимных алкоголиков, заявляет: «Меня зовут Пол, и я не алкоголик. В смысле, планирую стать им в ближайшем будущем. И хотя я и не алкоголик, я достаточно облажался, чтобы быть им».

Будучи отцом подрастающих детей, которые скоро переедут, Слиппери не представляет, как они с женой справятся с новым этапом жизни. Когда Пол задал супруге этот вопрос, она ответила ему, что так же, как и со всем остальным — плохо.

Словом, в сериале есть свое уникальное очарование. «Немного за сорок» продержался в эфире один сезон.

Фото Кадр из сериала «Немного за сорок»

Мистер Пип (Том Уоттс)

Драматический фильм по мотивам книги новозеландского писателя Ллойда Джонса рассказывает о периоде Бугенвильского кризиса. По сюжету проекта последний белый человек на острове мистер Уоттс (Хью Лори) открывает школу и начинает читать ученикам «Большие надежды». К сожалению, стремление учителя познакомить детей с творчеством Чарльза Диккенса приводит к страшным последствиям.

Фото Кадр из фильма «Мистер Пип»

101 далматинец (Джаспер Бякин)

Как и в случае со «Стюартом Литтлом», в ремейке одноименного мультфильма 1961 года о Хью Лори вспоминаешь не в первую очередь. Его персонаж Джаспер был бандитом, которого наняла Круэлла де Виль, или, как решили наши прекрасные локализаторы, Стервелла де Виль (Гленн Клоуз), для кражи щенков, из шкур которых она хотела сшить себе манто и перчатки.

К слову, напарника персонажа Хью Лори Хораса сыграл Марк Уильямс, известный по роли Артура Уизли в фильмах о Гарри Поттере.

Фото Кадр из фильма «101 далматинец»

Авеню 5 (Райан Кларк)

В комедийно-фантастическом сериале HBO Хью Лори сыграл капитана «Авеню 5» Райана Кларка. По сюжету проекта корабль корпорации «Галактика Джадда» терпит бедствие во время круиза, из-за чего тысячам пассажиров вместо восьми недель нужно будет провести в космосе целых три года.

Ситуацию усложняет то, что «Авеню 5» летит на автопилоте, а капитан и команда — всего лишь нанятые актеры, которые некомпетентны в критические моменты.

«Может быть, это одна из тех вещей, которые режиссер безошибочно считал во мне. Что я грандиозная фальшивка, а потому идеально подхожу на роль грандиозной фальшивки», — рассказал актер со свойственным себе юмором, смешанным с самоуничижением.