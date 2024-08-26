Слишком плохие проекты: 10 худших мультфильмов XXI века

В этом году «Головоломка 2» заработала больше миллиарда долларов, а критики назвали ее одним из лучших мультфильмов последних лет. О шедеврах голливудских анимационных студий знают все. А что насчет плохих мультфильмов? Собрали топ худших мультиков, выпущенных в 21 веке. В подборке ориентировались на оценки зрителей на Кинопоиске и IMDb.

Носферату. Ужас ночи

Год: 2010.

Страна: Россия.

Режиссер: Владимир Мариничев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 2,6.

Рейтинг IMDb: 3,2.

Фото Кадр из мультфильма «Носферату. Ужас ночи»

Молодой клерк Джонатан отправляется в Трансильванию по приглашению таинственного графа Дракулы, который оказывается вампиром. Мистическое существо завладевает сознанием Джонатана и вместе с ним отправляется в Лондон пить кровь молодых девушек. Против него выступает знаменитый охотник на вампиров Ван Хельсинг.

Начнем с классики трэш-мультиков. В узких кругах мультфильм «Носферату. Ужас ночи» — авторское творение бывшего сотрудника уголовного розыска Владимира Мариничева — считается культовым. До этого автор не занимался ни анимацией, ни режиссурой, потому все происходящее на экране выглядит уникально и в то же время безумно. Но многие творение не оценили: сначала это классическая вампирская история, но постепенно на экране начинает происходить что-то невообразимое. И все это под алкоджаз российской блюз-группы Billy's Band. Именно так выглядят сны при температуре 39,9.

Мартышки в космосе: Ответный удар 3D

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Джон Х. Уильямс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 3,6.

Рейтинг IMDb: 2,8.

Фото Кадр из мультфильма «Мартышки в космосе: Ответный удар 3D»

В проекте «Мартышки в космосе: Ответный удар 3D» шимпанзе Комет отправляется в свою первую космическую экспедицию на планету Малгор, чтобы провести исследования. Однако миссия оказывается под угрозой, когда инопланетный злодей Зартог освобождается из тюрьмы и пытается захватить власть на Земле. Теперь наступает время для Комета проявить себя.

Оригинальный фильм «Мартышки в космосе» 2008 года уже не отличался гениальностью и считался одним их худших мультфильмов года. В продолжении «Ответный удар 3D» авторы сотворили, казалось бы, невозможное — сделали еще хуже! Единицы на главных агрегаторах оценок и 0% свежести на Rotten Tomatoes. Во-первых, по графике сразу видно существенное сокращение бюджета. Во-вторых, сценарий написан так, что сразу вспоминается Теория о бесконечных обезьянах за пишущими машинками ( теория, которая утверждает, что абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам рано или поздно напечатает более-менее осмысленный текст. — Прим.ред.).

Вверх! Путешествие на воздушном шаре

Год: 2009.

Страна: США, Португалия.

Режиссер: Эвертон Родригес.

Рейтинг «Кинопоиска»: 3,6.

Рейтинг IMDb: 1,1.

Фото Кадр из мультфильма «Вверх! Путешествие на воздушном шаре»

С помощью волшебного камня пожилой ученый заставляет свой дом летать. Вместе с племянником он отправляется в путешествие. Но артефакт хранит в себе страшную тайну — при неправильном обращении он выпускает наружу ужасных монстров, которые могут уничтожить человечество.

Откровенная подделка известного голливудского мультфильма. В данном случае речь идет о номинанте на премию «Оскар» «Вверх» от Pixar. В португальской версии Эвертона Родригеса трогательная история любви и мечтаний превращается в сущий кошмар, приправленный мощной порцией расистских шуток. Особенно достается почему-то азиатам. По смысловой нагрузке мультик где-то на уровне фильма про то, как высыхает цемент. Про ужасную анимацию говорить нет смысла, все понятно уже по кадру. Впрочем, некоторые зрители выкупают пост-мета-иронию сего творения, а кого-то португальский «Вверх» даже заставил встать с инвалидного кресла, чтобы выключить это безобразие.

Двигай время

Год: 2015.

Страна: Франция.

Режиссер: Эдуардо Шульдт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 3,2.

Рейтинг IMDb: 2,3.

Фото Кадр из мультфильма «Двигай время»

Французский мультфильм повествует о невероятным событиях, произошедших в стране его создания. Внезапно все герои романов Жюля Верна оживают и начинают творить злодейские злодеяния. Виновниками произошедшего оказываются новый президент Франции и министр культуры, решившие внести в произведения великого романиста правки и перепутали там все. Исправлять чудовищное положение спешит команда из четырех одаренных детей. Они отправляются в прошлое, чтобы все вернуть на свои места и поместить героев книг обратно на страницы.

Фантастическое творение французов мало чем отличается от других работ в этой подборке. Оно плохое. Происходящее на экране больше напоминает затянувшуюся шутку, от которой в компании уже давно никому не смешно, но человек все продолжает и продолжает ее повторять. Так, например, непонятно, чем, собственно, одарены главные герои. Один из них — тот, что толстячок в команде — всю дорогу просто пердит. Добавьте сюда остальных персонажей, двигающихся по экрану так, словно они седативные наркоманы, щепотку ядовитого цветокора и каплю абсурдного сюжета, и получите мультик «Двигай время».

Богатырша

Год: 2015.

Страна: Россия.

Режиссер: Ольга Лопато.

Рейтинг «Кинопоиска»: 2,8.

Рейтинг IMDb: 2,7.

Фото Кадр из мультфильма «Богатырша»

Витязь Бориполк побеждает злодея Кощея и спасает свою возлюбленную Рогнеду. Один из волхвов предсказывает, что его третий сын станет великим героем. Однако третьим ребенком Бориполка оказывается девочка по имени Роса. Многие начинают смеяться над ней из-за пророчества, но она не сдается и изо всех сил старается стать настоящим героем. Роса отправляется в опасное путешествие, чтобы доказать свою силу и отвагу. В пути ей помогают верные друзья — конь Юлий и говорящий ворон.

Производством мультика занималась армянская студия анимации TouchFX Animation Studio, которая в этой подборке еще проявит себя. Тут надо отдать должное ребятам, которые держат марку, — как всегда плохо, зато денег потратили много (2,7 млн долларов).

Зрители оценили попытку создателей взять классный сюжет о девушке, доказывающей всем, что предубеждения врагов ее не сломят. Только вот история обернута в настолько адовую графику, что визуальная составляющая просто не дает насладиться повествованием. Если главная героиня прорисована еще более-менее, то второстепенные персонажи и фоны тонут в низкопроработанных текстурах.

Попугай Club

Год: 2013.

Страна: Россия.

Режиссер: Виталий Мухаметзянов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 2,1.

Рейтинг IMDb: 2,7.

Фото Кадр из мультфильма «Попугай Club»

Единственный в истории мировой мультипликации анимационный проект от Comedy Club, который даже сами создатели сочли непригодным для просмотра и показали один раз на ТНТ, после навсегда забыв, как страшный сон.

По сюжету животные, ведомые попугаем Семой, отправляются в столицу на поиски украденной из зоопарка коалы. Параллельно мечтательная провинциалка Таня едет в Москву поступать на журфак, но не проходит творческий конкурс. Правда, потом она встречает любовь в лице неприятного телеведущего и все-таки становится журналисткой. В конце вся эта разношерстная компания — попугай, макака, лось, хамелеон и спящий зверек — отправляется на крысиную версию выступления Comedy Club и радуются, как похорошела Москва задолго до того, как это стало модно.

Уровень драматургии в мультике соответствует качеству анимации — что-то, что другое избалованного голливудом зрителя может довести до нервного срыва. Впрочем, несмотря на репутация создателей, мультик нельзя назвать пошлым или вредным для детей. Авторы старались сделать добрую историю, отправив по избитым сюжетным тропам группу животных на спасения друга. И добро, как известно, всегда побеждает зло. Вдобавок, самым преданным фанатам телеканала будет приятно услышать голоса Михаила Галустяна, Марии Кожевниковой, Павла Воли и других звезд.

Наша Маша и волшебный орех

Год: 2009.

Страна: Россия.

Режиссер: Егор Кончаловский.

Рейтинг «Кинопоиска»: 1,7.

Рейтинг IMDb: 2,0.

Фото Кадр из мультфильма «Наша Маша и волшебный орех»

Современная вариация сказки Гофмана «Щелкунчик», которая свернула не туда. По сюжету юная девушка Маша учится в школе и увлекается сноубордом. Под Новый год она находит волшебный орех Кракатук, который переносит Машу и ее ожившие игрушки в сказочную страну. В ней коварный крысиный Император волшебного королевства и принц Гоша, превращенный в робота-трансформера, влюбляются в Машу и начинают соперничать за сердце девушки.

Отечественный мультфильм-долгострой изначально задумывался как детская сказка, но в процессе создания авторы переругались и проект превратился в нечто самостоятельное с эротическим подтекстом для подростков, а затем и вовсе для взрослых. Финальная версия мультика шокировала автора идеи и сценариста Леонида Каганова, который поспешил откреститься от творения Егора Кончаловского.

Зрители тоже не оценили задумку: многие были в недоумении, почему у юной главной героини такая большая грудь и так откровенно торчат соски. Позже выяснилось, что создатели на первых этапах использовали обнаженную модель Маши ради анатомической точности, но им так понравилось эта версия, что продюсеры долго их взывали к благоразумию и с трудом уговорили одеть героиню. Однако мультфильм это не спасло — у него по-прежнему была плохая анимация, странный сюжет и отсутствовала общая стилистика.

Ночь в супермаркете

Год: 2012.

Страна: США, Корея Южная, Великобритания, Гонконг.

Режиссер: Лоуренс Касанофф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 1,6.

Рейтинг IMDb: 1,3.

Фото Кадр из мультфильма «Ночь в супермаркете»

Супермаркет Marketropolis ночью превращается в город, где коробки становятся зданиями, а проходы — улицами. Главные герои — известные маскоты различных продуктов, среди которых, например, мистер Клинер и кролик Энерджайзер, которые развлекаются в клубе «Копакабана». Мир этого городка оказывается под угрозой, когда появляется некий бренд X. Он хочет захватить контроль над всем продуктовым миром, но ему должен помешать местный шериф по кличке Декс Догтектив с пачки хлопьев.

«Ночь в супермаркете»— это настоящий шедевр среди плохих мультфильмов и идеальное сочетание всего, что может пойти не так. В оригинальной версии главных героев озвучивали Чарли Шин, Ева Лонгория, Кристофер Ллойд. Но даже они не в силах были спасти вырвиглазную анимационную работу стоимостью — на минуточку — 60 млн долларов. Это, к слову, в два раза больше бюджета «Истории игрушек».

Создание «Ночи в супермаркете» растянулось на 15 лет и обернулось творческим крахом и судебными тяжбами между студией и инвесторами. Позже съемочная группа обвиняла Касаноффа в том, что он вообще не понимал, как создавать мультфильм. Зато он таскал на работу своих дурнопахнущих собак и требовал у аниматоров 3D-рендеринг обнаженной Леди Икс, который он повесит у себя дома, чтобы любоваться в свободное время.

Кукарача 3D

Год: 2011.

Страна: Россия, Армения.

Режиссер: Армен Адилханян.

Рейтинг «Кинопоиска»: 1,3.

Рейтинг IMDb: 1,4.

Фото Кадр из мультфильма «Кукарача 3D «

Таракан Байт вместе со своими друзьями-тараканами и мышонком по прозвищу Хвост живут в процессоре компьютера в самом центре Москвы. Они ведут беззаботную жизнь, иногда спорят и слушают рассказы Ботана — таракана, обладающего энциклопедическими знаниями. Однажды Байт влюбляется в очаровательную таракашку по имени Лика, но ее сердце принадлежит жуку-носорогу Чаку. Так в мире насекомых завязывается любовный треугольник.

Над армяно-российским мультиком той самой TouchFX Animation с бюджетом 4,5 млн долларов трудились 20 человек в течение трех лет. «Кукарача 3D» задумывался как наш ответ голливудским мультфильмам про животных в городе, но в итоге запомнился всем, как один из худших отечественных мультипликационных проектов.

Он получил массу хейта от родителей за то, что не подходит для детей из-за грубого юмора, «пацанских» фразочек и ненормативной лексики персонажей. Впрочем, сам сюжет тоже никого не впечатлил — лента трудна для восприятия как взрослыми, так и детьми. Добавьте сюда попугая с голосом Жириновского, ужасающее качество анимации, слабую режиссуру и неумелое кадрирование.

Дети против волшебников

Год: 2016.

Страна: Россия.

Режиссер: Сергей Безделов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 1,1.

Рейтинг IMDb: 1,1.

Фото Кадр из мультфильма «Дети против волшебников»

Два кадета суворовского училища отправляются в Шотландию для спасения российских сирот от злых оккультистов по заданию генерала ФСБ. Во время выполнения задания герои противостоят иностранному волшебству. Мультик «Дети против волшебников», снятый по одноименной и мало кому известной книге Никоса Зерваса, по идее должен был повторить судьбу первоисточника — то есть выйти и тут же навсегда забыться. Однако на чудо-шедевр Безделова обратил внимание BadComedian и в российском медиапространстве начался сущий кошмар.

Это действительно странное произведение, в котором плохая визуальная составляющая перекрывается угаром его создателей. В книжке магия ассоциируется с греховными страстями, а светлые души защищены молитвой. Такой вот удар по Гарри Поттеру. Неподготовленную публику повергло в шок беззастенчивая пропаганда религии — по задумке создателей, только вера в Бога может спасти человека, а все неверующие должны быть уничтожены.

Впрочем, экранизация книги по сравнению с литературным первоисточником еще вполне травоядная. Православное фэнтези Зерваса изобилует обсценной лексикой, человеконенавистничеством, подробными описаниями убийств и ситуациями немыслимой жестокости. Например, в одной из сцен новобранцу ломают позвоночник. В целом же концепция книги авторов фильма вполне устроила, они нашли единомышленников и насобирали на съемки почти 50 млн рублей.