Хронология франшизы «Терминатор»: все фильмы по порядку

За время своего существования франшиза «Терминатор», изначально планировавшаяся как дилогия, разрослась до невероятных масштабов. А те самые первые два фильма дали ей культовый статус и толпы фанатов. Увы, дальнейшие проекты серии не смогли приблизиться по качеству к лентам Джеймса Кэмерона, но все равно стабильно привлекали к себе внимание аудитории.

Собрали все фильмы и сериалы о мире победившего искусственного интеллекта и разобрались в их внутренней, запутанной из-за перемещений во времени, хронологии.

Фильмы франшизы «Терминатор» в порядке выхода на экраны

Осторожно: в этой и в следующей главе есть спойлеры.

Терминатор

Год: 1984.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Майкл Бин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Терминатор», реж. Джеймс Кэмерон/ Orion Pictures

1984 год, на улицах Лос-Анджелеса появляется подозрительный человек, ищущий девушку по имени Сара Коннор. Персонаж оказывается прибывшим из будущего киборгом-убийцей. Его цель — убийство матери еще не рожденного Джона Коннора — будущей надежды человечества в войне против искусственного интеллекта «Скайнет». Попытается спасти героиню также прибывший из будущего солдат Кайл Риз.

Терминатор 2: Судный день

Год: 1991.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Роберт Патрик.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день», реж. Джеймс Кэмерон/ TriStar Pictures

С момента событий первого фильма прошло 11 лет. Киборг-убийца снова возвращается, но на этот раз его цель — та самая надежда человечества Джон Коннор.

Впрочем, парнишка, которому еще предстоит возглавить сопротивление, тоже окажется не одинок в этой битве. Кроме матери, Джона будет оберегать перепрограммированный терминатор T-800, схожий с киборгом из первой ленты. Новым же врагом стал технически более совершенный T-1000, состоящий из жидкого металла.

Терминатор 3: Восстание машин

Год: 2003.

Страна: США, Германия, Великобритания.

Режиссер: Джонатан Мостоу.

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Ник Стал, Клэр Дэйнс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин», реж. Джонатан Мостоу/ Warner Bros. Pictures, Sony Pictures Releasing

Первая лента франшизы, режиссером которой стал не Джеймс Кэмерон, и первый по-настоящему проблемный фильм серии. В мире «Терминатора» прошло девять лет.

Джон Коннор ведет скрытный образ жизни, все еще чувствуя опасность. И ощущения не обманывают героя, ведь уже созданный внутри секретной лаборатории «Скайнет» не отказался от планов по уничтожению человечества. Жизнь будущего лидера повстанцев из плоти и крови вновь оказывается в опасности. На этот раз героя выслеживает киборг модели TX, а защищает Джона усовершенствованная модель терминатора из сиквела под кодовым названием T-850.

Терминатор: Да придет спаситель

Год: 2009.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Макджи.

В главных ролях: Кристиан Бейл, Сэм Уортингтон, Антон Ельчин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Терминатор: Да придет спаситель», реж. МакДжи/ Warner Bros. Pictures, Sony Pictures Releasing

Четвертый фильм франшизы переносит действие из условной современности в будущее после Судного дня.

Человечество ведет отчаянную борьбу с мыслящими машинами за свое существование, а Джон Коннор постепенно становится одним из лидеров сопротивления. Кроме него еще одним важным персонажем фильма выступает Маркус Райт — неизлечимо больной человек, решившийся в свое время на эксперимент и ставший получеловеком-полумашиной. Двум героям предстоит объединить усилия, чтобы справиться с терминаторами T-800.

Терминатор: Генезис

Год: 2015.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Алан Тейлор.

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Эмилия Кларк, Джейсон Кларк, Джай Кортни.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Терминатор: Генезис», реж. Алан Тейлор/ Paramount Pictures

Пятая лента стала своего рода перезапуском франшизы, продолжающим первый фильм и полностью игнорирующим события продолжений. Временная ветвь происходящего меняется, и терминаторы из второй картины серии отправляются совсем в другое время.

В центре сюжета вновь оказывается Сара Коннор. Но на этот раз героиня моложе, а на ее стороне выступает не только солдат Кайл Риз, но и T-800. Впрочем, вся эта компания оказывается в опасности, ведь робот из жидкого металла готов уничтожить Сару несмотря ни на что.

Терминатор: Темные судьбы

Год: 2019.

Страна: США, Китай.

Режиссер: Тим Миллер.

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Терминатор: Темные судьбы», реж. Тим Миллер/ Paramount Pictures, 20th Century Fox

Очередной перезапуск многострадальной серии о роботах и путешествиях во времени. Лента продолжает второй фильм и делает вид, что фильмов «Восстание машин», «Да придет спаситель» и «Генезис» просто не существовало. События стартуют в 1998 году, Джон Коннор оказывается убит. Но и угрожавшего человечеству «Скайнета» больше не существует — на его место приходит новый искусственный интеллект под названием «Легион».

Вакантная должность спасителя человечества отходит новой героине Дани Рамос. Именно на ее поиски отправляется терминатор Rev-9. Защищать же героиню будут ветераны франшизы Сара Коннор и T-800, а также солдат сопротивления Грейс, прибывшая из будущего.

Сериалы и аниме-сериалы франшизы «Терминатор» в порядке выхода на экраны

Терминатор: Битва за будущее

Год: 2008-2009.

Страна: США.

Режиссеры: Дэвид Наттер, Джеффри Дж. Хант, Чарльз Бисон и другие.

В главных ролях: Лина Хиди, Томас Деккер, Саммер Глау, Ричард Т. Джонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из сериала «Терминатор: Битва за будущее», создатель Джош Фридман/ Warner Bros. Television

Еще один проект, игнорирующий все фильмы, кроме оригинальной дилогии. Сериал рассказывает о событиях после второй ленты, фокусируясь на Саре Коннор и ее сыне Джоне. Герои продолжают борьбу против «Скайнета», пытаясь предотвратить Судный день. В сюжете присутствуют два терминатора: один из них — охотник в мужском теле, второй же — защитник в женском.

Терминатор Зеро

Год: 2024.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Масаси Кудо.

В главных ролях (озвучка): Юя Утида, Хиро Симоно, Сидзука Исигами.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из аниме «Терминатор Зеро», создатель Масаси Кудо/ Netflix

Аниме-сериал во вселенной «Терминатора» дает новый взгляд на франшизу и переносит действие в Токио. Пока за океаном разрабатывается убийца человечества «Скайнет», в Стране восходящего солнца ученый Малькольм Ли работает над своим искусственным интеллектом. По его мнению, эта нейросеть позволит убедить главную угрозу будущего отказаться от Судного дня. В сюжете аниме нашлось место и киборгам, и путешествиям во времени, и даже параллельным временным линиям — все по заветам франшизы.

В каком порядке смотреть фильмы и сериалы франшизы «Терминатор»

Франшиза «Терминатор» за долгую историю и несколько мягких перезапусков обросла не самой простой хронологией. Этому способствовали еще перемещения во времени, которые играют важную роль в сюжете.

Хронологически все произведения можно разбить на несколько последовательностей, общим в которых будет только первый фильм.

Классический хронологический порядок:

Терминатор (1984)

Терминатор 2: Судный день (1991)

Терминатор 3: Восстание машин (2003)

Терминатор: Битва за будущее (2008-2009) — не обязательный к просмотру сериал

Терминатор: Да придет спаситель (2009)

Хронологический порядок просмотра франшизы «Терминатор» с учетом перезапуска «Темные судьбы»:

Терминатор (1984)

Терминатор 2: Судный день (1991)

Терминатор: Темные судьбы (2019) — не учитывает события третьего, четвертого и пятого фильмов

Хронологический порядок просмотра франшизы «Терминатор» с учетом перезапуска «Генезис»:

Терминатор (1984)

Терминатор: Генезис (2015) — меняет события фильма 1984 года и полностью переделывает дальнейший таймлайн

Фото Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин», реж. Джонатан Мостоу/ Warner Bros. Pictures, Sony Pictures Releasing

Рекомендуемый порядок просмотра франшизы «Терминатор»

Если же хочется посмотреть все фильмы и проследить путь развития франшизы, то лучше смотреть в порядке выхода на экраны. Ну а к сериалу и аниме стоит приступать уже после знакомства с полнометражными лентами.

Фильмы:

Терминатор (1984)

Терминатор 2: Судный день (1991)

Терминатор 3: Восстание машин (2003)

Терминатор: Да придет спаситель (2009)

Терминатор: Генезис (2015)

Терминатор: Темные судьбы (2019)

Сериалы:

Терминатор: Битва за будущее (2008-2009)

Терминатор: Зеро (2024)

А если вам не хочется разочаровываться во многочисленных сомнительных продолжениях, то можно остановиться на общепризнанно удачных первых двух частях франшизы.