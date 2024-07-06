Хронология вселенной миньонов и Грю: в каком порядке смотреть все мультфильмы

В мировой прокат вышел мультфильм «Гадкий я 4». Это новая часть самой кассовой мультипликационной франшизы всех времен. Несмотря на то что лента студии Illumination выпускается под цифрой четыре, на самом деле мультфильм — уже шестой полнометражный проект в серии. Кроме номерных проектов про Фелониуса Грю, на киноэкраны выходили два проекта про других не менее популярных героев — миньонов.

Рассказали про все мультфильмы серии, а также выяснили, в каком порядке их лучше смотреть.

В каком порядке мультфильмы выходили на экраны

« Гадкий я » (2010)

Начало будущей сверхуспешной франшизе было положено в 2010 году, когда на экраны вышла первая часть приключений тогда еще суперзлодея Грю. По сюжету гений преступного мира планирует украсть не абы что, а целую Луну. Для воплощения в жизнь своего коварного плана ему понадобится помощь трех живущих в приюте девочек Марго, Эбит и Агнес.

Фото Кадр из мультфильма «Гадкий я»

Изначально Грю холодно относится к новым подопечным, но со временем начинает заботиться о сиротах и становится их отцом. А в роли помощников Грю выступают те самые миньоны — маленькие забавные существа желтого цвета.

« Гадкий я 2 » (2013)

Первая лента стала невероятно успешной в прокате, так что о создании сиквела не пришлось долго думать. На этот раз бывшему злодею (и отцу трех девочек-ангелочков, а также кучи желтых ангелочков поменьше) придется поработать с организацией, выслеживающей гениев преступного мира — Анти-Злодейской лигой. В ходе своих приключений он сближается со спецагентом Люси Уайлд и, похоже, находит свою любовь.

Фото Кадр из мультфильма «Гадкий я 2»

Первый мультфильм 2010 года при бюджете в 69 миллионов собрал более полумиллиарда, а сиквел стал еще большим хитом, чьи общие сборы почти достигли миллиарда.

« Миньоны » (2015)

Вершина успешности серии, которой пока не смогла достичь ни одна последующая часть. Лента рассказывает предысторию желтых существ, обитавших на планете Земля еще задолго до появления людей. Испокон веков они выбирали себе в качестве хозяина самое страшное и злобное существо: они служили и тираннозаврам, и графу Дракуле.

Фото Кадр из мультфильма «Миньоны»

Эта лента, казалось, вывела культ миньонов на новый, доселе невиданный уровень. Желтые приспешники были практически везде, и каждый встреченный на улице ребенок тогда имел при себе предмет с изображениями этих странных и неуклюжих любителей злодеев.

Неудивительно, что при такой популярности лента побила рекорд предыдущей части франшизы и собрала в прокате больше 1 159 390 000 долларов. Даже спорное качество мультфильма и противоречивые отзывы критиков не повлияли на успех истории миньонов.

« Гадкий я 3 » (2017)

В 2017 году на экраны вышел триквел оригинальной истории Грю. Действие картины разворачивается спустя семь лет после событий «Гадкого я 2». Лента продолжает тему семьи, но на этот раз в жизнь главного героя врывается родной брат, о котором он доселе не слышал. Близнецы Грю и Дрю объединяются для того, чтобы противостоять новому злодею по имени Бальтазар Брейк. Брат оказывает влияние не только на жизнь главного героя, но и на жизнь миньонов. Желтым любителям злодеев наскучивает спокойная семейная жизнь Грю, а в его брате они видят ту самую злодейскую искру, так привлекающую их.

Фото Кадр из мультфильма «Гадкий я 3»

«Гадкий я 3» стал вторым фильмом серии, чьи сборы преодолели миллиардную отметку.

« Миньоны: Грювитация » (2022)

Сиквел ленты 2015 года, в котором одиннадцатилетний Грю с помощью уже присоединившихся к нему желтых помощников пытается стать значимой фигурой в суперзлодейском мире. Юный парнишка страстно желает вступить в организацию «Злобная шестерка», но на его пути возникает множество преград и опасностей. Миньоны, что легко понять из названия, не остаются на втором плане, а играют важную роль во всех показанных на экране событиях.

Фото Кадр из мультфильма «Миньоны: Грювитация»

«Грювитация» стала хитом проката, но, увы, не смогла повторить успех предыдущих двух мультфильмов франшизы и не покорила миллиардную отметку, остановившись на 939 миллионах долларов сборов.

« Гадкий я 4 » (2024)

Последний на данный момент мультфильм франшизы, в котором отошедший от злодейских дел Грю решается работать на организацию по поимке преступников — Анти-Злодейскую лигу. Герой успешно выполняет миссию по заточению в тюрьму некоего Максима Ле Маля. Но все идет не по плану, а воспитывающий сына Грю вынужден скрываться. Обезвреженный им злодей сбежал из-под стражи и жаждет мести.

Фото Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»

У большей части миньонов в этой части франшизы своя сюжетная ветка: теперь они подведомственны Анти-Злодейской лиге, а лучших из них превращают в супергероев. Так что на экране появится пятерка мегаминьонов: каменный, летающий, гибкий, сильный и с глазами-лазерами.

Рекомендуемый порядок просмотра мультфильмов «Миньоны» и «Гадкий я»

Все части мультфильмов про суперзлодеев и их миньонов, конечно, можно смотреть в порядке выхода. Однако, чтобы лучше погрузиться в эту веселую вселенную, воспользуйтесь внутренней хронологией франшизы или нашими рекомендациями.

Внутренняя хронология франшизы

«Миньоны» (2015);

«Миньоны: Грювитация» (2022);

«Гадкий я»;

«Гадкий я 2» (2013);

«Гадкий я 3» (2017);

«Гадкий я 4» (2024).

Рекомендуемый порядок просмотра

Если хотите максимально окунуться в приключения Грю и его желтых помощников, то лучше немного перетасовать ленты. Сначала посмотрите первый мультфильм (он хорошо погружает в мир франшизы и объясняет, кто есть кто), после сольники про миньонов (в которых предыстория первой картины), а затем три оставшиеся части «Гадкого я».