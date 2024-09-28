Хронология вселенной «Заклятия»: в каком порядке смотреть фильмы франшизы

Вселенная «Заклятия» придумана мастером хорроров Джеймсом Ваном в 2013 году. В первом фильме серии рассказывалась реальная история супружеской пары Эда и Лоррейн Уоррен — известных паранормальных исследователей в 1960-1980-е годы в США. За следующие десять лет вселенная выросла до девяти фильмов — вышли еще спин-оффы, приквелы, сиквелы о мрачной кукле Аннабель и не менее жуткой Монахине. Совокупно все эти ленты заработали в прокате больше двух миллиардов долларов, что делает франшизу самой прибыльной в сегменте мейнстримовых ужастиков.

Тут важно не запутаться — существуют еще японская и японо-американская хоррор-франшизы «Заклятие». Они никак не связаны со вселенной Джеймса Вана, и в этом материале упоминаться не будут.

Вселенная «Заклятия» Джеймса Вана имеет витиеватую внутреннюю хронологию. «СЭ» решил разобраться, в какой последовательности стоит смотреть эти фильмы и как события в них связаны между собой.

Все фильмы франшизы в порядке выхода

Заклятие

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Ван.

В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Лили Тейлор.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Заклятие»

Первый фильм, открывший франшизу, был создан Джеймсом Ваном — современным мастером хоррор-жанра в классическом его понимании. Режиссер не чурается скримеров и громких звуков. Ван отточил эти приемы на «Пиле» и «Астрале» — эти франшизы создал также он. «Заклятие» основано на реальных событиях и рассказывает историю известных паранормальных исследователей Эда и Лоррейн Уоррен.

По сюжету Уоррены помогают семье Перронов, у которых в доме происходит разная чертовщина — то часы вечно ломаются, то на теле детей появляются синяки, то по ночам стучит и свистит что-то непонятное. Парапсихологи приступают к делу и понимают — в этом доме кто-то одержим древним демоном.

Джеймс Ван хотел, чтобы фильм не просто пугал зрителей, а держал в напряжении, как это делали классические ужастики 70-х. Что ж, у него получилось. Сейчас «Заклятие» уже можно назвать современной классикой жанра.

Проклятие Аннабель

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Джон Р. Леонетти.

В главных ролях: Аннабелль Уоллис, Уорд Хортон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.

Рейтинг IMDb: 5,4.

Фото Кадр из фильма «Проклятие Аннабель»

Спин-офф фильма «Заклятие» рассказывает о происхождении куклы Аннабель. Картина вышла через год после выхода оригинальной ленты. Режиссером стал Джон Р. Леонетти, ранее работавший оператором на «Заклятии». Изначально Аннабель задумывалась как второстепенный персонаж, но ее жуткий образ так впечатлил зрителей, что она оперативно получила собственную историю. Наспех скроенный ужастик публика приняла без энтузиазма.

Действие фильма происходит в 1967-м году и рассказывает историю молодого доктора и его жены. Они приносят в свой дом жуткую куклу (видимо, чтобы она жила среди других таких же пугающих игрушек), и через недолгое время она превращает их жизнь в кромешный ад. Творится весь этот демонический балаган не без помощи сатанистов и темных сил.

Заклятие 2

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Ван.

В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Мэдисон Вульф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Заклятие 2»

В 2016 году Джеймс Ван вернулся к режиссуре второй части франшизы, продолжив рассказывать о делах Эда и Лоррейн Уоррен. На этот раз история разворачивается в Лондоне и вдохновлена известным случаем Энфилдского полтергейста. Продолжение вырулило за счет мастерской постановки Вана и вернуло зрительскую веру во франшизу. Режиссер даже консультировался со свидетелями злополучных событий.

Сюжет снова вращается вокруг неудачливой семьи. На этот раз с полтергейстом в своем доме сталкивается многодетная пара по фамилии Ходжсон. Особенно тяжко также приходится Лоррейн Уоррен, которая начинает видеть в своих снах жуткую фигуру монахини.

Проклятие Аннабель: Зарождение зла

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг.

В главных ролях: Стефани Сигман, Энтони Лапалья.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

Фильм, снятый Дэвидом Сандбергом, рассказывает о происхождении куклы Аннабель и о том, как она обрела свою демоническую силу. Это приквел к предыдущему фильму об Аннабель, и его сюжет разворачивается в середине XX века. Сандберг получил кресло режиссера, когда его ужастик «И гаснет свет», спродюсированный Ваном, мощно прокатился в кинотеатрах, собрав почти 150 млн долларов (при бюджете в пять).

История разворачивается вокруг семьи кукольника, которая принимает в свой дом группу девочек-сирот и их наставницу. Вскоре одна девочка вскрывает куклу и выпускает демоническую силу наружу. Лента стала одной из самых коммерчески успешных во всей франшизе — сборы составили больше 300 млн долларов при бюджете в 15 млн.

Проклятие монахини

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Корин Харди.

В главных ролях: Таисса Фармига, Демиан Бишир.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.

Рейтинг IMDb: 5,3.

Фото Кадр из фильма «Проклятие монахини»

«Проклятие монахини» углубляет мифологию франшизы. В фильме раскрывается история злой сущности Валак, с которой ранее сталкивались Эд и Лоррейн Уоррен. Демон материализуется в образе зловещей монахини. Режиссер Корин Харди привнес во вселенную нотки готического ужаса. Главную роль в картине играет Таисса Фармига — младшая сестра Веры Фармиги, исполняющей в серии роль Лоррейн Уоррен.

Сюжет повествует о молодом монахе и послушнице, которые отправляются в Румынию в середине XX века для расследования загадочного самоубийства в отдаленном монастыре. Вскоре в аббатстве начинает происходить сущий кошмар, а на авансцену выходит инфернальная монахиня.

Проклятие Плачущей

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Чавес.

В главных ролях: Линда Карделлини, Рэймонд Крус.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.

Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото Кадр из фильма «Проклятие Плачущей»

Этот фильм напрямую не связан с основными героями франшизы, но расширяет вселенную. Режиссер Майкл Чавес взял за основу мексиканскую легенду о Ла Йороне — женщине XVII века, которая утопила своих детей. Через 300 лет она возвращается и начинает охотиться на других детишек. Напрямую картина не пересекается с остальными фильмами, но все же справедливо сказать — картина дополняет вселенную Вана. Создателю франшизы видение Чавеса понравилось, поэтому он пригласил его снимать третье «Заклятие».

В фильме рассказывается история матери-одиночки Анны, которая встречает дух Ла Йороны. Плачущая женщина хочет провернуть с ее детьми то же самое, что когда-то сделала со своими. Чтобы победить злого духа, Анна просит помощи у священника.

Проклятие Аннабель 3

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Гари Доберман.

В главных ролях: Мэдисон Айсмен, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Маккенна Грейс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из фильма «Проклятие Аннабель 3»

Третий фильм об Аннабель снова возвращает зрителей к событиям, связанным с парой парапсихологов Уорренов. Это режиссерский дебют сценариста Гари Добермана, который написал сценарии для трех предыдущих частей франшизы и помогал адаптировать «Оно» Стивена Кинга. Фактически фильм подытоживает историю куклы, соединяя истории из разных частей франшизы. Фанбаза приняла картину холодно, но провалом не нарекла.

Действие происходит после событий первого «Заклятия». Эд и Лоррейн привозят Аннабель в свою специальную комнату артефактов. Кто бы мог подумать, но кукла не думает здесь задерживаться. Она пробуждает другие предметы и начинает творить свои дьявольские дела уже в доме Уорренов, причем страдает в первую очередь их дочь Джуди.

Заклятие 3: По воле дьявола

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Чавес.

В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»

Третий фильм, поставленный Майклом Чавесом, стал одним из самых ожидаемых хорроров 2021 года. В его основе лежит реальное судебное разбирательство 1981 года, известное еще как «Дьявол в Коннектикуте». Тогда обвиняемый в убийстве человек утверждал, что он одержим демоном. На этом строилась его защита в суде.

Фильм рассказывает историю очередного расследования Уорренов. Они пытаются понять, правду ли говорит человек по имени Арне Джонсон, которого обвиняют в убийстве своего арендодателя. Мужчина заявляет, что он одержим демоном. А Уоррены понимают, что, возможно, он говорит правду — незадолго до этого на сеансе экзорцизма они видели, как из тела восьмилетнего Дэвида Глатцеля демон переместился в тело Арне.

Проклятие монахини 2

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Чавес.

В главных ролях: Таисса Фармига, Йонас Блоке, Сторм Рид, Вера Фармига, Патрик Уилсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 5,6.

Фото Кадр из фильма «Проклятие монахини 2»

«Монахиня 2» напрямую продолжает первую «Монахиню». В ней глубже раскрывается история демона Валак. События обеих частей происходят до начала основных фильмов серии «Заклятие».

Действие фильма происходит в 1956 году, через четыре года после событий первой части. Сестра Ирэна теперь работает в католической школе-интернете во Франции. Загадочная смерть священника запускает цепочку чудовищных событий. Ирэна вновь стакливается с демоном в образе бледнолицей монахини.

В каком порядке смотреть фильмы

У франшизы достаточно запутанная хронология, отчего ее часто сравнивают с киновселенной Marvel. Вот как смотреть все вышедшие фильмы серии, опираясь на внутреннюю хронологию картин:

Проклятие монахини (The Nun) — события происходят в 1952 году. Проклятие Аннабель: Зарождение зла (Annabelle: Creation) — 1943 и 1955 годы. Проклятие монахини 2 (The Nun II) — события происходят в 1956 году. Проклятие Аннабель (Annabelle) — 1967 год. Заклятие (The Conjuring) — 1971 год. Проклятие плачущей (The Curse of La Llorona) — 1973 год. Проклятие Аннабель 3 (Annabelle Comes Home) — 1972 год. Заклятие 2 (The Conjuring 2) — 1977 год. Заклятие 3: По воле дьявола (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) — 1981 год.

Фото Кадр из фильма «Заклятие»

Какие фильмы и сериалы стоит ждать

5 сентября 2025 года выйдет фильм «Заклятие 4: Последние обряды», который по задумке создателей станет финалом основной сюжетной линии серии Эда и Лоррейн Уоррен. Режиссером картины вновь выступит Майкл Чавес, а сценарий напишет Дэвид Лесли Джонсон-Макголдри («Заклятие 2», «Заклятие 3: По воле дьявола»).

Кроме того, в разное время в СМИ появлялись слухи о возможных продолжениях историй про Аннабель и Монахиню. В 2019 году Гари Доберман рассказывал, что они обсуждали с Ваном идеи психологического фильма ужасов и даже слэшера в рамках сверхъестественной вселенной. Никакие из этих задумок официально до сих пор не подтверждались. Точно известно, что спин-офф о Скрученном человеке не состоится. Фильм считался одним из самых ожидаемых, а персонаж — одним из самых страшных во вселенной, он появлялся во втором «Заклятии». Его сыграл Хавьер Ботет.

Также непонятен пока статус анонсированного в 2023 году сериала по мотивам киновселенной «Заклятие». Проект должен выйти на HBO, но никакой информации пока нет.