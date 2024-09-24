Кошмарный сон зрителя: стоит ли смотреть фильм «Хеллбой: Проклятие горбуна»

Третий запуск кинокомикса о «Хеллбое» с подзаголовком «Проклятие горбуна» вышел в мировой прокат 29 августа 2024 года и спустя почти месяц доехал до России. Однако зрители не спешат хвалить картину: ее рейтинг едва дотянул до «пятерки» (по данным «Кинопоиска»). Почему новая история провалилась — посмотрели и попытались разобраться.

История франшизы «Хеллбой»

Первые комиксы с Хеллбоем в 1991 году раздавались бесплатно на фестивале Comic Con в Сан-Диего. Никто из крупных издателей не спешил браться за выпуск приключений адского героя. Но после долгих скитаний Майк Миньола, автор идеи, смог найти единомышленников в лице компании Dark Horse (известной по выпуску «Звездных войн» и «Чужого»), которая решила вложиться в эту вселенную. Постепенно о герое узнавало все больше любителей комиксов, и в конце концов серия дважды удостоилась премии Айснера.

В 2004 году Гильермо дель Торо экранизировал комиксы о Хеллбое — зрелищно и остроумно, как умел режиссер второго «Блейда» и «Симпсонов». Фильм получил теплые отзывы и продолжение: в 2008 году вышел «Хеллбой: Золотая армия». Тоже с положительными оценками. А потом все сломалось.

Фото Кадр из фильма «Хеллбой: Золотая армия»

В 2017 году, когда у продюсера франшизы Ллойда Левина появилась идея о продолжении истории, дель Торо и исполнитель главной роли Рон Перлман уже вовсю работали над другими проектами. Съемочная группа решила перезапускать серию. В каст взяли Дэвида Харбора, который тогда набирал популярность благодаря нашумевшему сериалу «Очень странные дела», и Милу Йовович. Проект вышел на экраны в 2019 году и... с треском провалился: зрители отмечали слабый сюжет, устаревшие спецэффекты и ужасную работу постановщиков.

Несколько лет о вселенной не было ничего слышно. И наконец в 2023 году кресло режиссера занял Брайан Тейлор. Необычное решение, поскольку прежде у постановщика в послужном списке были исключительно провальные картины — например, «Адреналин» со Стэтхэмом и «Призрачный гонщик 2» с Кейджем. Новая картина «Хеллбой: Проклятие Горбуна» была снята за неполных три месяца и, по обещаниям, должна была восхитить зрителей кровавой атмосферой и монстрами, созданными вручную с минимумом компьютерной графики.

Сюжет нового «Хеллбоя»

Хеллбой — это сверхъестественное существо из ада, которое было воспитано среди людей. Став взрослым, этот черт поступил на службу в Бюро паранормальных дел и занялся защитой мира от различных мистических созданий и потусторонних сил.

События нового фильма франшизы происходят в 1959 году. Хеллбой вместе с новой напарницей волей случая застревает в маленькой деревушке без связи с внешним миром. В попытках найти телефон и выйти на связь с Бюро паранормальных дел спецагент знакомится с местными жителями и узнает, что в этом месте промышляют ведьмы и некто, кого деревенские называют Дьяволом. Герой не может пройти мимо и сам оказывается в эпицентре событий.

Фото Кадр из фильма «Хеллбой: Проклятие горбуна»

Каким получился фильм «Хеллбой: Проклятие горбуна»

Фильм оказался скучным и предсказуемым: несколько развешанных сценаристом «ружей» по сюжету выстреливают тогда, когда зритель этого ждет. При этом особой новизны в повествовании тоже нет. Картина напоминает множество дешевых мистических хорроров, которые забываются после первого просмотра. Обещанное отсутствие компьютерной графики на руку жанру не идет: это же кинокомикс, а не артхаус.

Второстепенные персонажи не имеют ни прошлого, ни характеров, ни целей. Их легко можно заменить на другие фигуры без потери смысла. Ведьмы карикатурно вредные и стервозные, мораль избитая, напряженных моментов нет совсем.

До конца не ясно, кто должен был стать целевой аудиторией картины. Фанаты ужастиков? Тогда не хватает жути. Любители комедии? В фильме не хватает смешных реплик Хеллбоя и слишком высок уровень пафоса. Для тех, кто обожает комиксы, в новой части не хватило зрелищности.

Фото Кадр из фильма «Хеллбой: Проклятие горбуна»

За что можно похвалить фильм «Хеллбой: Проклятие горбуна»

Исполнитель главной роли Джек Кеси отлично отыгрывает флегматичного черта. Он емко комментирует происходящее, не теряя чувства юмора, бесконечно курит (курение вредит вашему здоровью. — Прим. ред.), машет пушкой и (единственный из героев) мыслит логически. Персонаж не идет на лишние жертвы и заботится об окружающих так, как умеет. Появления Кеси на экране — редкие минуты, которыми действительно можно насладиться.

В сюжете тоже есть значимые точки: например, зрителям показывают внутренний конфликт Хеллбоя. Он узнает, кем является на самом деле, и вынужден мириться с тайной своего происхождения. Пусть и сами сцены об этом сняты довольно грубо, для любителей франшизы это важный ключ к пониманию персонажа.

Во время просмотра возникает ощущение, будто листаешь комикс. Темная палитра, резкие переходы между сценами, гротескные типажи — все это отсылает к истокам Хеллбоя.

Ждать чего-то особенного от нового проекта определенно не стоит. «Хеллбой: Проклятие горбуна» — достаточно средний фильм, который вы, скорее всего, быстро забудете. Но посмотреть проект стоит хотя бы ради уникальной мрачной атмосферы и потрясающей игры Джека Кеси.