Каким получился вестерн «Горизонты: Часть первая» Кевина Костнера

В прокат вышли «Горизонты: Часть первая» — проект мечты актера, режиссера, продюсера и сценариста Кевина Костнера. Это начало будущей квадрологии о переселенцах, осваивающих территории Запада Америки XIX века. История проекта тянется еще с конца 1980-х, а в его создание Костнер вложил не только силы, но и собственные средства. Впрочем, эпический по размаху вестерн хоть и напоминает классические примеры жанра, но пока что не выглядит чем-то способным занять место в пантеоне важных киношедевров. Рассказали, каким получился фильм «Горизонты: Часть первая» и стоит ли его смотреть.

Сюжет фильма «Горизонты: Часть первая»

Все начинается с гибели геодезистов от руки индейского племени Апачи. Исследователи прибыли на это место не просто так. Одна из целей переселенцев — разметка территории будущего поселения под названием Горизонт. Именно туда со всего Запада стягиваются люди, ищущие хорошей жизни на новом месте.

Фото Кадр из фильма «Горизонты: Часть первая»

И вот уже спустя несколько лет неподалеку от трех могил первых исследователей долины Сан-Педро возникает небольшой, но активно развивающийся город. Увы, его жители оказываются неспособны противостоять угрозам, и в одну из ночей Горизонт подвергается нападению индейцев и сгорает дотла. Выжившим, среди которых овдовевшая Фрэнсис Киттеридж и ее дочь Элизабет, помогают солдаты, которых приводит на место трагедии парнишка по имени Рассел. Лейтенант Трент Гепхард заявляет, что отстроить Горизонт не выйдет, ведь город находится на территории коренных племен, а для его надежной защиты просто нет ресурсов. Так что пережившие нападение люди обустраиваются на новых местах — Фрэнсис и Лизи остаются в военном лагере, а юный Рассел примыкает к банде наемников.

Фото Кадр из фильма «Горизонты: Часть первая»

Тем временем в штате Вайоминг разворачивается история торговца лошадьми по имени Хэйес Эллисон. Герой попадает под влияние проститутки Меригольд, живущей в небольшом городке, и оказывается втянут в разборки между семьей головорезов и своей подругой.

Ну а третья сюжетная ветка повествует о караване переселенцев, идущем по тропе Санта-Фе в сторону Горизонта, не зная, что от города не осталось ничего, кроме обугленных камней. Среди желающих начать новую жизнь находится пара британцев, не привыкших к тяжелому быту. Герои не помогают своим товарищам и просто наблюдают, что закономерно вызывает недовольство окружающих и главы каравана Мэтью Ван Вейдена.

Фото Кадр из фильма «Горизонты: Часть первая»

Какой получилась первая часть «Горизонтов»

Из пересказа всех хитросплетений сюжета трехчасовых «Горизонтов» можно без труда сделать отдельный фильм. Если же делать это максимально коротко, то результат будет похож на список тезисов или советы по прохождению сложного квеста в видеоигре.

Одни герои осваивают территории, другие переживают нападение индейцев, третьи разбираются с бандой головорезов. В это же время другая компания охотников за наживой убивает представителей племени Апачи ради денег. При этом сами индейцы также имеют свою сюжетную ветку и не выступают лишь в качестве пассивных участников событий. Защищая свои земли, коренное население нападает на городок под названием Горизонт, а уходит с обжитых мест в поисках лучшей жизни. Как только зритель начинает вовлекаться в сюжет на экране, повествование резко перепрыгивает на новых героев. То есть условные индейцы сменяются на переселенцев, путешествующих по тропе Санта-Фе.

Фото Кадр из фильма «Горизонты: Часть первая»

Одно из главных достоинств ленты Кевина Костнера — это картинка. Почти с самых первых кадров камера регулярно демонстрирует невероятной красоты природу американского Запада. А музыка, сделанная по всем законам жанра, дополняет это великолепие. Только вот во всем остальном, кроме красивых видов, ленту сложно назвать безупречной.

Насыщенное повествование распадается на множество происходящих параллельно историй, каждая из которых обрастает новыми героями по ходу хронометража. Персонажи появляются и исчезают, а роль некоторых из них может ограничиваться одной сценой. Кто-то выглядит как мимопроходящий незнакомец, а кто-то умудряется за пару минут экранного времени поймать пулю.

Только основных героев в фильме с добрый десяток. Среди них есть личности на любой вкус: и вдова, потерявшая мужа в нападении индейцев, и белоручки-агнгличане, и странствующий торговец лошадьми, и честный вояка, и проститутка, ищущая лучшей жизни, и даже злобный разбойник в волчьей шкуре. Только вот за три часа ни одна из историй не доходит до финала. Более того, кажется, что впереди еще добрая половина только базового раскрытия персонажей, а о развитии характеров и говорить нечего.

Фото Кадр из фильма «Горизонты: Часть первая»

Как говорил сам Костнер в одном из своих интервью, ему предлагали переформатировать проект в сериал, на что актер и режиссер ответил категорическим отказом. Только вот во время просмотра «Горизонтов» кажется, что показанная на экране история выигрышнее смотрелась бы именно в сериале. Именно такой формат позволил бы уделить большее внимание каждой из сюжетных веток.

«Горизонты: Часть первая» совсем не выглядят как самостоятельное произведение. Показанное на экране порой выглядят как самое начало большой истории. А если темп повествования в дальнейшем не изменится, то хоть какая-то вменяемая картина происходящего действительно сложится лишь к концу всей запланированной серии фильмов.

Эта картина Костнера порой выглядит как кино, снятое в середине прошлого века. Лента не выдерживает сравнения не то что с оскароносным дебютом режиссера «Танцующий с волками», а даже с предыдущей его режиссерской работой в жанре вестерн — лентой 2003 года «Открытый простор».

Фото Кадр из фильма «Горизонты: Часть первая»

Лента кажется медленной, устаревшей, а иногда просто скучной. Даже хорошо поставленные перестрелки выглядят приветом из прошлого и не оказывают должного эффекта. Кевин Костнер будто сознательно снимает кино по очень старым заветам. А хорошее музыкальное сопровождение порой используется настолько предсказуемо и просто, что даже напряженные сцены перестают быть такими. А пафосные появления героев наоборот приобретают оттенок комичности. Кстати о ней: возможно, в этом фильме вас ждет самая неловкая сцена секса в вашей жизни.

При этом нельзя сказать, что лента создана Кевином Костнером только ради любования самим собой. Его герой появляется только на втором часу повествования, и по крайней мере пока не является центром сюжета. Да и история сыгранного Костнером Хейса далека от звания самой захватывающей.

Стоит ли смотреть фильм «Горизонты: Часть первая»

При просмотре первой части «Горизонтов» зрителя скорее всего посетят мысли о других более интересных и изобретательных вестернах. А то и вовсе об адаптации концепции в других медиа, вроде видеоигрового шедевра Red Dead Redemption 2. Пока непонятно, зачем нужны «Горизонты» такими, какие они есть, но, возможно, замысел режиссера, актера, продюсера и сценариста «открывается под конец», как золотой снитч в «Гарри Поттере».

Фото Кадр из фильма «Горизонты: Часть первая»

Пока же под конец авторы предлагают полюбоваться нарезкой сцен из готовящейся к выходу второй части тетралогии. Быть может, 15 августа, когда в кинотеатрах начнется прокат продолжения, и первая лента расцветет небывалым цветом. Жаль только, что вряд ли получится совместить просмотр сразу двух глав в кино.