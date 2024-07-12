Хронология «Голодных игр»: в каком порядке смотреть все фильмы

Фильм «Голодные игры: Рассвет в день Жатвы» выйдет в 2026 году

В 2012 году на экраны вышел боевик-антиутопия Гэри Росса «Голодные игры». Экранизация бестселлера Сьюзен Коллинз собрала в мировом прокате больше $ 695 миллионов, и это положило начало серии фильмов. Рассказываем, в каком порядке смотреть историю разгорающегося восстания.

Сюжет «Голодных игр»

«Голодные игры» — серия фильмов, основанная на трилогии романов Сьюзен Коллинз. Сюжет самой крупной и прибыльной франшизы студии Lionsgate сосредоточен на жестокой игре на выживание, созданной в качестве наказания за бунт и со временем трансформировавшейся в развлекательное шоу, транслируемое на всю страну.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры»

Первая экранизация «Голодных игр» вышла в 2012 году, а закончилась история восстания в 2015-м, после чего последовала серия приквелов. «Баллада о змеях и певчих птицах» вышла в 2023 году и рассказывала о происходившем за 64 года до событий «Голодных игр».

Премьера «Рассвета в день Жатвы» запланирована на 2026 год. Сюжет проекта будет разворачиваться через 40 лет после событий «Баллады о змеях и певчих птицах» и за 24 года до «Голодных игр».

В каком порядке смотреть все фильмы франшизы «Голодные игры»

Все части «Голодных игр» можно смотреть в порядке выхода либо начинать знакомство со вселенной, придерживаясь внутренней хронологии событий. Выбор за вами. Но стоит учитывать, что фильм «Голодные игры: Рассвет в день Жатвы» придется подождать до 2026 года.

Порядок выхода «Голодных игр» на экраны

«Голодные игры» (2012)

«Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013)

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014)

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015)

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023)

«Голодные игры: Рассвет в день Жатвы» (2026)

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2»

Хронология событий во вселенной «Голодных игр»

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023)

«Голодные игры: Рассвет в день Жатвы» (2026)

«Голодные игры» (2012)

«Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013)

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014)

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015)

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Вернется ли Китнисс Эвердин в новой части «Голодных игр»

Несмотря на завершенную историю, а также вышедший и анонсированный приквел, поклонники «Голодных игр» не теряют надежду на возвращение Китнисс Эвердин в новых проектах франшизы.

Дженнифер Лоуренс и сама не исключает такой возможности. В прошлом году актриса подтвердила, что будет рада возвращению Китнисс в свою жизнь.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2»

Однако режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс и продюсер фильмов Нина Джейкобсон настроены куда менее решительно, говоря, что все зависит от автора книг Сьюзен Коллинз.

«Если по какой-то причине у нее возникнет идея рассказать еще одну историю о Китнисс, я ее поддержу и уверен, что Джен тоже будет в деле», — объяснил постановщик.

«Как бы я ни любила Китнисс, думаю, ее история завершена. Полагаю, и Сьюзен считает так же. Но если она передумает и захочет дополнить историю Китнисс, я буду в восторге. На самом деле я бы ухватилась за любую возможность вернуться в этот мир, чтобы создавать фильм вместе с Фрэнсисом и Сьюзен, вне зависимости от того, о ком в нем будет идти речь», — добавила продюсер.