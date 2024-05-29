Что смотреть летом: 8 главных кинопремьер в российских кинотеатрах

Крупные голливудские проекты по-прежнему попадают в российский прокат лишь обходными путями. Однако график официальных релизов все еще предлагает зрителям интересные премьеры на любой вкус — от пугающих хорроров до трогательных драм. Рассказываем, какие фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах этим летом.

«Полночь с дьяволом»

Год: 2023.

Страна: Австралия, ОАЭ, США.

Режиссеры: Камерон Кернс, Колин Кернс.

В главных ролях: Давид Дастмалчян, Лора Гордон, Йен Блисс, Файссал Баззи, Ингрид Торелли.

Дата выхода в российский прокат: 6 июня.

Фото Кадр из фильма «Полночь с дьяволом»

Действие ретро-хоррора «Полночь с дьяволом» разворачивается в 70-х на съемочной площадке популярного вечернего ток-шоу. В честь Хэллоуина ведущий приглашает в эфир экстрасенса, парапсихолога и других гостей, готовых поговорить на темы, связанные с оккультизмом. Однако главной звездой вечера становится 13-летняя Лили, якобы одержимая демоном.

Режиссерами и сценаристами новинки, рейтинг которой на сайте Rotten Tomatoes близок к идеальному (97% от критиков и 81% от зрителей), выступили братья Кернс. Главную роль — телеведущего Джека Делроя — исполнил Давид Дастмалчян, знакомый киноманам по небольшим ролям в «Темном рыцаре», «Дюне» и «Оппенгеймере».

«Горизонты. Часть 1»

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Кевин Костнер.

В главных ролях: Дейл Дикки, Кевин Костнер, Джена Мэлоун, Сиенна Миллер, Эбби Ли.

Дата выхода в российский прокат: 27 июня.

Фото Кадр из фильма «Горизонты. Часть 1»

В 1991 году Кевин Костнер заработал два «Оскара» («Лучший фильм», «Лучший режиссер») за свой режиссерский дебют «Танцующий с волками», а затем снял лишь две картины, причем последнюю — в далеком 2003-м. В этом году Костнер-режиссер возвращается с драматическим вестерном «Горизонты», который показали на Каннском кинофестивале вне конкурса.

Стоит отметить, что в саге о переселенцах, осваивающих американский Запад, Костнер также выступил соавтором сценария и исполнителем главной роли. Кроме того, в касте заявлены Дженна Мэлоун (Джоанна Мэйсон из франшизы «Голодные игры»), Джейми Кэмпбелл Бауэр (Векна из сериала «Очень странные дела») и многие другие. Премьера второй части запланирована на 15 августа.

«Сокровище»

Год: 2024.

Страна: Германия, Франция.

Режиссер: Юлия фон Хайнц.

В главных ролях: Лина Данэм, Стивен Фрай, Андре Хеннике, Збигнев Замаховский, Томаш Влосок.

Дата выхода в российский прокат: 4 июля.

Фото Кадр из фильма «Сокровище»

Еще одна премьера с международного кинофестиваля (на сей раз — с Берлинского) перенесет зрителей в 1990-е: по сюжету трагикомедии «Сокровище» американская журналистка Рут отправляется со своим отцом, пережившим Холокост, в Польшу, чтобы посетить места его детства, однако мужчина всячески саботирует поездку.

Режиссером и сценаристом ленты выступила немка Юлия фон Хайнц, ранее участвовавшая в основном конкурсе Венецианского киносмотра. Главные роли достались американке Лине Данэм («Девочки») и англичанину Стивену Фраю («Дживс и Вустер»). Данэм числится еще и среди продюсеров «Сокровища».

«Максин ХХХ»

Год: 2024.

Страна: США, Новая Зеландия, Канада.

Режиссер: Тай Уэст.

В главных ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале.

Дата выхода в российский прокат: 11 июля.

Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

В 2022 году Тай Уэст запустил собственную хоррор-франшизу: дебютный слэшер «Х» был посвящен съемочной группе фильма для взрослых, которая в конце 70-х сняла дом у пожилой пары фермеров, но те оказались далеко не безобидными стариками. Следующая часть «Пэрл» оказалась приквелом (действие развернулось в начале ХХ века) и рассказала предысторию главной антагонистки из первой картины.

Третий фильм «Максин ХХХ» перенесет зрителей в Голливуд в эпоху 80-х. Актриса Максин, оказавшаяся единственной выжившей после событий ленты «Х», перебирается в Лос-Анджелес, чтобы пробиться в большое кино. Ведущая роль в трилогии закреплена за Мией Гот, а среди новичков франшизы — звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз, певица Холзи и собравшая в этом году несколько престижных наград за сериал «Корона» Элизабет Дебики.

«Собиратель душ»

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Осгуд Перкинс.

В главных ролях: Майка Монро, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Дакота Долби.

Дата выхода в российский прокат: 25 июля.

Фото Кадр из фильма «Собиратель душ»

Кажется, это лето будет богато на хорроры и триллеры. Следующей по графику релизов идет новая работа Осгуда Перкинса «Собиратель душ». Главная роль досталась Майке Монро, знакомой зрителям по фильмам «Оно» (не путать с экранизацией Стивена Кинга!) и «Жаркие летние ночи». В актерском составе и среди продюсеров также значится оскароносный Николас Кейдж.

Главной героиней «Собирателя душ» выступает сотрудница ФБР, которая берется за дело серийного убийцы, орудующего уже более десяти лет. Девушка с головой погружается в расследование, кишащее уликами, намекающими на оккультизм, и неожиданно для себя обнаруживает личную связь с маньяком.

«Кукушка»

Год: 2024.

Страна: Германия, США.

Режиссер: Тильман Сингер.

В главных ролях: Дэн Стивенс, Хантер Шафер, Джессика Хенвик, Мартон Чокаш, Астрид Берже-Фрисби.

Дата выхода в российский прокат: 1 августа.

Фото Кадр из фильма «Кукушка»

Как и «Сокровище», «Кукушка» попала в прокат прямиком с Берлинале-2024. Главную роль в фильме исполнила звезда «Эйфории» Хантер Шафер, а режиссером выступил немец Тильман Сингер. До этого он снял лишь одну полнометражную картину, и ее оценки на «Кинопоиске» и IMDb оставляют желать лучшего. Отзывы на «Кукушку» более обнадеживающие: рейтинг хоррора на Rotten Tomatoes сейчас составляет 81%.

Сюжет новинки развернется вокруг 17-летней Гретхен, которая вместе с новой семьей отца отправляется на альпийский курорт. Почти сразу же девушка замечает в отеле несколько странностей, которые со временем превращаются в настоящий кошмар. Стоит отметить, что владельца гостиницы сыграл Дэн Стивенс из супергеройского сериала «Легион».

«Бордерлендс»

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Элай Рот.

В главных ролях: Джина Гершон, Кейт Бланшетт, Ариана Гринблатт, Джек Блэк, Хейли Беннетт.

Дата выхода в российский прокат: 8 августа.

Фото Кадр из фильма «Бордерлендс»

Не обойдется этим летом и без блокбастеров: в августе в российский прокат выйдет «Бордерлендс» — экранизация одноименной серии компьютерных игр. Режиссером приключенческого боевика стал Элай Рот, знакомый зрителям по роли сержанта Донни Доновица из «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино.

В охотницу за головами Лилит на большом экране перевоплотится оскароносная Кейт Бланшетт: по сюжету ей предстоит отправится на родную планету Пандора на поиски пропавшей дочери влиятельного бандита Атласа. В касте также значатся юная звезда «Барби» Ариана Гринблатт, прошлогодняя победительница «Оскара» Джейми Ли Кертис и многие другие.

«Ворон»

Год: 2024.

Страна: США, Великобритания, Франция.

Режиссер: Руперт Сандерс.

В главных ролях: Билл Скарсгард, FKA twigs, Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер.

Дата выхода в российский прокат: 22 августа.

Фото Кадр из фильма «Ворон»

В 1994 году в прокат вышла мрачная лента «Ворон», в первую очередь прославившаяся тем, что на съемках погиб исполнитель главной роли Брэндон Ли. Тридцать лет спустя знакомая история возвращается на экраны! За работу над сиквелом взялся Руперт Сандерс, ранее снявший такие картины, как «Белоснежка и охотник» с Кристен Стюарт и «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон.

Основная сюжетная линия останется прежней: музыкант Эрик Дрэйвен и его девушка Шелли становятся жертвами убийства. Молодой человек, пожертвовавший собой ради любимой, получает шанс вернуться в мир живых и отомстить. В главных героев перевоплотятся Билл Скарсгард (клоун Пеннивайз из кинофраншизы «Оно») и британская певица FKA twigs.